Menekülés mindenáron: elképesztő módszerekhez folyamodnak a hadköteles ukrán férfiak (FOTÓ)

A Tiszán átúszva menekült volna Magyarországra négy kárpátaljai férfi – elfogták őket az ukránok
Állítólag egy ismeretlen személy jelölte ki számukra az útvonalat.
Egy hónappal ezelőtt a Tiszán átúszva menekült volna Magyarországra négy kárpátaljai férfi, de elfogták őket. Most újabb eset borzolja a kedélyeket.
Letartóztattak Ukrajnában egy 48 éves hadköteles férfit, aki siklóernyővel próbált Moldovába repülni – írja a TCH ukrán portál. A férfi elmondása szerint az eszközt 500 euróért vásárolta az interneten. A felszállást egy határmenti mezőről tervezte, ám „szerencséjére” a hatóság emberei megakadályozták a felszállást.
A férfit őrizetbe vették és eljárást indítottak ellene.
Fotó: Suzanne Plunkett / POOL / AFP