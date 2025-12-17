Sikerekkel és kitüntetésekkel zárta az évet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) december 16-án küldöttgyűlést tartott, amelyen sikeresnek értékelte a 2025-ös évet. A kamara szerint az elmúlt tizenkét hónapot sikeres működés, szervezeti megújulás és aktív tagsági részvétel jellemezte. A küldöttek döntöttek a jövő évi költségvetésről, a szakmai programról, valamint az alapszabály módosításáról is.

Az esemény keretében több kitüntetés is átadásra került. A Főváros Gazdaságáért díjat az üzleti szféra kategóriájában Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke kapta. Elismerését kiemelkedő vezetői munkája, stratégiai szemlélete, valamint a hazai pénzügyi rendszer stabilitásához és fejlődéséhez való jelentős hozzájárulása indokolta.