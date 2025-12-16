Nagy bejelentést tett Lázár János: Budapest után újabb nagyvárosban használható helyi közlekedésre a vármegyebérlet

Budapest után Debrecenben is létrejött a közösségi közlekedés tarifaközössége: a jövőben a hajdú-bihari vármegyebérlet a debreceni tömegközlekedési eszközökön is érvényes lesz, míg a helyi DKV-bérlettel a vármegyében közlekedő Volán- és MÁV-járatok is igénybe vehetők. Az erről szóló megállapodást kedden, Debrecenben tartott sajtótájékoztatón jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A miniszter elmondta; a kedden aláírt, december 24-én hatályba lépő egyezségnek köszönhetően az új tarifarendszer havi 5–10 ezer forintos megtakarítást jelenthet az utazóknak.