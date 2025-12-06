Újabb hírek jöttek az ukrajnai béketárgyalásról

Szombaton ismét az ukrajnai béke feltételeinek egyeztetése cáljából ült asztalhoz az amerikai és az ukrán küldöttség Floridában – derült ki az amerikai külügyminisztérium közleményéből. A felek már csütörtökön és pénteken is asztalhoz ültek, ez volt két héten belül a hatodik amerikai-ukrán egyeztetés. Amerikai oldalról Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, Donald Trump elnök veje vett részt a tárgyaláson, míg Ukrajnát Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője, valamint Andrij Hnatov, az ukrán haderő vezérkari főnöke képviseli a több napon át tartó egyeztetéseken.

Az egyeztetéseket az amerikai fél úgy értékelte: „konstruktív tárgyalások zajlanak a béke felé vezető út további lépéseiről” – közölte a külügyminisztérium.