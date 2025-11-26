Télen újra berobbanhat a koronavírus: így védekezhetünk a megbetegedés ellen

Az NNGYK tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét, ezért a NNGYK arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást.

A megfelelő védettség kialakítása érdekében már most ajánlott igényelni a védőoltást, hogy a karácsonyi ünnepek idején biztonságban látogathassák vagy fogadhassák családtagjaikat a kockázati csoportba tartozók és az idősek

– hangsúlyozták.

Kitértek arra is, hogy a fertőződés kockázatának mérséklése érdekében továbbra is fontos az alapvető higiénés szabályok betartása: a rendszeres kézmosás, a megfelelő szellőztetés, a gyakran érintett felületek tisztítása, valamint a köhögési és tüsszentési etikett követése.