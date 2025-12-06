Ft
Nagy bajban van Zelenszkij: eddig még nem tudtak eredményt kicsikarni az emberei Amerikában

2025. december 06. 07:32

Szombaton folytatódhatnak a megbeszélések.

2025. december 06. 07:32
null

Az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségeinek csütörtöki és pénteki találkozói Floridában nem hoztak komolyabb áttörést az orosz–ukrán háború lezárásában – hívta fel rá a figyelmet a Bloomberg közlése alapján az orosz TASZSZ.

Az amerikai külügyminisztérium azonban a tárgyalásokkal kapcsolatban korábban pozitívan nyilvánult meg,

hozzátéve, hogy a felek megállapodtak a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekben, valamint megvitatták Ukrajna konfliktus utáni újjáépítését.

„A pozitív hangvétel ellenére kevés jel utalt arra, hogy jelentős áttörést érhetnének el a felek, ami új lendületet adhatna a tárgyalásoknak” – tette hozzá a Bloomberg. A megbeszélések azonban szombaton is folytatódnak

Nyitókép: Leonardo MUNOZ / AFP

