Virális videót akart készíteni: új TikTok-trend miatt törte el a gerincét egy fiatal anyuka (VIDEÓ)

Egy fiatal orosz édesanya súlyosan megsérült, amikor kipróbált egy új internetes kihívást. A veszélyes mutatványra mindössze két hónappal a szülése után vállalkozott. A „stiletto challenge” – vagyis tűsarok kihívás – egy 2013-as Nicki Minaj-videóklipből indult, amely az amerikai rapper és Lil Wayne közös, High School című dalához készült – írja a LADbible.

A kihívás lényege, hogy magassarkúban, fél lábon leguggolva, a másik lábat keresztben, a térd fölött tartva kell pózolni. Már ez önmagában is kockázatos, de az interneten terjedő változat még veszélyesebb:

a résztvevők nem a földön, hanem instabil, kisebb tárgyakon hajtják végre, amelyekre csak fél lábbal lehet ráállni.

Ez azonban nem riasztotta el a 32 éves Mariana Barutkinát. A konyhapultra egy lefelé fordított lábost tett, arra egy babatápszeres dobozt, majd ennek tetején próbálta teljesíteni a kihívást. A nemrég szülés után újra edzeni kezdő nő azonban súlyosan megcsúszott és lezuhant, amit videó is megörökített. Az esés következtében eltört az egyik gerinccsigolyája. Barutkinát kórházba szállították, és azóta több bejegyzésben is beszámolt róla, hogy állapota folyamatosan javul.

Úgy döntöttem, hogy elkezdek blogolni, ez az első tartalom forgatása – és most itt vagyok, az orvos diagnózisa szerint a »kilencedik mellkasi csigolyát értintő, kompressziós hajlításos, szövődménymentes töréssel« a testemben

– írta Barutkina a videó kísérőszövegében.

A balesetről készült videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Mariana Vasiuc Instagram-oldala

***