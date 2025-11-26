Ft
11. 26.
szerda
COVID-19 vakcina vírus háziorvos

Télen újra berobbanhat a koronavírus: így védekezhetünk a megbetegedés ellen

2025. november 26. 14:35

A legnagyobb veszélynek a 60 év felettiek, a krónikus betegek és a várandósok vannak kitéve.

2025. november 26. 14:35
null

Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű, ingyenes COVID-19 vakcina, amely országszerte igényelhető a háziorvosoknál – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel. 

Azt írták: mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag. 

A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak – tették hozzá, jelezve: a krónikus betegséggel élő, 12 év alatti gyermekek oltása szülő kérésére biztosított.

A védőoltás beadása a háziorvosoknál kérhető – tudatták.

Az NNGYK tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét, ezért a NNGYK arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást. 

A megfelelő védettség kialakítása érdekében már most ajánlott igényelni a védőoltást, hogy a karácsonyi ünnepek idején biztonságban látogathassák vagy fogadhassák családtagjaikat a kockázati csoportba tartozók és az idősek 

– hangsúlyozták.

Kitértek arra is, hogy a fertőződés kockázatának mérséklése érdekében továbbra is fontos az alapvető higiénés szabályok betartása: a rendszeres kézmosás, a megfelelő szellőztetés, a gyakran érintett felületek tisztítása, valamint a köhögési és tüsszentési etikett követése.

(MTI)

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

