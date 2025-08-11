Ft
08. 11.
hétfő
gázai konfliktus Németország CDU Friedrich Merz Izrael

Izraelt leckéztetné a német kancellár, kiakadtak a pártjában

2025. augusztus 11. 09:18

Pénteken Friedrich Merz fegyverembargót vezetett be Izraelbe irányuló egyes fegyverek exportjára. Hétfő reggelre már világossá vált, hogy Kereszténydemokrata Unió (CDU) pártjában sokan gyűlölik őt emiatt.

2025. augusztus 11. 09:18
null

A Gázai övezet bombázásához felhasználható fegyverek Izraelbe áramlásának megállításával a német kancellár gyakorlatilag egy új korszakot hirdet a két ország kapcsolatában – írja az Euractiv.

Ez első alkalom, hogy Berlin gyakorlatilag szankciókat vezetett be Izrael ellen a jelenlegi háború miatt. Ez népszerűtlennek bizonyult a pártján belül, mivel Merz szövetségesei azzal vádolják, hogy elhagyta Izraelt – ami tovább rontja a helyzetet, hogy azt mondják, először nem konzultált velük. És nem féltek hallatni a hangjukat.

„A CSU nem vett részt a döntésben; megkérdőjelezhetőnek tartjuk” – mondta Alexander Hoffmann, a CDU bajor testvércsoportjának vezetője a parlamentben a Bild napilapnak. Más képviselők a közösségi médiában és a tévében is jelezték nemtetszésüket. Roderick Kiesewetter külpolitikus egy közösségi médiás bejegyzésben 

„komoly politikai és stratégiai hibának” nevezte a történteket.

A 2000-es évek végén Angela Merkel akkori kancellár, Merz régi riválisa, Izraelt Németország államérdekének (Staatsräson) nyilvánította, az ország védelmét kulcsfontosságú nemzeti érdekké téve. A fegyveráramlás leállításával Németország „egy régóta fennálló barátságot és bizalmat” szakított meg, míg az állam továbbra is üres, hihetetlen héj marad – mondta Kiesewetter. „Ez egyetlen túszt sem fog kiszabadítani.”

Matthias Hauer, a kutatási minisztérium államtitkára „katasztrofális jelzésnek” nevezte a lépést. Eközben egy másik kereszténydemokrata képviselő, Carsten Müller „határozottan elítélte” a lépést.

Szombaton Merz ugrasztotta kabinetfőnökét, Thorsten Freit, abban a reményben, hogy lecsillapítja az elégedetlenséget. „Semmi kétség sem férhet hozzá, hogy a német Izrael-politika alapelvei változatlanok maradnak” – mondta a dpa-nak.

Ezzel egyidejűleg a kancellár hivatala egy háromoldalas dokumentumot küldött ki, amelyet a Welt napilap tett közzé, további magyarázatokkal, abban a reményben, hogy elhárítja a kritikákat. A lépés egyik indoka – a „németországi és európai társadalmi konfliktusok” elkerülése – csak olajat öntött a tűzre.

„Nem engedhetjük, hogy a külpolitikai döntéseket befolyásolja az utcáinkon lévő antiszemita csőcselék” 

– mondta Dennis Radtke, az Európai Parlament képviselője, aki a párt munkásszárnyát vezeti.

Végül maga Merz is megszólalt: „A német Izrael-politika alapelvei változatlanok” – mondta az ARD közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjúban. Berlin „továbbra is segíteni fogja [Izraelt] megvédeni magát” – tette hozzá Merz. Hozzátette azonban, hogy „nem szállíthatunk fegyvereket egy olyan konfliktushoz, amelyet most kizárólag katonai eszközökkel próbálnak megoldani”.

Izrael tervei, miszerint megszállják az egész régiót, „több százezer civil áldozatot okozhatnak, és Gáza teljes városának evakuálását teszik szükségessé” – mondta a német vezető. Feltette a kérdést: „Hová menjenek ezek az emberek?”


Fotó: John MACDOUGALL / AFP

namivan-2
2025. augusztus 11. 12:12
A kétfajta zsidó irányvonal harca egyre látványosabb. A nemzeti vagy, talán cionista Izrael próbálja a fanatikus arabokat leszabályozni, uralni. A globalista zsidóság, a "mély állam" urai pedig ügynökeinek kiadta a parancsot: elismerni a Palesztin államot (azaz a Hamaszt) . Akár vesszen Izrael is, mert akadályozza a globalizmust , az irányított káosz kialakulását és ezzel a profit maximalizálását, a "mély állam" urainak totális uralmát.
Halder_1899
•••
2025. augusztus 11. 12:10 Szerkesztve
Európa most élve rohad el. Idő kérdése és a fehér keresztény embereknek itt annyi. 15-30 év ? Németek ébredése nélkül szép csöndben kimúlik ez az egész (és mi is). Változáshoz kell a legnagyobb nyugati nép, a germán is, nélkülük nem fog menni, meg ki is ha nem ők ? A franciák, belgák, hollandok, spanyolok ? :) AfD az egyetlen esély. Az lökné vissza a CDU-t is, a helyes irányba. (Addig marad a sötétség) Azzal az EU parlamentben is más erőviszonyok lennének. Kérdés nem késő-e és bármit is segíthet itt már magán Európa.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. augusztus 11. 12:06
blackrock mertz emlékezteti németországot, hogy az izraeli konfliktus fenntartása nagyon komoly üzlet, és kár volna vesznihagyni a jövedelmezőséget
Halder_1899
•••
2025. augusztus 11. 12:03 Szerkesztve
Németek a weimari időszakban vannak. Nyílt katonai megszállás alatt vannak 45 óta + kulturális és gazdasági megszállás alatt is. Kicsinálták őket. Elvették a nemzeti öntudatukat. Zsidó megszállás ami ott van, mindenhol, minden téren, meg nálunk is meg van. Mivel sok a muszlim is, aki már szavazó, ezért most már két oldalról is bajban vannak. Weimari idők után jött a német ébredés, ami egy természetes kilengés volt a borzalmas 1918-33 idők után. Most mi jön, ez a kérdéses.
