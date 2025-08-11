Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kihívás TikTok orosz videó baleset videóklip

Virális videót akart készíteni: új TikTok-trend miatt törte el a gerincét egy fiatal anyuka (VIDEÓ)

2025. augusztus 11. 08:06

Egy 32 éves orosz nőnek eltört egy gerinccsigolyája, amikor kipróbálta a Nicki Minaj klipje által ihletett internetes kihívást.

2025. augusztus 11. 08:06
null

Egy fiatal orosz édesanya súlyosan megsérült, amikor kipróbált egy új internetes kihívást. A veszélyes mutatványra mindössze két hónappal a szülése után vállalkozott. A „stiletto challenge” – vagyis tűsarok kihívás – egy 2013-as Nicki Minaj-videóklipből indult, amely az amerikai rapper és Lil Wayne közös, High School című dalához készült – írja a LADbible.

A kihívás lényege, hogy magassarkúban, fél lábon leguggolva, a másik lábat keresztben, a térd fölött tartva kell pózolni. Már ez önmagában is kockázatos, de az interneten terjedő változat még veszélyesebb:

a résztvevők nem a földön, hanem instabil, kisebb tárgyakon hajtják végre, amelyekre csak fél lábbal lehet ráállni.

Ez azonban nem riasztotta el a 32 éves Mariana Barutkinát. A konyhapultra egy lefelé fordított lábost tett, arra egy babatápszeres dobozt, majd ennek tetején próbálta teljesíteni a kihívást. A nemrég szülés után újra edzeni kezdő nő azonban súlyosan megcsúszott és lezuhant, amit videó is megörökített. Az esés következtében eltört az egyik gerinccsigolyája. Barutkinát kórházba szállították, és azóta több bejegyzésben is beszámolt róla, hogy állapota folyamatosan javul.

Úgy döntöttem, hogy elkezdek blogolni, ez az első tartalom forgatása – és most itt vagyok, az orvos diagnózisa szerint a »kilencedik mellkasi csigolyát értintő, kompressziós hajlításos, szövődménymentes töréssel« a testemben

– írta Barutkina a videó kísérőszövegében.

A balesetről készült videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Mariana Vasiuc Instagram-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2025. augusztus 11. 09:30
"Nicki Minaj-videóklipből indult, amely az amerikai rapper és Lil Wayne közös" A néger szellemtörténet géniuszai. Nagypapi még embert evett.
Válasz erre
1
0
ertonszena
2025. augusztus 11. 09:27
Ez a hülye nő biztosan valami Pussy Riot.
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. augusztus 11. 09:25
"súlyosan megcsúszott"...
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 11. 09:19
Intelligens emberek ... Nálunk tiszaszar támogató lenne.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!