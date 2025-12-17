Ft
andrej babis patrióták tanács európai parlament szövetség egyeztetés orbán viktor

A miniszterelnök szerint új korszak kezdődött: elárulta, kik fogják újra naggyá tenni Európát

2025. december 17. 07:34

Nagy lelkesedéssel vág neki a szerdai napnak a magyar miniszterelnök Brüsszelben.

2025. december 17. 07:34


Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor kemény csörtékre számít a következő napokban a brüsszeli EU-csúcson. Szerdán reggel egy lendületes bejegyzéssel indította viszont a napot közösségi oldalán.

Mint fogalmazott, 

a Patrióták bicepszet növesztettek!

Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel” – itt a nemrég hivatalába lépett Andrej Babisra utalt. 

A cseh kormányfő visszatérése kapcsán kiemelte, hogy a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. 

  • Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben,
  • két miniszterelnök a Tanácsban,
  • Salvini kormányon Olaszországban, 
  • a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, 
  • felkészül Spanyolország és Portugália”

– sorolta a tényeket szövetségeseiről.

„Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva” – szögezte le Orbán Viktor.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

lazio154-5
2025. december 17. 09:04
A tény viszont, hogy az szövetséges patrióták között nincs egy oroszpárti sem!
ördöngös pepecselés
2025. december 17. 08:37
ilyen egy igazi államférfi maga oldja meg és nem a nagyobb barátaival fenyegeti az ellenségeit mi lesz itt ha Trump és Putyin is megszólal mellette.
belbuda
2025. december 17. 08:06
A 11% putrióták…komoly….😂😂😂😂😂😂😂😂
kalmanok
2025. december 17. 08:05
A december 12. és 16. között végzett felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 49–38 az arány.
