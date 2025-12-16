Nagy bejelentést tett Lázár János: Budapest után újabb nagyvárosban használható helyi közlekedésre a vármegyebérlet

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
A miniszter elárulta: ezentúl havonta 5-10 ezer forintot spórolhatnak az utazók.
Budapest után Debrecenben is létrejött a közösségi közlekedés tarifaközössége: a jövőben a hajdú-bihari vármegyebérlet a debreceni tömegközlekedési eszközökön is érvényes lesz, míg a helyi DKV-bérlettel a vármegyében közlekedő Volán- és MÁV-járatok is igénybe vehetők. Az erről szóló megállapodást kedden, Debrecenben tartott sajtótájékoztatón jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
A miniszter elmondta; a kedden aláírt, december 24-én hatályba lépő egyezségnek köszönhetően az új tarifarendszer havi 5–10 ezer forintos megtakarítást jelenthet az utazóknak.
A miniszter felidézte, hogy eddig Hajdú-Bihar vármegyében 242 ezren váltottak vármegyebérletet, míg 625 ezren helyi (DKV-) bérletet, a jövőben azonban egyetlen bérlettel lehet majd használni a helyi és helyközi járatokat.
Míg egy debreceni diákbérlet eddig 5500 forintba került, a tanulók a továbbiakban 945 forintos vármegyebérlettel utazhatnak.
A kieső bevételek kompenzálására a MÁV–Volán-csoport 3,4 milliárd forintot biztosít Debrecen számára – tette hozzá a miniszter, megjegyezve, hogy a teljes árú vármegyebérlettel is kedvezőbbé válik az utazás, mint korábban a DKV-bérlettel.
(MTI)
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala