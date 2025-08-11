Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
önkormányzat Lattmann Tamás Budapest Fidesz

Milyen jó is az, amikor a saját önkormányzatod sz*rik a szádba

2025. augusztus 11. 09:22

És én ezekre szavaztam annak idején. Hiba volt, lehet.

2025. augusztus 11. 09:22
null
Lattmann Tamás
Lattmann Tamás
Facebook

„Hát igen. Hazaérkezem, és rögtön lehet szembesülni az érzéssel, hogy milyen jó is az, amikor a saját önkormányzatod szarik a szádba, hogy megfeleljen a saját ideologikus ökörségének.

2023 ősze óta sikerült valahogy elejét venni ennek az állatságnak, de hiába az idiotizmus, ha egyszer megindul, nincs megállás. Hiába a helyiek véleménye, a hülyeségvonatról nincs leszállás.

És én ezekre szavaztam annak idején. Hiba volt, lehet. Na, nem mintha a Fidesz jobb lenne – de arra azért nem számítottam, hogy ez ilyen lesz. Plusz a Fidesz legalább hazudott egy vacsorát, mielőtt beakasztotta a lompost, ezek viszont elvárják, hogy élvezzem is, mert csak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Lattmann Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kailniris
2025. augusztus 11. 11:55
Amikor kommunistának komminista a farkasa...
Válasz erre
0
0
csulak
2025. augusztus 11. 11:53
baloldalon minden pofon jo helyre megy ! BUTApest valasztott, szivjatok !
Válasz erre
4
0
Hangillat
2025. augusztus 11. 11:44
" a saját önkormányzatod szarik a szádba" ??? Karácsony= Ka-rács-ony Kaony= megkapta a jelszavak mögötti értelmezést? Rács= kaony által megkapott szabadságát e rács korlátozza? A szabadszájú szájaló Bél Sári örömök miatt bugyborékol Karácsony fosában és aki átver, mint sz¤rt a palánkon. Itt átb¤szás forog fent, lent és középütt?
Válasz erre
0
0
zsírgyík
2025. augusztus 11. 11:32
De sajnállak faszkalap! Egyétek amit főztetek!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!