Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hajléktalan bűnözés Washington Erzsébetváros drog Donald Trump Niedermüller Péter Karácsony Gergely Egyesült Államok

Donald Trump azonnal eltüntetné a hajléktalanokat és bűnözőket a főváros utcáiról, Budapest példát vehet

2025. augusztus 11. 07:32

Kísérteties a hasonlóság Budapest és Washington helyzete között.

2025. augusztus 11. 07:32
null

Donald Trump bejelentette a Truth Social nevű platformon, hogy „kilakoltatja” a hajléktalanokat az Egyesült Államok fővárosából, és börtönbe zárja a bűnözőket. 

Washington demokrata polgármestere szerint természetesen minden rendben van, nem is érti az egészet. Ismerős?

Aki Budapest belső kerületeiben él, azoknak mindenképp: drogosok, hajléktalanok és húgyban ázó utcák jutnak a lakóknak, miközben a főváros nem vázol megoldást.

Trump leszögezte, „biztonságosabbá és szebbé fogom tenni fővárosunkat, mint valaha volt. 

A hajléktalanoknak azonnal el kell költözniük. Szállást biztosítunk nekik, de messze a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe zárunk titeket,

 ahová tartoztok. 

Minden nagyon gyorsan fog történni, akárcsak a határon. Az elmúlt néhány hónapban a több millió beáramló emberről nullára csökkent a számuk.

 Ez könnyebb lesz – készüljetek fel! Nem lesz »MR. NICE GUY«. Vissza akarjuk kapni a fővárosunkat.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kovács Gergő

Mandiner

Idézőjel

A húgytengerré változott Ligetvárosról

A megoldás módja nem érdekel: az egyszeri büntetéstől az ebadón át a nyilvános autodafékig bármiben benne vagyok.

Trump bejegyzése képeket is tartalmazott sátrakról és szemetes utcákról Washingtonban. Valljuk be, így is jobban néz ki Washington, mint például a Niedermüller Péter által vezetett Erzsébetváros legkritikusabb része, a Ligetváros, ahol a tavalyi cikkünk óta semmi sem változott a köztisztaságot illetően.

Nyitókép: Truth Social

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
megtorlas26
2025. augusztus 11. 09:33
Azonnal? 4 evig volt elnok, miert nem tuntette el oket akkor ?
Válasz erre
0
0
zrx8
2025. augusztus 11. 09:26
Ehhez először a polgármesteri hivatalból kellene eltüntetni a bűn✡zőket.
Válasz erre
2
0
h040183
2025. augusztus 11. 09:26
Budapest példát vehet? Karipöcs direkt importálja a csöveseket és a tarhálókat, hiszen #Budapestmindenkié...
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. augusztus 11. 09:23
Persze a ballibcsi csürhe idehaza is ájvékol, de nem fogadják be ezeket azt szeretnék a közösből a MI pénzünkből tartsuk el őket..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!