Nem véletlenül beszél hadüzenetről Orbán Viktor az orosz vagyon befagyasztása kapcsán

Ahogy a cikk kifejti, Oroszországnak vannak saját hatáskörében is olyan eszközei, amelyeket megtorlásként bevethet: az uniós tagállamoknak annak ellenére is maradt orosz iurisdictio alatt vagyona, hogy az ukrajnai háború majd négy évvel ezelőtti kitörése után a nyugati vállalatok zöme elhagyta az országot.

Ebben a kérdésben érdemes áttekinteni az orosz vagyon ügyét: itt az látszik, hogy az erről szóló brüsszeli javaslat – amelyet a közvetlen fenyegetést viselő Belgium ellenében is áterőszakolnának – tükrözi Von der Leyenék valódi szándékát. A többi csak a ködfüggöny:

az orosz vagyon elkobzása nemcsak a háború folytatását teszi lehetővé Ukrajna számára, hanem a békekötést is megtorpedózza,

kikerülhetetlen újabb tétet helyezve az asztalra, és húsba vágóan érdekeltté téve az uniós tagállamok gazdaságait az oroszok vereségében.

Az EU oldalán: az orosz vagyont úgy vennék el, hogy – leszerelendő a belgák félelmét, hogy végül nekik kell helytállni a jogilag rendkívül csúszós akcióért – az uniós tagállamok tennének mögé irgalmatlan méretű pénzügyi garanciákat: 80 ezermilliárd forintnyi összegről van szó. Ha végül mégis rosszul sülnének el a dolgok Ukrajnában, a kormányoknak óriási pénzt kellene beszedniük az adófizetőktől az Ukrajnában elpufogtatott és ellopott milliárdok fejében. Vagy valamilyen indokkal cserben hagyják a belgákat – akik pont ettől félnek.