Újabb hírek jöttek az ukrajnai béketárgyalásról

Nagy bajban van Zelenszkij: eddig még nem tudtak eredményt kicsikarni az emberei Amerikában
Szombaton folytatódhatnak a megbeszélések.
Mindenki a nagy áttörésre vár.
Szombaton ismét az ukrajnai béke feltételeinek egyeztetése cáljából ült asztalhoz az amerikai és az ukrán küldöttség Floridában – derült ki az amerikai külügyminisztérium közleményéből. A felek már csütörtökön és pénteken is asztalhoz ültek, ez volt két héten belül a hatodik amerikai-ukrán egyeztetés. Amerikai oldalról Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, Donald Trump elnök veje vett részt a tárgyaláson, míg Ukrajnát Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője, valamint Andrij Hnatov, az ukrán haderő vezérkari főnöke képviseli a több napon át tartó egyeztetéseken.
Az egyeztetéseket az amerikai fél úgy értékelte: „konstruktív tárgyalások zajlanak a béke felé vezető út további lépéseiről” – közölte a külügyminisztérium.
Rusztem Umerov pedig megerősítette, hogy Ukrajna számára prioritás egy olyan megállapodás biztosítása, amely megóvja függetlenségét és szuverenitását, biztosítja polgárainak biztonságát, és stabil alapot nyújt az ország jóléten alapuló demokratikus jövőjének kialakítására.
A pénteki tárgyalási fordulón szó volt a legutóbbi, Moszkvában tartott amerikai-orosz egyeztetés eredményeiről és a háború lezárásához vezető lépésekről.
Az amerikaiak és az ukránok egyetértettek a biztonság kereteiről, és megvitatták a tartós béke fenntartása érdekében szükséges elrettentő kapacitások kérdését”
– olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, korábban, a hét első felében Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. A szombati tárgyalás előtt a Bloomberg Kijev szempontjából aggasztó hangvételű cikket közölt, amelyben azt írta, hiába tárgyal napok óta a két ország küldöttsége Floridában, nem sikerült komolyabb áttörést elérni az orosz-ukrán háború lezárásában.
(MTI)
Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP