Sikerekkel és kitüntetésekkel zárta az évet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Történelmi időszak következik Európa életében, nagyon nem mindegy, hogy ki fogja vezetni Magyarországot 2026 után.
A kormánnyal kötött ötéves megállapodásnak köszönhetően évente összességében 80–90 milliárd forint marad a magyar vállalkozásoknál.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) december 16-án küldöttgyűlést tartott, amelyen sikeresnek értékelte a 2025-ös évet. A kamara szerint az elmúlt tizenkét hónapot sikeres működés, szervezeti megújulás és aktív tagsági részvétel jellemezte. A küldöttek döntöttek a jövő évi költségvetésről, a szakmai programról, valamint az alapszabály módosításáról is.
Az esemény keretében több kitüntetés is átadásra került. A Főváros Gazdaságáért díjat az üzleti szféra kategóriájában Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke kapta. Elismerését kiemelkedő vezetői munkája, stratégiai szemlélete, valamint a hazai pénzügyi rendszer stabilitásához és fejlődéséhez való jelentős hozzájárulása indokolta.
Szintén Főváros Gazdaságáért díjban részesült a köz- és civil szféra kategóriájában Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere. A díjat a BKIK-val kialakított szoros partnerségért, valamint a Margit-negyed revitalizációs program aktív támogatásáért vehette át, amely kulturális, közösségi és gazdasági szempontból is új lendületet ad a bel-budai városrésznek.
A BKIK közel 330 ezer vállalkozást képvisel, ezzel a legnagyobb taglétszámú területi kamara Magyarországon. A szervezetnél évek óta zajlik az a megújulási folyamat, amely a vállalkozók bevonására, releváns képzésekre és törvényes érdekképviseleti tevékenységre épül, az országos kamarai törekvésekkel összhangban.
Nagy Elek, a BKIK elnöke hangsúlyozta:
a 2025-ös évet leginkább egyfajta „kamarai reneszánsz” jellemezte.
Ez az új szemlélet a vállalkozókat helyezi a középpontba, és egy tudásalapú, digitális, innovatív kamarai működést szorgalmaz öt alappillér mentén,a melyek a Tradíció, Fenntarthatóság, Innováció és Digitalizáció, Tudás, valamint Lendület.
A megújulás országos szinten is érezhető: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új vezetése ötéves megállapodást kötött a kormánnyal, amely jelentős könnyítéseket hoz a vállalkozásoknak. Ezek közé tartozik például a fix 3 százalékos Széchenyi Kártya hitel, a 100 milliárd forintos Demján Sándor Tőkeprogram, az adózási kedvezmények bővítése és az adminisztráció csökkentése. Mindez összességében 80–90 milliárd forintot hagy a magyar vállalkozásoknál.
Az elmúlt egy év során a Kamara további együttműködési megállapodásokat kötött a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Magyar Nemzeti Bankkal, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával, a Magyar Művészeti Akadémiával, több nagy érdekképviselettel valamint számos egyetemmel, kutatóintézettel, oktatási céggel és képzési központtal.
