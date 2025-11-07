Miért nem tűnnek el a vírusok? – megkérdeztük a szakértőt!

A vírusok az élővilág „láthatatlan túlélői”: bár aprók, mégis mindenütt ott vannak – emberekben, állatokban, növényekben, sőt még baktériumokban is. De miért nem tudjuk egyszerűen „eltüntetni” őket a Földről?

A vírusok sokkal régebb óta léteznek, mint az emberiség, és az is biztos, hogy jóval túl is fognak élni bennünket”

– mondja lapunknak Rusvai Miklós víruskutató. Mint rámutat: minél egyszerűbb egy élőlény, annál jobban tud alkalmazkodni a környezetéhez, az evolúció pedig nem a hosszú életet, hanem a szaporaságot jutalmazza. Márpedig a vírusok iszonyú gyorsan képesek szaporodni, ami során végtelen számú mutációjuk is létrejöhet. Ennek köszönhetően pedig folyamatosan képesek alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez is.

Vírusok: egyszerűek, gyorsan szaporodnak

„Legyen szó akár klímaváltozásról, akár atomháborúról, akár bármilyen más olyan kataklizmáról, amit az emlősállatok és az ember esetleg nem fog túlélni, ám az olyan egyszerű szervezetek, mint a baktériumok, vírusok, egysejtűek pedig könnyen lehet, hogy igen” – hangsúlyozza Rusvai.