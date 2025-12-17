„Kis őszi megingás után visszaállt az iszonyú, brutális és galaktikus méretű különbség a Tisza és a Fidesz között: Magyar Péter pártja 17 százalékponttal, 53:36 arányban árad Orbán Viktor előtt.

A 21 Kutatóközpont friss számai alapján indokoltan készülhetnek az alkotmányjogászok, kodifikátorok a Tiszában, hiszen ez a kutatás nem pusztán egy bivalyerős, hanem az előválasztási győztes egyéni teljesítménye, Magyar Péter innovatív országjárása és a következő Nemzet Hangja függvényében, de igen, egy kétharmados kormányzás opcióját villantja föl.