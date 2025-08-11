Ft
08. 11.
hétfő
Merz németh balázs J D Vance bürokrata pénz fegyver konfliktus Európai Unió

Trump alelnöke tegnap elárulta, mit gondol az Egyesült Államok az orosz–ukrán háború folytatásáról vagy lezárásáról

2025. augusztus 11. 07:09

Most már minden világos!

2025. augusztus 11. 07:09
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„»Az amerikai emberek hallani sem akarnak róla, hogy adódollárjaik erre a konfliktusra menjenek el. Mi végeztünk azzal, hogy tovább pénzeljük az ukrajnai háborús üzletet. Békés rendezést akarunk elérni és megállítani az öldöklést« – mondta J. D. Vance alelnök. Világos beszéd!

»Ha az európaiak számára tényleg olyan fontos ez a konfliktus, akkor nekik kell finanszírozniuk a háborút. Ha ők a harcokhoz meg akarják vásárolni az amerikai fegyvereket, az számunkra rendben van, de mi magunk tovább nem fogjuk ezt finanszírozni« – folytatta J. D. Vance. Még világosabb!

A kérdés nem változott szombat óta: Zelenszkij, a brüsszeli bürokraták, Merz és Macron belemennek egy (ideiglenes?) ukrán területvesztésbe a tűzszünetért cserébe, vagy fegyverekre költik az Európai Unió – az európai emberek – minden pénzét és folytatják az oroszok elleni háborút? Az elmúlt két nap nyilatkozatai alapján jelenleg a második tűnik esélyesebbnek.”

Nyitókép: OLIVIER TOURON/AFP

***

Dixtroy
2025. augusztus 11. 09:10
"Ha az európaiak számára tényleg olyan fontos ez a konfliktus, akkor nekik kell finanszírozniuk a háborút." Amit az usa kezdett el. És jól látja Orbán, a nettó eredmény az, hogy az eu háborúzik Oroszországgal Ukrajnában.
Válasz erre
0
0
re2026
2025. augusztus 11. 08:13
A vágyvezérelt politikus nem tud kiszállni csak ha a vágya teljesült! Itt a vágyott állapot az ukrajna győzelme! Ezt már mindenki látja ,hogy nem fog teljesülni,de a vágyvezérelt "gondolkodás",nem tűri a kudarcot,magyarul képtelen beismerni a tévedéseit! Ezért sajnos európa idiótái mikron és terz addig fog küzdeni ,amig ki nem fogynak a más pénzéből!
Válasz erre
3
0
Ödenburger
2025. augusztus 11. 07:54
Amerika kiszáll az általa generált konfliktusból, de megengedi behülyített európai partnereinek, hogy hadiipara támogatásával fenntartsák azt - miközben Ukrajna tönkremegy és kifogy az emberekből. Európa vezetői meg nem tudnak kilépni arcvesztés nélkül ahová hagyták magukat becsalni, ezért úgy csinálnak, mintha nem döglene bele a kontinens gazdasága ebbe a konfliktusba.
Válasz erre
2
0
Tasi János
•••
2025. augusztus 11. 07:32 Szerkesztve
Érdekes! Mintha az USA 5 MILLIÁRD dollárjával indult volna ez a háború 2014-ben! Alig hinném, hogy rosszul emléxxem, hiszen MAGA Victoria Nuland vallotta be/dicsekedett vele egy konferencián, amit valaki volt szíves videóra rögzíteni! youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY Csináltak egy Rothschild projektet Nagy Izrael létrehozására, aztán lábujjhegyen kiosonnak, mint aki jól végezte dolgát?
Válasz erre
2
0
