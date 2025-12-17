A miniszterelnök szerint új korszak kezdődött: elárulta, kik fogják újra naggyá tenni Európát

A cseh kormányfő visszatérése kapcsán kiemelte, hogy a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került.
- Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben,
- két miniszterelnök a Tanácsban,
- Salvini kormányon Olaszországban,
- a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában,
- felkészül Spanyolország és Portugália”
– sorolta a tényeket szövetségeseiről.
„Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva” – szögezte le Orbán Viktor.
