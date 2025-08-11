Így hozták le a magasból a Gellért-hegyen lezuhant férfit (VIDEÓ)

Ahogy megírtuk, sziklára esett egy fiatal férfi a Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről vasárnap este.

Most a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldala osztott meg érdekes videót a mentésről:

„Sziklára esett egy kiránduló vasárnap este Budapest tizenegyedik kerületében, a Gellért-hegyen.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával leengedték, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták

és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították” – írják.