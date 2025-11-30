Ft
11. 30.
vasárnap
Magyarország energiabiztonság Orbán Viktor

Sokak szerint lehetetlen volt, ám mégis sikerült: olyat tett Orbán Viktor, amit hosszú ideig fogunk emlegetni

2025. november 30. 10:47

A miniszterelnök elárulta a siker kulcsát.

2025. november 30. 10:47
null

Orbán Viktor vasárnap levelet írt a DPK-tagoknak a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után, amelyben az ország energiaellátásának biztosításáról és a rezsicsökkentés megőrzéséről számolt be. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: 

„Sikerült a sokak szerint lehetetlen: biztonságba helyeztük Magyarország energiaellátását, és megmentettük a rezsicsökkentést!”

Orbán szerint a siker kulcsa a nemzetközi tárgyalásokban rejlett. „Három hete Trump elnökkel a szankciómentességről, pénteken Putyin elnökkel magáról az olaj- és gázellátásról sikerült megegyeznünk. Rezgett a léc, sokat is kellett talpalni érte, világhatalmakkal kellett egyezkedni, de jelenthetem: a munkát elvégeztük” – írta.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a további biztonság érdekében a hazai politikai stabilitás kulcsfontosságú: „Most már csak arra kell ügyelni, hogy se a brüsszeli baloldal, se hazai bábjaik ne tudjanak keresztbe tenni. Erre pedig a legjobb garancia, ha nemzeti kormányunk van, és nem engedünk a kormányrúdhoz sem kóklereket, sem brüsszeli kitartottakat!”

Nyitókép: Facebook

csulak
2025. november 30. 11:21
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
pesti051
•••
2025. november 30. 11:05 Szerkesztve
Négy éve MZP mellett a gyerekei álltak a "választási vesztőhely" dobogóján... Magyar Péter mellé kik fognak állni? A politikusok pont úgy fognak hátat fordítani neki, mint MZP-vel tették, de Magyar Péternél még a gyermekei is kérdőjelesek... :(
robertdenyiro
2025. november 30. 11:01
>>>> franciscofranco 2025. november 30. 10:50 Mehetsz zebrát fejni Hatvanpusztára jövő áprilisban dagi. <<<< Miért, te felmondtál és tavaszra mész Afrikába?
franciscofranco
2025. november 30. 10:52
anna24s 2025. november 30. 10:50 Hogy te mennyire hiányoztál már Kittyke.
