08. 11.
hétfő
Így hozták le a magasból a Gellért-hegyen lezuhant férfit (VIDEÓ)

2025. augusztus 11. 08:49

Mutatjuk a részleteket!

2025. augusztus 11. 08:49
null

Ahogy megírtuk, sziklára esett egy fiatal férfi a Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről vasárnap este. 

Most a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldala osztott meg érdekes videót a mentésről:

„Sziklára esett egy kiránduló vasárnap este Budapest tizenegyedik kerületében, a Gellért-hegyen. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók a bajba jutott férfit alpintechnikával leengedték, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták

 és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították” – írják.

Nyitókép: Facebook-videó

 

Welszibard
2025. augusztus 11. 09:35
Újabban az én keresőmben nem láthatók a Mandíner beágyazott videói. A reklámblokkoló és a nyomkövető kikapcsolása és a frissítés sem segít ezen. Egyetlen esetben tudom csak megnézni a videót: ha a Mandner cikk szerkesztője bekopizza a cikkbe a videó linkjét. (A legújabb - automatikusan frissített - Opera keresőt használom, mely Chrom motorral működik, Win10 alatt.)
hallgató
2025. augusztus 11. 09:12
Off Ujabban 2 három főből álló társaság is itt a piros hol a pirosozik a Gellért-hegyen. Mindenki beépitett tag, 100 eurósokkal "játszanak" a gyanútlan turisták megtévesztése a céljuk.
DINO54
2025. augusztus 11. 09:06
áradunk :-)
Tasi János
2025. augusztus 11. 09:05 Szerkesztve
Ha 50.000 ft/ tűzoltó és 200.000ft/ tűzoltóautóval számolok, akkor nem lesz olcsó mulatság... 1.5-3 millió+ útlezárás.
