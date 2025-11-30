Sokak szerint lehetetlen volt, ám mégis sikerült: olyat tett Orbán Viktor, amit hosszú ideig fogunk emlegetni

A miniszterelnök kiemelte, hogy a további biztonság érdekében a hazai politikai stabilitás kulcsfontosságú: „Most már csak arra kell ügyelni, hogy se a brüsszeli baloldal, se hazai bábjaik ne tudjanak keresztbe tenni. Erre pedig a legjobb garancia, ha nemzeti kormányunk van, és nem engedünk a kormányrúdhoz sem kóklereket, sem brüsszeli kitartottakat!”