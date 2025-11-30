Szembesítették Zelenszkijt a legrosszabb rémálmával: súlyos kijelentést tett Trump embere

„Budapesten lesz vége” – olyan részlet látott napvilágot a háború lezárásáról, amit a legbátrabbak sem gondoltak volna
„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.
Az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkára kerek perec leszögezte: az ukrán területek orosz kézbe kerülése csak idő kérdése!
Az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkár, Daniel Driscoll tábornok a közelmúltban tett kijevi látogatása során kijelentette, hogy a háború folytatódásával Ukrajna elveszíti a „vitatott területeket” – számolt be róla az Index.
„Vannak olyan városok és vitatott területek, amelyek orosz kézbe kerülnek, ez csak idő kérdése.
Ha ezt nem ismerjük el, akkor a háborúval kapcsolatos döntést megfontoltan kell meghozni: hány élettel vagytok hajlandóak áldozni? Ettől a ponttól a helyzet nem fog javulni, hanem romlik” – fogalmazott Driscoll.
Donald Trump eredeti béketerve egyik kulcspontja az ukrán fegyveres erők Donyec-medencéből történő kivonása volt, amely után a Kreml vélhetően beleegyezett volna a tűzszünetbe. Egyelőre nem ismert, hogy ez a pont szerepel-e a jelenlegi tervtervezetben.
Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP