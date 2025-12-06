Így értékelte Zelenszkij az amerikai-ukrán tárgyalásokat

Az elnök arról számolt be, hogy a felek célzott, konstruktív tárgyalást folytattak egymással. „Számos szempontot áttekintettünk, és végigvettük azokat a kulcsfontosságú pontokat, amelyek biztosíthatják a vérontás befejezését és megakadályozhatnak egy új, teljes körű orosz inváziót, továbbá annak kockázatát, hogy Oroszország megszegi ígéreteit, ahogyan az a múltban már többször is előfordult” – írta a bejegyzésben.