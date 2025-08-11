Ft
Magyarország Ukrajna siklóernyő Moldova eszköz

Menekülés mindenáron: elképesztő módszerekhez folyamodnak a hadköteles ukrán férfiak (FOTÓ)

2025. augusztus 11. 09:52

Egy hónappal ezelőtt a Tiszán átúszva menekült volna Magyarországra négy kárpátaljai férfi, de elfogták őket. Most újabb eset borzolja a kedélyeket.

2025. augusztus 11. 09:52
null

Letartóztattak Ukrajnában egy 48 éves hadköteles férfit, aki siklóernyővel próbált Moldovába repülni – írja a TCH ukrán portál. A férfi elmondása szerint az eszközt 500 euróért vásárolta az interneten. A felszállást egy határmenti mezőről tervezte, ám „szerencséjére” a hatóság emberei megakadályozták a felszállást.

A férfit őrizetbe vették és eljárást indítottak ellene.

Fotó: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

Összesen 5 komment

B_kanya
2025. augusztus 11. 10:40
"gullwing 2025. augusztus 11. 09:58 A sorozók fejpénzt kapnak MINDEN besorozott után...." De ha többet fizetsz, elengednek - vagy egérutat kapsz. Igaz, Sebestyén József előtt meg után is vertek agyon embereket, a TG tele van ilyen durva felvételekkel. Pár hete pld. valami nem ellenkező muki kezét hátrabilincselték, majd kirántották a lábát hátulról, így állal vehette le a betont, mivel az esést nem tudta tompítani. És akkor meghalt. Akkor már érdemes megtámadni a tck-s görényt (bocsánat a négylábú görényektől), azt nagyobb eséllyel éled túl.
2
counter-revolution
•••
2025. augusztus 11. 10:00 Szerkesztve
A ráczandrás által is promotált Sárkányellátó nevű szarféreg banda arra használja a túlnyomórészt naiv/tökhülye adakozók pénzét, hogy határfigyelő drónokat vesznek, a TCK-soknak furgont vesznek, ilyenek. Azt nem tudom, hogy a magyar hatóságok mi a faszt csinálnak...
0
gullwing
2025. augusztus 11. 09:58
A sorozók fejpénzt kapnak MINDEN besorozott után.... Nem csoda hogy képesek agyon verni aki nem akar ÉRTÜK meghalni... Ez a modernkori rabszolgaság: eladják az alanyt és haláláig szolgálhatja a gazdáját....
4
Beszélgető
2025. augusztus 11. 09:58
A halálnál csak a halál rosszabb. Nem zuhant le, de felrobbantják, ha addig agyon nem veri egy náci uki szarzsák.
4
