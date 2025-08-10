Takács Péter Kulja András után Magyar Pétert is helyretette

Az érzelmektől fűtött bejegyzésre az államtitkár hozzászólásban reagált, és két mondatban helyretette a Tisza-vezért.

„Látom nem tetszettek a válaszaim” – írja Takács, egy korábbi válaszára utalva, amelyet Magyar Péter székesfehérvári kórházzal kapcsolatos bejegyzésére írt, és a Tisza Párt politikusa azóta sem reagált rájuk érdemben. – „Lehet, hogy neked nem tegnap fogytak el a gyógyszereid az EESZT-leállás alatt, hanem már jóval korábban, annyi sületlenséget hordasz most is össze...

Az mindenesetre dicséretes, hogy gyakorlod a lemondólevél írását, jól fog ez jönni áprilisban!”

– vitte be Takács a kegyelemdöfést.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád