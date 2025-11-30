„Budapesten lesz vége”: olyan részlet látott napvilágot a háború lezárásáról, amit a legbátrabbak sem gondoltak volna

Sokak szerint lehetetlen volt, ám mégis sikerült: olyat tett Orbán Viktor, amit hosszú ideig fogunk emlegetni
A miniszterelnök elárulta a siker kulcsát.
„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.
Orbán Viktor vasárnap levelet írt a DPK-tagoknak a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után, amelyben a Tisza Párt programját bírálta. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a tervezett intézkedések súlyos terhet rónának a magyar családokra és vállalkozásokra.
„Több ezer milliárdos megszorító csomag a családoknak és a magyar vállalkozásoknak. A Bokros-csomag kellemes teadélután volt ahhoz képest, amire a Tisza most készül! A »programnak« nevezett népnyúzó tervben minden benne van, amit Brüsszel évek óta hiába próbált lenyomni a magyar kormány torkán” – írta Orbán.
A miniszterelnök emellett a nemzetközi helyzetre is kitért, kiemelve a béke elérésének fontosságát. „A washingtoni és a moszkvai tárgyalásaim alapján mondhatom, hogy minden nappal közelebb araszolunk a békéhez.
Vége lesz ennek a háborúnak. Budapesten lesz vége. Itt fogják aláírni”
– fogalmazott.
Orbán Viktor a fővárosi helyzetről is beszélt, éles kritikát fogalmazva meg Karácsonyék vezetésével kapcsolatban. „Ég és föld a különbség! Hová züllesztette a nemzet fővárosát néhány év alatt Karácsonyék dilettantizmusa?! És mi jöhet még? Egy biztos: a budapestiek számíthatnak ránk. Ha beáll a fizetésképtelenség, a kormány kisegíti a budapestieket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Gulyás Gergely miniszter az erről szóló kormányhatározatot is közzétette.
„A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja.”
