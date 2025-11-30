Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin Zelenszkij orosz-ukrán háború

Szembesítették Zelenszkijt a legrosszabb rémálmával: súlyos kijelentést tett Trump embere

2025. november 30. 13:28

Az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkára kerek perec leszögezte: az ukrán területek orosz kézbe kerülése csak idő kérdése!

2025. november 30. 13:28
null

Az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkár, Daniel Driscoll tábornok a közelmúltban tett kijevi látogatása során kijelentette, hogy a háború folytatódásával Ukrajna elveszíti a „vitatott területeket” – számolt be róla az Index

„Vannak olyan városok és vitatott területek, amelyek orosz kézbe kerülnek, ez csak idő kérdése.

Ha ezt nem ismerjük el, akkor a háborúval kapcsolatos döntést megfontoltan kell meghozni: hány élettel vagytok hajlandóak áldozni? Ettől a ponttól a helyzet nem fog javulni, hanem romlik” – fogalmazott Driscoll.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Donald Trump eredeti béketerve egyik kulcspontja az ukrán fegyveres erők Donyec-medencéből történő kivonása volt, amely után a Kreml vélhetően beleegyezett volna a tűzszünetbe. Egyelőre nem ismert, hogy ez a pont szerepel-e a jelenlegi tervtervezetben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2025. november 30. 14:12
Mit gondolt a dilis ripacs, a fél Oroszországot ukrajnához csatolják jutalomból? Jobban teszi, ha elengedi az oroszok lakta területeket.
Válasz erre
2
0
Csigorin
2025. november 30. 14:09
eleg hulyek ha nem latjak megvarjak mig kiverik oket a Donbasszbol aztan akkor mar beleegyeznenek a mostani feltetelekbe… csakhogy akkor mar nem 4 megyerol lesz szo hanem 8rol
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. november 30. 14:02
Azokat a katonákat, akik vert helyzetben is erőltetik a vérontást "hentes generálisoknak" hívták a világháborúkban. Azb utókor meg gyűlölettel emlegeti a nevüket. Azokat meg akik őket utasították erre -legutóbb Hitler - saját nemzetük gyűlölete és megvetése sújtotta. Ukrajnában ráadásul már az ukránok sem akarnak harcolni, csak a vezetőjük idegen zsoldban idegen érdekekért!
Válasz erre
6
0
auditorium
2025. november 30. 13:54
A Pentagon bejelentette, h. nincs nyoma az Ukrajnának küldött egy milliárd dollár értékű fegyvereknek, közöttük tiz ezer rakétának és hétszáz drónnak. Kiev elismeri, fél millió puska és pisztoly eltűnt a fekete piacon. Ez nagy veszélyt jelent, mert terroristák kezébe kerülhet. FORRÁS: Panorama N.49 2O25. nov.26. 8-9-10-11-12-13-14 old. Kiderült a ny-i jogállamokban, h. máshol kellene keresni a korrupciót.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!