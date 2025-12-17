Orbán Viktor: „A diktatúra irányába menetel Brüsszel” – exkluzív interjú
A repülőgépen kérdeztük a miniszterelnököt a brüsszeli csihi-puhiról.
Nem lepődnék meg azon sem, ha Magyar Péter belső információhoz jutna arról, hogy Orbán Viktor mit mondott erre a kiütésszerű kutatásra a Brüsszelbe tartó gépén pánikolva.
„Kis őszi megingás után visszaállt az iszonyú, brutális és galaktikus méretű különbség a Tisza és a Fidesz között: Magyar Péter pártja 17 százalékponttal, 53:36 arányban árad Orbán Viktor előtt.
A 21 Kutatóközpont friss számai alapján indokoltan készülhetnek az alkotmányjogászok, kodifikátorok a Tiszában, hiszen ez a kutatás nem pusztán egy bivalyerős, hanem az előválasztási győztes egyéni teljesítménye, Magyar Péter innovatív országjárása és a következő Nemzet Hangja függvényében, de igen, egy kétharmados kormányzás opcióját villantja föl.
Nem lepődnék meg azon sem, ha Magyar Péter belső információhoz jutna arról, hogy Orbán Viktor mit mondott erre a kiütésszerű kutatásra a Brüsszelbe tartó gépén pánikolva.”
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP
