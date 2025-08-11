Donald Trump azonnal eltüntetné a hajléktalanokat és bűnözőket a főváros utcáiról, Budapest példát vehet

A legújabb Trump-béketerv egy utolsó lehetőséget adott Ukrajnának és az európaiaknak
Nem éltek vele. Jöhet a kiszállás egy ostoba és felesleges háborúból ami nem szolgálja az USA érdekeit.
Kísérteties a hasonlóság Budapest és Washington helyzete között.
Donald Trump bejelentette a Truth Social nevű platformon, hogy „kilakoltatja” a hajléktalanokat az Egyesült Államok fővárosából, és börtönbe zárja a bűnözőket.
Washington demokrata polgármestere szerint természetesen minden rendben van, nem is érti az egészet. Ismerős?
Aki Budapest belső kerületeiben él, azoknak mindenképp: drogosok, hajléktalanok és húgyban ázó utcák jutnak a lakóknak, miközben a főváros nem vázol megoldást.
Trump leszögezte, „biztonságosabbá és szebbé fogom tenni fővárosunkat, mint valaha volt.
A hajléktalanoknak azonnal el kell költözniük. Szállást biztosítunk nekik, de messze a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe zárunk titeket,
ahová tartoztok.
Minden nagyon gyorsan fog történni, akárcsak a határon. Az elmúlt néhány hónapban a több millió beáramló emberről nullára csökkent a számuk.
Ez könnyebb lesz – készüljetek fel! Nem lesz »MR. NICE GUY«. Vissza akarjuk kapni a fővárosunkat.”
A megoldás módja nem érdekel: az egyszeri büntetéstől az ebadón át a nyilvános autodafékig bármiben benne vagyok.
Trump bejegyzése képeket is tartalmazott sátrakról és szemetes utcákról Washingtonban. Valljuk be, így is jobban néz ki Washington, mint például a Niedermüller Péter által vezetett Erzsébetváros legkritikusabb része, a Ligetváros, ahol a tavalyi cikkünk óta semmi sem változott a köztisztaságot illetően.
