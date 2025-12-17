Cseh Katalint meghívták Kijevbe a „régiós partnerek”, egyből érvelni kezdett Ukrajna uniós tagsága mellett (VIDEÓ)

Orbán Viktor: „A diktatúra irányába menetel Brüsszel” – exkluzív interjú
A repülőgépen kérdeztük a miniszterelnököt a brüsszeli csihi-puhiról.
A Momentum egykori üdvöskéjének állítása szerint Ukrajnában Orbán Viktor miniszterelnököt nem „a béke angyalaként” emlegetik.
Cseh Katalin, – aki nemrég a Momentumból egy új politikai formációba, a Humanistákba nyergelt át – nemrég Kijevből jelentkezett be. A fiatal politikus elmondta, hogy a háború kitörése óta már negyedik alkalommal jár a szomszédos országban. Ez alkalommal egy ukrán parlamenti képviselő kollégája meghívásának tett eleget.
Elhangzott, hogy kint tartózkodása alatt régiós partnerekkel beszélik át, hogy mi is a tétje a most zajló béketárgyalásoknak, hogy tudnak a szomszédos országok, köztük Magyarország is aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy „Ukrajna egy békés, stabil, fejlődő ország lehessen” – hangzott el.
Cseh megjegyezte, hogy „a magyar propagandán edződve” sokan meglepődhetnek, hogy mennyire másként látják a háborút a szomszédos országban. „Azt, hogy ne Vlagyimir Putyin döntse el, hogy milyen területeket kap meg Ukrajnából, amit lerohant, az, hogy igenis az orosz agresszor pénzéből finanszírozhassuk Ukrajna újraépítését, ezek biztonsági érdekek és erkölcsi alapvetések is” – sorolta.
A Humanisták politikusa elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök neve gyakran felmerült a rendezvényen, és nem „a béke angyalaként” emlegették, hanem úgy, mint, aki a békét akadályozza.
Cseh Katalin a videóban arra is kitért, hogy ő ugyanakkor egy más álláspontot képviselt: többek között azt, hogy Magyarország járuljon hozzá Ukrajna újraépítéséhez, hogy a magyar cégek is vegyenek részt ebben a folyamatban és segítsük Ukrajnát a kivont hadi technológiánkkal.
Mert Ukrajna uniós tagsága mindannyiunk közös érdeke,
ezért fontos egy biztonságos és stabil béke” – húzta alá a politikus.
Nyitókép: Cseh Katalin Facebook-oldala
