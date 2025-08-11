„Hát igen. Hazaérkezem, és rögtön lehet szembesülni az érzéssel, hogy milyen jó is az, amikor a saját önkormányzatod szarik a szádba, hogy megfeleljen a saját ideologikus ökörségének.

2023 ősze óta sikerült valahogy elejét venni ennek az állatságnak, de hiába az idiotizmus, ha egyszer megindul, nincs megállás. Hiába a helyiek véleménye, a hülyeségvonatról nincs leszállás.

És én ezekre szavaztam annak idején. Hiba volt, lehet. Na, nem mintha a Fidesz jobb lenne – de arra azért nem számítottam, hogy ez ilyen lesz. Plusz a Fidesz legalább hazudott egy vacsorát, mielőtt beakasztotta a lompost, ezek viszont elvárják, hogy élvezzem is, mert csak.”