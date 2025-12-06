Lesöpörte az asztalról Orbán és Trump ötletét az ukránpárti politikai elemző: nagyon nem tetszik neki a béketerv
„A 28 pontos béketerv valójában orosz diktátum” – mondta Judy Dempsey.
Szombaton folytatódhatnak a megbeszélések.
Az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségeinek csütörtöki és pénteki találkozói Floridában nem hoztak komolyabb áttörést az orosz–ukrán háború lezárásában – hívta fel rá a figyelmet a Bloomberg közlése alapján az orosz TASZSZ.
Az amerikai külügyminisztérium azonban a tárgyalásokkal kapcsolatban korábban pozitívan nyilvánult meg,
hozzátéve, hogy a felek megállapodtak a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekben, valamint megvitatták Ukrajna konfliktus utáni újjáépítését.
„A pozitív hangvétel ellenére kevés jel utalt arra, hogy jelentős áttörést érhetnének el a felek, ami új lendületet adhatna a tárgyalásoknak” – tette hozzá a Bloomberg. A megbeszélések azonban szombaton is folytatódnak.

