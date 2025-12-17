Cseh Katalint meghívták Kijevbe a „régiós partnerek”, egyből érvelni kezdett Ukrajna uniós tagsága mellett (VIDEÓ)

Cseh Katalin, – aki nemrég a Momentumból egy új politikai formációba, a Humanistákba nyergelt át – nemrég Kijevből jelentkezett be. A fiatal politikus elmondta, hogy a háború kitörése óta már negyedik alkalommal jár a szomszédos országban. Ez alkalommal egy ukrán parlamenti képviselő kollégája meghívásának tett eleget.

Elhangzott, hogy kint tartózkodása alatt régiós partnerekkel beszélik át, hogy mi is a tétje a most zajló béketárgyalásoknak, hogy tudnak a szomszédos országok, köztük Magyarország is aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy „Ukrajna egy békés, stabil, fejlődő ország lehessen” – hangzott el.