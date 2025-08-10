Takács Péter Kulja András után Magyar Pétert is helyretette

A Takács–Kulja-vita tanulságai – így csúszik félre a politikai diskurzus
Az észérvek helyett jön a személyeskedés.
Az államtitkár szerint Magyarnak még jól fog jönni a gyakorlat a lemondólevél írás terén.
Az emlékezetes ATV-s Takács-Kulja vita óta – amely után a Tisza Párt EP-képviselője végül lemondta a visszvágót – Magyar Péter személyes háborút indított az egészségügyi államtitkár ellen, amelynek egyik legfrissebb epizódjában saját Facebook-oldalán osztott meg egy „lemondó nyilatkozatot” Takács Péter nevében, és tizenhárom plusz egy pontban megfogalmazta, miért kéne így tennie az államtitkárnak.
Az érzelmektől fűtött bejegyzésre az államtitkár hozzászólásban reagált, és két mondatban helyretette a Tisza-vezért.
„Látom nem tetszettek a válaszaim” – írja Takács, egy korábbi válaszára utalva, amelyet Magyar Péter székesfehérvári kórházzal kapcsolatos bejegyzésére írt, és a Tisza Párt politikusa azóta sem reagált rájuk érdemben. – „Lehet, hogy neked nem tegnap fogytak el a gyógyszereid az EESZT-leállás alatt, hanem már jóval korábban, annyi sületlenséget hordasz most is össze...
Az mindenesetre dicséretes, hogy gyakorlod a lemondólevél írását, jól fog ez jönni áprilisban!”
– vitte be Takács a kegyelemdöfést.
