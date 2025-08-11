Ft
létesítmény olajtartály légicsapás drón célpont hadsereg

Mélyen Oroszországban csaptak le az ukrán erők: 2000 kilométerre az ukrán fronttól

2025. augusztus 11. 07:04

Mindeközben az orosz légicsapások civil létesítményeket rongáltak meg Zaporizzsjában, több mint húsz sebesültet hagyva maguk után.

2025. augusztus 11. 07:04
null

Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint az ukrán katonai hírszerzés drónjai hajtották végre a vasárnapi támadást az orosz Komiföldön található olajfinomító ellen. A létesítmény több mint 2000 kilométerre fekszik az ukrán fronttól, és fontos szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.

A dróntámadás során egy olajtartályt találtak el, ami szivárgást okozott, valamint megrongáltak egy, benzin előállítására szolgáló egységet is.

Közben az orosz haderő hétfőn két irányított légibombával támadta Zaporizzsját. A támadás következtében legalább húsz ember megsérült, a robbanások pedig egy buszpályaudvarban és egy klinikán is komoly károkat okoztak.

A legújabb fejlemények egyszerre mutatják az ukrán hadműveletek egyre távolabbra nyúló csapásmérő képességét, valamint az orosz válaszcsapásoknak azt a természetét, hogy sok esetben a civil célpontokat sem kímélik.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

Összesen 57 komment

Monte Carlo
2025. augusztus 11. 09:06
Ujabb baráti ukrán propaganda a liberálnáci Mandinertől. 😅
Válasz erre
1
1
zsocc44
2025. augusztus 11. 08:43
A kïïyïîįv ïndïpįndïït olvasta, hogy Komiföldön levő finomítóban üzemzavar/baleset történt, azonnal reagáltak: “2000 csillio kilométerre a fronttol, az utolsó orosz olaj feldolgozó üzemet is megsemmisítette a hős Bandera!”
Válasz erre
5
0
Lami66
•••
2025. augusztus 11. 08:39 Szerkesztve
Az ilyen akcióknak akkor lenne értelme, ha a fronton haladnának előre a hoholok. De amig a fronton csak tolatnak, addig ezek az akciók nem a katonai siker érdekében történnek hanem csak szándékos rombolás. Mert a fronton látható eredménye nem lesz. Egyetlen egy esetben van ezeknek a távoli rombolásoknak értelme, ha valakik már tudják, hogy a nató nekimegy az oroszoknak. Na a natónak ezek a rombolások hasznosak mert az ukrajnai háborúnál egy sokkal nagyobb háborúban ezek a rombolások már érzékeny veszteségek az oroszoknak.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
•••
2025. augusztus 11. 08:35 Szerkesztve
Uhtában nem csak Oroszország legrégebbi olajfinomítója található, hanem a pusztában volt három fogolytábor is, egy hadifogoly- és két munkatábor. Mára ebből két, szép nagy börtön maradt, ha megtalálják a drónozó gyerekeket, talán tudnak nekik munkát adni az egyikben úgy 25-30 évre. Udvarsöprés -46 fokban például.
Válasz erre
6
0
