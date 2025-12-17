Magyarország sikerétől hangos a német sajtó; Orbán égető kérdést tett fel Putyinnak; a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát

Orbán Viktor levelet írt Putyinnak Magyarország álláspontjáról

Orbán Viktor a Brüsszelbe tartó repülőúton beszélt arról, hogy levélben kérdezte meg Vlagyimir Putyint: milyen válaszlépésekre számíthat az Európai Unió, ha hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz.

A miniszterelnök szerint a Kreml válasza egyértelmű volt: erőteljes reakció várható, ugyanakkor figyelembe veszik majd, hogy az egyes tagállamok miként szavaznak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja a vagyon felhasználását, mert az az eszkaláció új szintjét jelentené, ugyanakkor szerinte az országot nem érné hátrány akkor sem, ha az uniós többség másként dönt. A kormányfő azt is elárulta, mit szeret Brüsszelben leginkább.