Mélyen Oroszországban csaptak le az ukrán erők: 2000 kilométerre az ukrán fronttól

Miért ilyen értékes Putyin számára Donyeck? – ez lehet az ára a tűzszünetnek
A nyugati Donyeck elvesztése súlyos védelmi hátrányt jelentene Ukrajnának, miközben nem lenne biztosíték a harcok leállítására.
Mindeközben az orosz légicsapások civil létesítményeket rongáltak meg Zaporizzsjában, több mint húsz sebesültet hagyva maguk után.
Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint az ukrán katonai hírszerzés drónjai hajtották végre a vasárnapi támadást az orosz Komiföldön található olajfinomító ellen. A létesítmény több mint 2000 kilométerre fekszik az ukrán fronttól, és fontos szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
A dróntámadás során egy olajtartályt találtak el, ami szivárgást okozott, valamint megrongáltak egy, benzin előállítására szolgáló egységet is.
Közben az orosz haderő hétfőn két irányított légibombával támadta Zaporizzsját. A támadás következtében legalább húsz ember megsérült, a robbanások pedig egy buszpályaudvarban és egy klinikán is komoly károkat okoztak.
A legújabb fejlemények egyszerre mutatják az ukrán hadműveletek egyre távolabbra nyúló csapásmérő képességét, valamint az orosz válaszcsapásoknak azt a természetét, hogy sok esetben a civil célpontokat sem kímélik.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A nyugati Donyeck elvesztése súlyos védelmi hátrányt jelentene Ukrajnának, miközben nem lenne biztosíték a harcok leállítására.
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Többek között kiderült, hogy Bécsben akár 10 ezer ügynök is dolgozhat a világ minden tájáról.
Nem éltek vele. Jöhet a kiszállás egy ostoba és felesleges háborúból ami nem szolgálja az USA érdekeit.
J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.