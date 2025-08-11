Donald Trump azonnal eltüntetné a hajléktalanokat és bűnözőket a főváros utcáiról, Budapest példát vehet

Donald Trump bejelentette a Truth Social nevű platformon, hogy „kilakoltatja” a hajléktalanokat az Egyesült Államok fővárosából, és börtönbe zárja a bűnözőket.

Washington demokrata polgármestere szerint természetesen minden rendben van, nem is érti az egészet. Ismerős?

Aki Budapest belső kerületeiben él, azoknak mindenképp: drogosok, hajléktalanok és húgyban ázó utcák jutnak a lakóknak, miközben a főváros nem vázol megoldást.

Trump leszögezte, „biztonságosabbá és szebbé fogom tenni fővárosunkat, mint valaha volt.

A hajléktalanoknak azonnal el kell költözniük. Szállást biztosítunk nekik, de messze a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe zárunk titeket,

ahová tartoztok.

Minden nagyon gyorsan fog történni, akárcsak a határon. Az elmúlt néhány hónapban a több millió beáramló emberről nullára csökkent a számuk.

Ez könnyebb lesz – készüljetek fel! Nem lesz »MR. NICE GUY«. Vissza akarjuk kapni a fővárosunkat.”