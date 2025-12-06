Orbán Viktor figyelmeztetett: Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy

Orbán Viktor: A jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás!
Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk a háborúból – mondta a miniszterelnök.
A miniszterelnök szerint ezt Brüsszelben már nem is próbálják titkolni.
„Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Kecskeméten a háborúellenes gyűlésen. Hozzátette, ez nem egy lehetséges forgatókönyv, ami megtörténhet a jövőben, Európában már döntöttek erről.
Van az a hivatalos uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai Uniónak készen kell állnia a háborúra”
– idézte, és rámutatott, az unióban nem is próbálják tagadni, hogy a háború pártján állnak. Hozzátette, ezt bizonyítja az is, hogy hadigazdaságot építenek, például
átállítják a járműgyártást fegyvergyártásra”.
Végül felhívta a figyelmet arra is, hogy a háborús expanziónak négy szakasza van. Ebből az első hármat Európa már megtapasztalta, jelenleg a harmadik szakaszban vagyunk a sorkatonaság bevezetésénél, a hadigazdaságra való átállás idején. A miniszterelnök hangsúlyozta, a következő, negyedik szakasz már az összecsapás szakasza.
„Nem véletlenül tartunk háborúellenes nagygyűléseket” – mondta komolyan.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán