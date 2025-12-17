Ft
Magyarország sikerétől hangos a német sajtó; Orbán égető kérdést tett fel Putyinnak; a Tisza visszahozná a 2009-es brutális megszorítások korát

2025. december 17. 06:06

A német sajtó váratlan elismeréssel írt egy fontos magyar beruházásról, miközben Orbán Viktor Brüsszelbe tartva kulisszatitkokat osztott meg egy Moszkvával kapcsolatos levélváltásról. A keddi hírek középpontjában Magyarország állt, belpolitikailag pedig egy kiszivárgott hangfelvétel kavart vihart. Mutatjuk a keddi nap legolvasottabb híreit!

Magyarország kulcsszereplővé vált a német logisztikában

A Die Welt szerint Magyarország politikailag az Európai Unió egyik „legproblémásabb” tagállama, ugyanakkor a logisztikai szektorban kulcsfontosságú elosztóközponttá vált. 

A lap kiemelte, hogy a német HHLA-hoz tartozó Metrans új árufuvarozási terminált épít Szegeden, amely 2027-től jelentős szerepet tölthet be Közép-Európa és a Balkán között.

Kiss Péter vezérigazgató szerint az ország befektetésbarát környezete és gyors gazdasági növekedése teremtette meg a beruházás feltételeit, amely a BYD szegedi elektromosautó-gyár ellátásában is fontos lesz.

Orbán Viktor levelet írt Putyinnak Magyarország álláspontjáról

Orbán Viktor a Brüsszelbe tartó repülőúton beszélt arról, hogy levélben kérdezte meg Vlagyimir Putyint: milyen válaszlépésekre számíthat az Európai Unió, ha hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz. 

A miniszterelnök szerint a Kreml válasza egyértelmű volt: erőteljes reakció várható, ugyanakkor figyelembe veszik majd, hogy az egyes tagállamok miként szavaznak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja a vagyon felhasználását, mert az az eszkaláció új szintjét jelentené, ugyanakkor szerinte az országot nem érné hátrány akkor sem, ha az uniós többség másként dönt. A kormányfő azt is elárulta, mit szeret Brüsszelben leginkább.

Magyarország múltját idézné fel a Tisza politikusa

A Mandiner birtokába került hangfelvételen Nagy Ervin, Magyar Péter politikusa a 2009-es Bajnai-kormány időszakát idézte fel nosztalgikusan, „köznyugalomról” beszélve. A felvételen szó szerint így fogalmazott:

Volt egy pillanat 2009-ben szerintem, amikor még nem jött a Fidesz, de tudta, hogy jön, és már senkinek nem volt baj (…) akkor volt egy ilyen általános, ilyen köznyugalom. Ez visszajöhetne, akkor nagyon boldog ember lennék.

A cikk felidézi, hogy 2009 a brutális megszorítások, társadalmi feszültségek és súlyos bűncselekmények időszaka volt, miközben a sajtóban megjelent Tisza-adócsomag több ponton is a korabeli megszorításokat idézi, akár 1300 milliárd forintos elvonással.

