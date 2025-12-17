Putyin döntött: több százezer katonát vezényel a NATO határához, háborús riadót fújtak Európában

Elszabadult a brit vezérkari főnök: „Fiainknak és lányainknak készen kell állniuk a harcra”
Sir Richard Knighton szerint az orosz támadás esélye kicsi, de nem zéró.
A nyugalmazott német katonatiszt szerint már több százezer orosz katona sorakozott fel az európai országok határain.
Oroszország több mint 360 ezer katonát csoportosít Európa határainak a közelébe, ami jelentős aggodalmat kelt a balti államok körében – állította Roderich Kiesewetter volt német katonatiszt, a CDU külpolitikai szakértője a német NTV-ben nyilatkozva. Szerinte 2026 és 2027 Európa biztonsága szempontjából kritikus időszak várható, ugyanis az csak illúzió, hogy Moszkva diplomáciai egyeztetések hatására visszavonulót fúj.
Az egykori NATO-tisztviselő szerint Oroszország Európa megtámadására készül,
ezt bizonyítja az is, hogy Moszkva háborús gazdaságra állt át, és százezrével képez ki katonákat, akiket nem Ukrajnában vetnek be.
Kiesewetter úgy látja, az európai kormányoknak fel kell készülniük minden eshetőségre: erősíteniük kell védelmi képességeiket, és felelősen, de őszintén tájékoztatni a lakosságot a növekvő háborús kockázatokról. Hangsúlyozza, nem szabad sem megijeszteni az embereket, sem abban a naiv hitben ringatni őket, hogy Oroszország jobb belátásra tér. Kritikával illette a NATO főtitkárát, Mark Ruttét is, amiért szerinte korábban alábecsülte a fenyegetést, bár elismerte, hogy a helyzet eszkalálódását már ő is jól látja.
Nem a volt német tisztviselő az egyetlen, aki Európa háborúba sodródását vizionálja. A brit vezérkari főnök szerint a társadalomnak – beleértve a fiatalokat is – fel kell készülnie az áldozatvállalásra, míg a francia vezérkari főnök arra figyelmeztetett, hogy akár emberéleteket követelő háborúba is keveredhet Európa.
Ezek a kijelentések alátámasztják Orbán Viktor korábbi figyelmeztetéseit a háborúellenes gyűléseken, ahol arról beszélt, Európában már a háborúra készülnek Oroszországgal szemben. Ugyanakkor az európai vezetők nem tesznek semmit a konfliktus elkerülése érdekében, sőt, a magyar miniszterelnök szerint gyakorlatilag hadat üzentek Moszkvának, amikor arról döntöttek, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával folytatnák Ukrajna háborújának finanszírozását.
A miniszterelnök szerint ezt Brüsszelben már nem is próbálják titkolni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, nem szándékozik megtámadni Európát, de ha az EU konfliktust generál, Oroszország nem fog „úgy finomkodni”, mint Ukrajnával szemben.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP