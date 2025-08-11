Mélyen Oroszországban csaptak le az ukrán erők: 2000 kilométerre az ukrán fronttól

Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint az ukrán katonai hírszerzés drónjai hajtották végre a vasárnapi támadást az orosz Komiföldön található olajfinomító ellen. A létesítmény több mint 2000 kilométerre fekszik az ukrán fronttól, és fontos szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.

A dróntámadás során egy olajtartályt találtak el, ami szivárgást okozott, valamint megrongáltak egy, benzin előállítására szolgáló egységet is.

Közben az orosz haderő hétfőn két irányított légibombával támadta Zaporizzsját. A támadás következtében legalább húsz ember megsérült, a robbanások pedig egy buszpályaudvarban és egy klinikán is komoly károkat okoztak.

A legújabb fejlemények egyszerre mutatják az ukrán hadműveletek egyre távolabbra nyúló csapásmérő képességét, valamint az orosz válaszcsapásoknak azt a természetét, hogy sok esetben a civil célpontokat sem kímélik.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

