Így értékelte Zelenszkij az amerikai-ukrán tárgyalásokat

Újabb hírek jöttek az ukrajnai béketárgyalásról
Mindenki a nagy áttörésre vár.
Az ukrán elnök a következő lépésekről is beszélt.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , szombaton Floridában tárgyalt az ukrán és az amerikai delegáció a lehetséges békefeltételekről. A tárgyalást követően Volodimir Zelenszkij X-közösségi oldalán számolt be az elért eredményekről, és arról, hogy telefonon egyeztetett az amerikai delegáció tagjaival, Steve Witkoff különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jard Kushnerrel, valamint az ukránokat képviselő Rusztem Umjerovval és Andrii Hnatov tábornokkal.
Az elnök arról számolt be, hogy a felek célzott, konstruktív tárgyalást folytattak egymással. „Számos szempontot áttekintettünk, és végigvettük azokat a kulcsfontosságú pontokat, amelyek biztosíthatják a vérontás befejezését és megakadályozhatnak egy új, teljes körű orosz inváziót, továbbá annak kockázatát, hogy Oroszország megszegi ígéreteit, ahogyan az a múltban már többször is előfordult” – írta a bejegyzésben.
Hozzátette, mivel sok dolog nem beszélhető meg telefonon keresztül, az ukrán tárgyaló felekkel hamarosan személyesen is megbeszélik a részleteket, és újabb javaslatokat dolgoznak ki.
„A mi álláspontunk az, hogy mindennek megvalósíthatónak kell lennie – minden, a béke, a biztonság és az újjáépítés szempontjából fontos intézkedésnek”
– írta.
A bejegyzésben köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért „ilyen aktívan hozzájárul a béketárgyalásokhoz”.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP