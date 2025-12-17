Ft
12. 17.
szerda
Kis őszi megingás után visszaállt az iszonyú, brutális és galaktikus méretű különbség a Tisza és a Fidesz között

2025. december 17. 08:44

Nem lepődnék meg azon sem, ha Magyar Péter belső információhoz jutna arról, hogy Orbán Viktor mit mondott erre a kiütésszerű kutatásra a Brüsszelbe tartó gépén pánikolva.

2025. december 17. 08:44
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Kis őszi megingás után visszaállt az iszonyú, brutális és galaktikus méretű különbség a Tisza és a Fidesz között: Magyar Péter pártja 17 százalékponttal, 53:36 arányban árad Orbán Viktor előtt.

A 21 Kutatóközpont friss számai alapján indokoltan készülhetnek az alkotmányjogászok, kodifikátorok a Tiszában, hiszen ez a kutatás nem pusztán egy bivalyerős, hanem az előválasztási győztes egyéni teljesítménye, Magyar Péter innovatív országjárása és a következő Nemzet Hangja függvényében, de igen, egy kétharmados kormányzás opcióját villantja föl.

Nem lepődnék meg azon sem, ha Magyar Péter belső információhoz jutna arról, hogy Orbán Viktor mit mondott erre a kiütésszerű kutatásra a Brüsszelbe tartó gépén pánikolva.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
westend
2025. december 17. 10:27
mondjuk annyi esze lehetne a dánielnek hogy 'felmér' egy 48 : 41-es szektaelőnyt a poloskapártnak, és ezt még ki lehet dumálni később. De hogy ekkora orbitális nyerésre álljon a szekta, ezt nyilván valamiféle plusz prémium révén erőlködte ki. (vagy csak kizárólagosan valamelyik tosza-szigeten 'kutatott'... )
Válasz erre
0
0
Moslékzabáló
2025. december 17. 10:25
Ennyi jár a tiszás söpredéknek. Aztán huszonhat áprilisától újabb négy évig ajvékolhatnak, sivalkodhatnak meg hergelhetik egymást, hogy "Csalt a fideSS!" (Úgy rémlik, arrafelé így írják a Fideszt).
Válasz erre
1
0
Oszodibeszed
•••
2025. december 17. 10:12 Szerkesztve
Érthetetlen ez az elmebaj. Összeállt az a néhány 1 százalékos kommancs párt, és kijött ez!? Ekkora előnynél el se kell menni szavazatot leadnotok tiszás "malacok", úgyis majd arra fogják rá a bukásotokat, hogy otthon maradtatok a nagyarányú előny fényében. Ezekkel a kamuelőnyökről szóló hírekkel mennyi pénzt lehet még legombolni az amerikai "nagybácsikról" meg a brüsszeli szponzorációs gépezetről???
Válasz erre
3
1
ezredes-2
2025. december 17. 10:12
A "lóna dancsi". hagyjad, már bammeg... Az, hogy a "saját falkájukat" hülyének nézik, az oksa. De, onnan konyec filma...
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!