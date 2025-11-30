Ft
11. 30.
vasárnap
Tisza Párt jelölt feszültség

Nagyon aljas: zárt körben alázta porba a Tisza győztes jelöltje saját párttársát (FOTÓ + VIDEÓ)

2025. november 30. 10:31

Komoly belharcok folynak az ellenzéki pártban.

2025. november 30. 10:31
null

Több forrás is megerősítette, hogy komoly ellentétek feszülnek a Tisza Párt szentesi, csongrádi és kisteleki szervezetei között. A konfliktusok során a párttagok faragatlan, durva stílusban alázzák egymást, ami még a saját szimpatizánsaiknál is kiveri a biztosítékot – írja a cs3.hu

Zárt körben a felek egyre keményebben ütik egymást: az előválasztási színjáték során a kisteleki győztes lekezelő stílusban beszélt legyőzött szentesi ellenfeléről. Az eredményhirdetés estéjén pedig úgy fogalmazott: „most elvertünk egy fideszest”, ezzel megalázva Páger Krisztát, ami után többen jelezték, hogy nem hajlandóak a jövőben támogatni.

A belső vitákról és a tiszások egymásról alkotott véleményéről készült felvételt a pártközpont gyorsan eltávolíttatta, mivel vállalhatatlannak ítélték a stílust. A portálnak azonban sikerült megszereznie a felvételt, amely hiteles bepillantást enged a párton belüli feszültségekbe.

A videót IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Ezen a képernyőmentéseken is látszik, Bárkányi belső körökben is beárazta magát:

Forrás: cs3.hu

Nyitókép: Képernyőkép

