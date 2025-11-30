Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz-ukrán háború Budapest Orbán Viktor

„Budapesten lesz vége”: olyan részlet látott napvilágot a háború lezárásáról, amit a legbátrabbak sem gondoltak volna

2025. november 30. 11:14

„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.

2025. november 30. 11:14
null

Orbán Viktor vasárnap levelet írt a DPK-tagoknak a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után, amelyben a Tisza Párt programját bírálta. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a tervezett intézkedések súlyos terhet rónának a magyar családokra és vállalkozásokra.

„Több ezer milliárdos megszorító csomag a családoknak és a magyar vállalkozásoknak. A Bokros-csomag kellemes teadélután volt ahhoz képest, amire a Tisza most készül! A »programnak« nevezett népnyúzó tervben minden benne van, amit Brüsszel évek óta hiába próbált lenyomni a magyar kormány torkán” – írta Orbán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök emellett a nemzetközi helyzetre is kitért, kiemelve a béke elérésének fontosságát. „A washingtoni és a moszkvai tárgyalásaim alapján mondhatom, hogy minden nappal közelebb araszolunk a békéhez. 

Vége lesz ennek a háborúnak. Budapesten lesz vége. Itt fogják aláírni”

– fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor a fővárosi helyzetről is beszélt, éles kritikát fogalmazva meg Karácsonyék vezetésével kapcsolatban. „Ég és föld a különbség! Hová züllesztette a nemzet fővárosát néhány év alatt Karácsonyék dilettantizmusa?! És mi jöhet még? Egy biztos: a budapestiek számíthatnak ránk. Ha beáll a fizetésképtelenség, a kormány kisegíti a budapestieket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Gulyás Gergely miniszter az erről szóló kormányhatározatot is közzétette.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. november 30. 11:23
Nem az Alza manó fogja aláírni.
Válasz erre
0
0
Coollog
2025. november 30. 11:18
Ha nem itt írják alá, de vêge lesz, az is megfelel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!