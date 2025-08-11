Ft
vita Orbán Balázs erő kormány párbeszéd Magyar Péter ellenzék Fidesz egészségügy

Orbán Balázs elárulta: ezért a Fidesz a kormányzóképesebb erő (VIDEÓ)

2025. augusztus 11. 08:31

A diskurzussal bizonyít a jobboldal, az ellenfél pedig ebben is „csúfos kudarcot vall”.

2025. augusztus 11. 08:31
null

Hétfőn is tovább dübörgött a Harcosok Órája Németh Balázzsal. A Fidesz Press pár hete útjára indított műsora minden híreszteléssel ellentétben népszerű: már a premierre, – melynek Orbán Viktor miniszterelnök volt a vendége – több ezren voltak kíváncsiak élőben, és 

azóta is számos kérdést kapnak a vendégek az aktuálpolitikai ügyekben, és nem utolsó sorban reagálnak a folyamatosan keletkező álhírekre. 

Az augusztus 11-i, hétfői adás vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt. A politikus „bemelegítésként” Pócs János országgyűlési képviselő műsorban elhangzott idézetére reagált. Pócs a Harcosok Órájában azt állította, hogy „Magyar Péter a megjelenése óta bármikor, bármit mond az ellenkezője az igaz. Ezzel a szemlélettel kell követni az ő életét”. A kormányfő politikai igazgatója kijelentette, hogy tetszik vagy sem, a politikai vita felköltözött a digitális térbe. Ezen belül is Magyarországon a Facebookra. 

Orbán megjegyezte, hogy mikor külföldiekkel beszélget, ők is meglepődnek azon, hogy ilyen típusú koncentráció más országokban nincs, a politikai diskurzus más felületeken is jelen van. „Keleti országokban Telegram, nyugati országokban X, máshol a TikTok a népszerű. (...) 

De Magyarországon ez a Facebook, és az a politikai erő, amelyik győzni akar, annak ott kell lennie”

 – hangzott el. 

Fenn kell tartani a párbeszédet a közösségi térben is

Orbán Balázs arra a kérdésre, hogy melyik politikai táborba tartozik, ami a digitális kommunikációt illeti, azt felelte, örül annak, hogyha a saját Facebook-oldalán is diskurzus alakul ki, azaz reagálni kell a néha kevésbé konstruktív felvetésekre is a komolyabb politikai témák mellett. 

„A párbeszéd fenntartása hűti a kedélyeket, nyugtatja az embereket. S ami a Fidesz politikai közössége számára fontos, hogy azt mutatjuk, hogy mi nem ijedünk meg semmitől, mindennel kapcsolatban pontosan tudjuk, hogy mit miért csinálunk, mi miért történik”. 

Jobban értjük a körülöttünk zajló eseményeket, mint az ellenfél. Jobb válaszaink is vannak rá, és ezáltal kormányzóképesebbek is vagyunk.

S ezt mindennap bizonyítani kell” – szögezte le.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyanakkor az ellenfél ebben „csúfos kudarcot vall”. „Hergelni rövid, pár szavas üzenetekben nagyon jól tudnak, de 

mikor arról van szó, hogy itt és itt most mi történt, most itt ki mit csinálna, (...) hogy kellene egy szakpolitikát felépíteni, egy külpolitikai mozdulatsort megtervezni, ott elfogy a nagy tudomány”.

„Ez a kórház dolgozóival szemben unfair”

A fideszes politikus Magyar Péter azon vasárnapi posztjára is reagált, melyben a Tisza-vezér székesfehérvári kórházban történtekről állított valótlanságokat. Németh Balázs ennél a pontnál emlékeztetett, hogy a Telex megkereste az ügyben az egészségügyi létesítményt, és megtudta, hogy abba a helyiségbe, ahol épp zajlott egy szülés nem vízvezeték szerelők, hanem a kórház egy alkalmazottja lépett be. 

Orbán Balázs először is gratulált az édesapának, és azt üzente, hogy figyeljék a kormányzati honlapokat, hogy milyen támogatásokat járnak az újdonsült családnak. Majd azzal folytatta, hogy „hiába próbál Magyar Péter és a Tisza egy politikai csatát kezdeményezni, valójában felhasználja a kórházat. A székesfehérvári kórházban nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy ellenzéki politikusok és politikai erők digitális lincselőket küldenek rájuk. Ők a betegellátással foglalkoznak. Ehhez képest a hétvégén a Facebook-oldalukon arra kellett reagálniuk, hogy micsoda hazugságokat állítanak. Ráadásul egy rutinellenőrzés történt” – sorolta.

Ezt kritizálni és politikai haszonszerzésre használni fel, ez nem velünk szemben unfair, (...) hanem a kórház dolgozóival szemben, akik szombaton, vasárnap próbálnak segíteni”

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

A beszélgetést alább nézheti vissza:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 5 komment

gullwing
2025. augusztus 11. 09:26
Odaát csak frusztrál eddig SEHOVA nem kellett alakok tömege vergődik. Majd pont ez után tudnak majd pozitív teljesítmény felmutatni?! Jelzem a haza árulás nem az!
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
2025. augusztus 11. 08:56
1998-ben OV hogy mert kormány alakítani? Biztosan már az anyja hasában is a lopást gyakorolta
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. augusztus 11. 08:55 Szerkesztve
A Fidesz egy jó irányt vett a kommunikációban, ami már most is láthatóan nyereséges. Amerikai USA választási szakértőt vélek felfedezni a váltásban, ami egyáltalán nem baj, hiszen kapott egy látványos lendületet, ami még akár gesztikulációban és hanghordozásban is megjelenik bármelyik szónok részéről. Lásd, országos Lázárinfó... Át lett szervezve az állomány tehetség rátermettség szerint. Látszik, hogy újra lettek osztva a lapok, úgy a hagyományos médiában, mint az digitális térben és szemmel látható a fiatalok előtérbe helyezése is. Egy amolyan vérfrissítést vélek felfedezni, ami kell is, mert az ellenoldalon " ... ez a harc lesz a végső ! "
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. augusztus 11. 08:39
Chuck Norris Orbánnal van. És ez bizony nagy cumi nektek, lippsik! Jövőre nix ugri-bugri... :-))))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!