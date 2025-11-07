Miért nem tűnnek el a vírusok? – megkérdeztük a szakértőt!

Újraéledt a Covid, már új vakcináról is beszélnek
A szennyvízmintákból idehaza is kimutatták a fertőzés gyorsan terjedő alváltozatát.
A vírusok sokkal régebb óta léteznek, mint az emberiség és túl is fognak élni bennünket – véli Rusvai Miklós virológus. De mi az oka, hogy kis túlzással halhatatlanok? Utánajártunk.
A vírusok az élővilág „láthatatlan túlélői”: bár aprók, mégis mindenütt ott vannak – emberekben, állatokban, növényekben, sőt még baktériumokban is. De miért nem tudjuk egyszerűen „eltüntetni” őket a Földről?
A vírusok sokkal régebb óta léteznek, mint az emberiség, és az is biztos, hogy jóval túl is fognak élni bennünket”
– mondja lapunknak Rusvai Miklós víruskutató. Mint rámutat: minél egyszerűbb egy élőlény, annál jobban tud alkalmazkodni a környezetéhez, az evolúció pedig nem a hosszú életet, hanem a szaporaságot jutalmazza. Márpedig a vírusok iszonyú gyorsan képesek szaporodni, ami során végtelen számú mutációjuk is létrejöhet. Ennek köszönhetően pedig folyamatosan képesek alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez is.
„Legyen szó akár klímaváltozásról, akár atomháborúról, akár bármilyen más olyan kataklizmáról, amit az emlősállatok és az ember esetleg nem fog túlélni, ám az olyan egyszerű szervezetek, mint a baktériumok, vírusok, egysejtűek pedig könnyen lehet, hogy igen” – hangsúlyozza Rusvai.
A történelem során eddig egyetlen kórokozótól, a feketehimlő vírusától sikerült csupán megszabadulni. Ez a vírus 1978 óta nem fordul elő a szabad természetben, csak őrzött vírusbankokban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-ban jelentette be, hogy sikerült megszabadulni tőle.
A siker számos tényező szerencsés együttállásának köszönhető. Az egyik, hogy
létezett ellene hatékony és tartós védőoltás,
ami a széles körű vakcinázási kampánynak köszönhetően sokak számára elérhetővé is vált. Másrészt a feketehimlő vírusa csak embereket fertőzött, nem volt a természetben állati hordozója, vagyis nem volt olyan élőlény, ami később visszafertőzhette volna az embert – emeli ki a virológus.
Felhívja a figyelmet ugyanakkor, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a feketehimlő közeli rokona, az úgynevezett majomhimlő kezdi átvenni a feketehimlő szerepét főleg Közép-Afrikában. Mint a virológus kifejtette: a majomhimlő hasonló tünetekkel bír, mint ősi rokona, annyi nem elhanyagolható különbséggel, hogy az új rokon nem okoz olyan elképesztő nagy arányú halálozást, mint az emberhez adaptálódott korábbi változat. Míg a feketehimlő 40-80 százalékos halálozási arányt okozott, addig a majomhimlő körülbelül 7-8 százalékost. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tudna elterjedni, Rusvai úgy véli,
ha a majomhimlő vírusnak nő a virulenciája, akkor könnyen lehet, hogy helyettesíti a fekete himlőt.
Nem tűnt el, és nem is szándékozik eltűnni az influenza vírusa sem, amelynek az emberi fajhoz adaptálódott változata az 1900-as évek elején alakult ki – mondja Rusvai, hozzátéve: ez volt a spanyolnátha. A járvány – ami a világháború alatt indult és a 20-as évek elején állt meg – több tízmillió halálesetet okozott, egyes felmérések szerint többet, mint ahányan a világháborúban meghaltak. Azóta is számos új mutánsa jött létre, és továbbra is új meg új változatok alakulnak ki. Tehát például a spanyolnátha vírusa is még mindig közöttünk van.
Összességében elmondható tehát, hogy a vírusok az élet legkitartóbb formái, egyszerűek, mégis hihetetlenül alkalmazkodók. Az emberek képesek járványokat megfékezni, de eddig csak egyetlen vírust sikerült eltüntetniük a Föld színéről: a feketehimlőt. Annak az oka, hogy nem tűnnek el a vírusok az, hogy
Ezek a kis kórokozók akkor tüntethető el, ha a vírus:
A tudomány célja ma már nem az, hogy eltüntesse őket, hanem hogy megelőzze a súlyos járványokat, védelmet nyújtson oltásokkal, és megértse, hogyan működnek ezek az apró, mégis óriási hatású kórokozók.
