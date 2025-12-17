Putyin döntött: több százezer katonát vezényel a NATO határához, háborús riadót fújtak Európában

Oroszország több mint 360 ezer katonát csoportosít Európa határainak a közelébe, ami jelentős aggodalmat kelt a balti államok körében – állította Roderich Kiesewetter volt német katonatiszt, a CDU külpolitikai szakértője a német NTV-ben nyilatkozva. Szerinte 2026 és 2027 Európa biztonsága szempontjából kritikus időszak várható, ugyanis az csak illúzió, hogy Moszkva diplomáciai egyeztetések hatására visszavonulót fúj.

Az egykori NATO-tisztviselő szerint Oroszország Európa megtámadására készül,

ezt bizonyítja az is, hogy Moszkva háborús gazdaságra állt át, és százezrével képez ki katonákat, akiket nem Ukrajnában vetnek be.