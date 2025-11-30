„Budapesten lesz vége”: olyan részlet látott napvilágot a háború lezárásáról, amit a legbátrabbak sem gondoltak volna

Orbán Viktor vasárnap levelet írt a DPK-tagoknak a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után, amelyben a Tisza Párt programját bírálta. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a tervezett intézkedések súlyos terhet rónának a magyar családokra és vállalkozásokra.

„Több ezer milliárdos megszorító csomag a családoknak és a magyar vállalkozásoknak. A Bokros-csomag kellemes teadélután volt ahhoz képest, amire a Tisza most készül! A »programnak« nevezett népnyúzó tervben minden benne van, amit Brüsszel évek óta hiába próbált lenyomni a magyar kormány torkán” – írta Orbán.