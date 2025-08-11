Így hozták le a magasból a Gellért-hegyen lezuhant férfit (VIDEÓ)

Leesett egy férfi a Gellért-hegyen
Egy sziklára zuhant.
Mutatjuk a részleteket!
Ahogy megírtuk, sziklára esett egy fiatal férfi a Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről vasárnap este.
Most a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldala osztott meg érdekes videót a mentésről:
„Sziklára esett egy kiránduló vasárnap este Budapest tizenegyedik kerületében, a Gellért-hegyen.
A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával leengedték, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták
és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították” – írják.
Nyitókép: Facebook-videó