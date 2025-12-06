Ft
Orbán Viktor figyelmeztetett: Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy

2025. december 06. 15:46

A miniszterelnök szerint ezt Brüsszelben már nem is próbálják titkolni.

2025. december 06. 15:46
null

„Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Kecskeméten a háborúellenes gyűlésen. Hozzátette, ez nem egy lehetséges forgatókönyv, ami megtörténhet a jövőben, Európában már döntöttek erről.

Van az a hivatalos uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai Uniónak készen kell állnia a háborúra”

 – idézte, és rámutatott, az unióban nem is próbálják tagadni, hogy a háború pártján állnak. Hozzátette, ezt bizonyítja az is, hogy hadigazdaságot építenek, például

átállítják a járműgyártást fegyvergyártásra”.

Végül felhívta a figyelmet arra is, hogy a háborús expanziónak négy szakasza van. Ebből az első hármat Európa már megtapasztalta, jelenleg a harmadik szakaszban vagyunk a sorkatonaság bevezetésénél, a hadigazdaságra való átállás idején. A miniszterelnök hangsúlyozta, a következő, negyedik szakasz már az összecsapás szakasza.

„Nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket” – mondta komolyan.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán


 

tompika-2
•••
2025. december 06. 16:42 Szerkesztve
Sajnos igaza van a miniszterelnöknek. Azzal, hogy még a befagyasztott orosz vagyont is készülnek lenyúlni, ne arrafelé mennek a dolgok, hogy béke legyen. A belga miniszterelnök nagyon fél attól, hogy meglépi ez az eszement bizottság ezt. Ki is jelentette, hogy minden eszközzel ellen fog állni ennek, ami érthető, hiszen a 210 milliárd orosz vagyon jelentős, vagyis inkább a döntő hányada a bankjaikban van. Csúnya aljasság vezetett a mostani háborúhoz (is), hosszas előkészítés volt hozzá és a végső cél az oroszok minden kincsének elrablása. Senki se higgye, hogy azzal véget érnek a dolgok. A soron következő Kína lenne, és a végső a kisemberek rabszolgasága, ha addig fennmaradna a világ, mert nem fog. Ha egy atomhatalom instabillá válik, vesztét érzi, akkor nem picsogva fog a sarokba vonulni.
Válasz erre
2
0
zrx8
2025. december 06. 16:24
HUXIT & FUCK THE EU !
Válasz erre
4
1
mlotta
2025. december 06. 16:22
Van még pár békeévünk. Aztán visszaáll a szokott rend. Európában mindig volt háború ez az elmúlt 80 év egy rendkívüli időszak volt a kontinens történelmében.
Válasz erre
0
1
pesti051
2025. december 06. 16:21
Az oroszok Napoleont szétverték, Hitlert szintén. Most majd Macron meg Merz együtt... Rohadt gazemberek,
Válasz erre
2
0
