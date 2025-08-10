Ft
Magyar Péter egészségügy Takács Péter államtitkár

Takács Péter Kulja András után Magyar Pétert is helyretette

2025. augusztus 10. 20:29

Az államtitkár szerint Magyarnak még jól fog jönni a gyakorlat a lemondólevél írás terén.

2025. augusztus 10. 20:29
null

Az emlékezetes ATV-s Takács-Kulja vita óta – amely után a Tisza Párt EP-képviselője végül lemondta a visszvágót – Magyar Péter személyes háborút indított az egészségügyi államtitkár ellen, amelynek egyik legfrissebb epizódjában saját Facebook-oldalán osztott meg egy „lemondó nyilatkozatot” Takács Péter nevében, és tizenhárom plusz egy pontban megfogalmazta, miért kéne így tennie az államtitkárnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az érzelmektől fűtött bejegyzésre az államtitkár hozzászólásban reagált, és két mondatban helyretette a Tisza-vezért.

„Látom nem tetszettek a válaszaim” – írja Takács, egy korábbi válaszára utalva, amelyet Magyar Péter székesfehérvári kórházzal kapcsolatos bejegyzésére írt, és a Tisza Párt politikusa azóta sem reagált rájuk érdemben. Lehet, hogy neked nem tegnap fogytak el a gyógyszereid az EESZT-leállás alatt, hanem már jóval korábban, annyi sületlenséget hordasz most is össze... 

Az mindenesetre dicséretes, hogy gyakorlod a lemondólevél írását, jól fog ez jönni áprilisban!” 

– vitte be Takács a kegyelemdöfést.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád 

nyugalom
2025. augusztus 10. 20:34
szotyipeti! Lapozzunk!
