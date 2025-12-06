Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rusztem Umerov Steve Witkoff Jard Kushner orosz-ukrán háború Donald Trump Florida

Így értékelte Zelenszkij az amerikai-ukrán tárgyalásokat

2025. december 06. 20:49

Az ukrán elnök a következő lépésekről is beszélt.

2025. december 06. 20:49
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , szombaton Floridában tárgyalt az ukrán és az amerikai delegáció a lehetséges békefeltételekről. A tárgyalást követően Volodimir Zelenszkij X-közösségi oldalán számolt be az elért eredményekről, és arról, hogy telefonon egyeztetett az amerikai delegáció tagjaival, Steve Witkoff különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jard Kushnerrel, valamint az ukránokat képviselő Rusztem Umjerovval és Andrii Hnatov tábornokkal.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elnök arról számolt be, hogy a felek célzott, konstruktív tárgyalást folytattak egymással. „Számos szempontot áttekintettünk, és végigvettük azokat a kulcsfontosságú pontokat, amelyek biztosíthatják a vérontás befejezését és megakadályozhatnak egy új, teljes körű orosz inváziót, továbbá annak kockázatát, hogy Oroszország megszegi ígéreteit, ahogyan az a múltban már többször is előfordult” – írta a bejegyzésben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette, mivel sok dolog nem beszélhető meg telefonon keresztül, az ukrán tárgyaló felekkel hamarosan személyesen is megbeszélik a részleteket, és újabb javaslatokat dolgoznak ki.

„A mi álláspontunk az, hogy mindennek megvalósíthatónak kell lennie – minden, a béke, a biztonság és az újjáépítés szempontjából fontos intézkedésnek” 

– írta.

A bejegyzésben köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért „ilyen aktívan hozzájárul a béketárgyalásokhoz”.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ezredes-2
2025. december 06. 22:21
Hülyegyerek, másnéven: Narko-fűhrer-harci hörcsög. Egyetlen opciója, hogy PUTYIN mérhetetlen türelemmel rendelkezik. Valamint, túl sok empátiával a testvérnek (általa)tekintett hoholokkal. Már, jó ideje extra adag kokain kell, a kis buta bóher nem tudta előre sakkozni a menüettet. Az ORBÁN ebben(is) veri őt és a többi 2 bites szarjankót... Minden, a "helyére" kerül rövidesen...
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. december 06. 22:12
"hexahelicene 2025. december 06. 22:05 Zelenszkij már NEM elnök." Az ukrán alkotmány alapján még elnök. De írd át az ukrán alkotmányt, és akkor hátha igazad lesz. :)))
Válasz erre
0
2
hexahelicene
2025. december 06. 22:05
Zelenszkij már NEM elnök. Mantáduma lejárt. Vezető még lehet az ukrán geciláda. A mocskos, koszos, neonáci, terrorista, faszkalap, tetves Gnóm. Az oroszok megbasszák a tetves törpe száját.
Válasz erre
3
0
FeketeFehér
2025. december 06. 21:59
"SzaboGeza 2025. december 06. 21:25 Odessza Ősi Orosz város!!!" :))))))))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!