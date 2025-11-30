Szembesítették Zelenszkijt a legrosszabb rémálmával: súlyos kijelentést tett Trump embere

Az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkár, Daniel Driscoll tábornok a közelmúltban tett kijevi látogatása során kijelentette, hogy a háború folytatódásával Ukrajna elveszíti a „vitatott területeket” – számolt be róla az Index.

„Vannak olyan városok és vitatott területek, amelyek orosz kézbe kerülnek, ez csak idő kérdése.

Ha ezt nem ismerjük el, akkor a háborúval kapcsolatos döntést megfontoltan kell meghozni: hány élettel vagytok hajlandóak áldozni? Ettől a ponttól a helyzet nem fog javulni, hanem romlik” – fogalmazott Driscoll.