Télen újra berobbanhat a koronavírus: így védekezhetünk a megbetegedés ellen

A korai emlőrákról összegzőleg
Gaál Csaba Németországban élő sebész főorvos arra igyekezett választ adni, mi az orvostudomány jelenlegi álláspontja a fenti esetben.
A legnagyobb veszélynek a 60 év felettiek, a krónikus betegek és a várandósok vannak kitéve.
Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű, ingyenes COVID-19 vakcina, amely országszerte igényelhető a háziorvosoknál – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel.
Azt írták: mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag.
A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak – tették hozzá, jelezve: a krónikus betegséggel élő, 12 év alatti gyermekek oltása szülő kérésére biztosított.
A védőoltás beadása a háziorvosoknál kérhető – tudatták.
Az NNGYK tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét, ezért a NNGYK arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást.
A megfelelő védettség kialakítása érdekében már most ajánlott igényelni a védőoltást, hogy a karácsonyi ünnepek idején biztonságban látogathassák vagy fogadhassák családtagjaikat a kockázati csoportba tartozók és az idősek
– hangsúlyozták.
Kitértek arra is, hogy a fertőződés kockázatának mérséklése érdekében továbbra is fontos az alapvető higiénés szabályok betartása: a rendszeres kézmosás, a megfelelő szellőztetés, a gyakran érintett felületek tisztítása, valamint a köhögési és tüsszentési etikett követése.
(MTI)
Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP
