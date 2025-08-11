„»Az amerikai emberek hallani sem akarnak róla, hogy adódollárjaik erre a konfliktusra menjenek el. Mi végeztünk azzal, hogy tovább pénzeljük az ukrajnai háborús üzletet. Békés rendezést akarunk elérni és megállítani az öldöklést« – mondta J. D. Vance alelnök. Világos beszéd!

»Ha az európaiak számára tényleg olyan fontos ez a konfliktus, akkor nekik kell finanszírozniuk a háborút. Ha ők a harcokhoz meg akarják vásárolni az amerikai fegyvereket, az számunkra rendben van, de mi magunk tovább nem fogjuk ezt finanszírozni« – folytatta J. D. Vance. Még világosabb!

A kérdés nem változott szombat óta: Zelenszkij, a brüsszeli bürokraták, Merz és Macron belemennek egy (ideiglenes?) ukrán területvesztésbe a tűzszünetért cserébe, vagy fegyverekre költik az Európai Unió – az európai emberek – minden pénzét és folytatják az oroszok elleni háborút? Az elmúlt két nap nyilatkozatai alapján jelenleg a második tűnik esélyesebbnek.”

Nyitókép: OLIVIER TOURON/AFP

