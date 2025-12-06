Nagy bajban van Zelenszkij: eddig még nem tudtak eredményt kicsikarni az emberei Amerikában

Az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségeinek csütörtöki és pénteki találkozói Floridában nem hoztak komolyabb áttörést az orosz–ukrán háború lezárásában – hívta fel rá a figyelmet a Bloomberg közlése alapján az orosz TASZSZ.

Az amerikai külügyminisztérium azonban a tárgyalásokkal kapcsolatban korábban pozitívan nyilvánult meg,

hozzátéve, hogy a felek megállapodtak a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekben, valamint megvitatták Ukrajna konfliktus utáni újjáépítését.