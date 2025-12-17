Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
roderich kiesewetter Németország NATO orosz-ukrán háború

Putyin döntött: több százezer katonát vezényel a NATO határához, háborús riadót fújtak Európában

2025. december 17. 07:53

A nyugalmazott német katonatiszt szerint már több százezer orosz katona sorakozott fel az európai országok határain.

2025. december 17. 07:53
null

Oroszország több mint 360 ezer katonát csoportosít Európa határainak a közelébe, ami jelentős aggodalmat kelt a balti államok körében – állította Roderich Kiesewetter volt német katonatiszt, a CDU külpolitikai szakértője a német NTV-ben nyilatkozva. Szerinte 2026 és 2027 Európa biztonsága szempontjából kritikus időszak várható, ugyanis az csak illúzió, hogy Moszkva diplomáciai egyeztetések hatására visszavonulót fúj.

 Az egykori NATO-tisztviselő szerint Oroszország Európa megtámadására készül, 

ezt bizonyítja az is, hogy Moszkva háborús gazdaságra állt át, és százezrével képez ki katonákat, akiket nem Ukrajnában vetnek be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé

Nagy nap következik Brüsszelben: Orbán Viktor két fontos szövetségest is kap maga mellé
Tovább a cikkhezchevron

Kiesewetter úgy látja, az európai kormányoknak fel kell készülniük minden eshetőségre: erősíteniük kell védelmi képességeiket, és felelősen, de őszintén tájékoztatni a lakosságot a növekvő háborús kockázatokról. Hangsúlyozza, nem szabad sem megijeszteni az embereket, sem abban a naiv hitben ringatni őket, hogy Oroszország jobb belátásra tér. Kritikával illette a NATO főtitkárát, Mark Ruttét is, amiért szerinte korábban alábecsülte a fenyegetést, bár elismerte, hogy a helyzet eszkalálódását már ő is jól látja.

Nem a volt német tisztviselő az egyetlen, aki Európa háborúba sodródását vizionálja. A brit vezérkari főnök szerint a társadalomnak – beleértve a fiatalokat is – fel kell készülnie az áldozatvállalásra, míg a francia vezérkari főnök arra figyelmeztetett, hogy akár emberéleteket követelő háborúba is keveredhet Európa.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek a kijelentések alátámasztják Orbán Viktor korábbi figyelmeztetéseit a háborúellenes gyűléseken, ahol arról beszélt, Európában már a háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Ugyanakkor az európai vezetők nem tesznek semmit a konfliktus elkerülése érdekében, sőt, a magyar miniszterelnök szerint gyakorlatilag hadat üzentek Moszkvának, amikor arról döntöttek, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával folytatnák Ukrajna háborújának finanszírozását.

Ezt is ajánljuk a témában

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, nem szándékozik megtámadni Európát, de ha az EU konfliktust generál, Oroszország nem fog „úgy finomkodni”, mint Ukrajnával szemben.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2025. december 17. 10:35
Addig hisztizik az EU , ameddig az oroszok meg nem unják. Aztán baj lesz.
Válasz erre
0
0
figyellek-4
2025. december 17. 10:29
Ha meglopom a szomszédom lehet,hogy Orba fog vágni.EU ezt akarja kipróbálni,azzal ,hogy háborúzni akar.Megrázza a mogyoróbokrot és nézi mi lesz a eus . fővárosokkal
Válasz erre
1
0
fzx
•••
2025. december 17. 10:10 Szerkesztve
Valahogy fenn kell tartani a háborús fenyegetést arra a balesetre, ha mégsem sikerülne aláaknázni az ukrajnai békét! Aztán majd- mint 41-ben - megelőző csapással megtámadják Oroszországot? Állítólag hetekre volt Sztálin attól, hogy megtámadja a nácikat. Ahhoz képest rohadtul nem volt felkészülve rá, de hát mondani mindent lehet. Talán a művelt nyugat úgy gondolkodik, kétszer nem sikerül, majd harmadikra….Először a gallok, utána a nácik vesztek el ott. Most úgy gondolják, majd együtt sikerül.
Válasz erre
2
0
ezredes-2
•••
2025. december 17. 10:05 Szerkesztve
Qrva jól teszi. A racskó imádó, muszlim behivó csőcseléknek erőt kell mutatni. De, hát ez (is) benne van Puskin és Dosztojevszkij népében, meg az a fajta Viking-varég Genetika amelyik nem alkuszik hülyegyerekekkel... A fizető pincér kinézetű merz, a kis hamis(gall?!)kakas macronka, a roppant buta és aljas starmer és a többi töketlen szúnyogcsődör... Záhonyig.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!