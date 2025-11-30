Sokak szerint lehetetlen volt, ám mégis sikerült: olyat tett Orbán Viktor, amit hosszú ideig fogunk emlegetni

Nagyon aljas: zárt körben alázta porba a Tisza győztes jelöltje saját párttársát (FOTÓ + VIDEÓ)
Orbán Viktor vasárnap levelet írt a DPK-tagoknak a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után, amelyben az ország energiaellátásának biztosításáról és a rezsicsökkentés megőrzéséről számolt be.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
„Sikerült a sokak szerint lehetetlen: biztonságba helyeztük Magyarország energiaellátását, és megmentettük a rezsicsökkentést!”
Orbán szerint a siker kulcsa a nemzetközi tárgyalásokban rejlett. „Három hete Trump elnökkel a szankciómentességről, pénteken Putyin elnökkel magáról az olaj- és gázellátásról sikerült megegyeznünk. Rezgett a léc, sokat is kellett talpalni érte, világhatalmakkal kellett egyezkedni, de jelenthetem: a munkát elvégeztük” – írta.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a további biztonság érdekében a hazai politikai stabilitás kulcsfontosságú: „Most már csak arra kell ügyelni, hogy se a brüsszeli baloldal, se hazai bábjaik ne tudjanak keresztbe tenni. Erre pedig a legjobb garancia, ha nemzeti kormányunk van, és nem engedünk a kormányrúdhoz sem kóklereket, sem brüsszeli kitartottakat!”
