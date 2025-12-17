Magyarország sikerétől hangos a német sajtó; Orbán égető kérdést tett fel Putyinnak; a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát

Hüledeznek a németek: „Az elszigetelt Magyarország komoly sikereket ér el”
Kulcsfontosságú állam vált hazánkból a Welt szerint.
A német sajtó váratlan elismeréssel írt egy fontos magyar beruházásról, miközben Orbán Viktor Brüsszelbe tartva kulisszatitkokat osztott meg egy Moszkvával kapcsolatos levélváltásról. A keddi hírek középpontjában Magyarország állt, belpolitikailag pedig egy kiszivárgott hangfelvétel kavart vihart. Mutatjuk a keddi nap legolvasottabb híreit!
A Die Welt szerint Magyarország politikailag az Európai Unió egyik „legproblémásabb” tagállama, ugyanakkor a logisztikai szektorban kulcsfontosságú elosztóközponttá vált.
A lap kiemelte, hogy a német HHLA-hoz tartozó Metrans új árufuvarozási terminált épít Szegeden, amely 2027-től jelentős szerepet tölthet be Közép-Európa és a Balkán között.
Kiss Péter vezérigazgató szerint az ország befektetésbarát környezete és gyors gazdasági növekedése teremtette meg a beruházás feltételeit, amely a BYD szegedi elektromosautó-gyár ellátásában is fontos lesz.
Orbán Viktor a Brüsszelbe tartó repülőúton beszélt arról, hogy levélben kérdezte meg Vlagyimir Putyint: milyen válaszlépésekre számíthat az Európai Unió, ha hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz.
A miniszterelnök szerint a Kreml válasza egyértelmű volt: erőteljes reakció várható, ugyanakkor figyelembe veszik majd, hogy az egyes tagállamok miként szavaznak.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja a vagyon felhasználását, mert az az eszkaláció új szintjét jelentené, ugyanakkor szerinte az országot nem érné hátrány akkor sem, ha az uniós többség másként dönt. A kormányfő azt is elárulta, mit szeret Brüsszelben leginkább.
A Mandiner birtokába került hangfelvételen Nagy Ervin, Magyar Péter politikusa a 2009-es Bajnai-kormány időszakát idézte fel nosztalgikusan, „köznyugalomról” beszélve. A felvételen szó szerint így fogalmazott:
Volt egy pillanat 2009-ben szerintem, amikor még nem jött a Fidesz, de tudta, hogy jön, és már senkinek nem volt baj (…) akkor volt egy ilyen általános, ilyen köznyugalom. Ez visszajöhetne, akkor nagyon boldog ember lennék.
A cikk felidézi, hogy 2009 a brutális megszorítások, társadalmi feszültségek és súlyos bűncselekmények időszaka volt, miközben a sajtóban megjelent Tisza-adócsomag több ponton is a korabeli megszorításokat idézi, akár 1300 milliárd forintos elvonással.
Kiszivárgott felvételen nosztalgiázik Nagy Ervin 2009 „nyugalmáról”. A Tisza-adócsomagja pontosan azt a brutális megszorítási korszakot hozná vissza.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP