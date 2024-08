Újraéledt a Covid, már új vakcináról is beszélnek

Megjegyezték, hogy hasonló jelentések érkeznek Németországból is,

hetek óta ott is jelen van a Covid-fertőzések felfutása,

ez pedig megcáfolja azokat az általános vélekedéseket és vírusszkeptikus hangokat, miszerint a járványnak állítólag vége lenne.

Mi a helyzet idehaza?

A Portfolio természetesen a magyar helyzetről is beszámolt. Mint írták, a szennyvízminta-jelentésből kiderült, hogy a 31. héten idehaza is kimutatták a KP.3 alvariánst, vagyis

a gyorsan terjedő alváltozat megérkezett Magyarországra is.

A lap megkereste Békássy Szabolcsot, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító elnökét is, aki kifejtette, hogy

a nyári hónapokhoz viszonyítva szokatlanul sok a beteg a rendelőkben,

ami például a szamárköhögéssel, de a terjedő Covid-fertőzéssel is összefügg. A szakember továbbá arra is kitért, hogy részben szezonális problémáról is beszélünk, ugyanis ilyenkor betegednek meg sokan a nagy melegben a klímahasználat miatt is.