Nagyon aljas: zárt körben alázta porba a Tisza győztes jelöltje saját párttársát (FOTÓ + VIDEÓ)

Több forrás is megerősítette, hogy komoly ellentétek feszülnek a Tisza Párt szentesi, csongrádi és kisteleki szervezetei között. A konfliktusok során a párttagok faragatlan, durva stílusban alázzák egymást, ami még a saját szimpatizánsaiknál is kiveri a biztosítékot – írja a cs3.hu.

Zárt körben a felek egyre keményebben ütik egymást: az előválasztási színjáték során a kisteleki győztes lekezelő stílusban beszélt legyőzött szentesi ellenfeléről. Az eredményhirdetés estéjén pedig úgy fogalmazott: „most elvertünk egy fideszest”, ezzel megalázva Páger Krisztát, ami után többen jelezték, hogy nem hajlandóak a jövőben támogatni.