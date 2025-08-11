Ft
08. 11.
hétfő
Nem árt felkészülni: heteken belül óriási roham várható a kormány legújabb támogatásáért

2025. augusztus 11. 09:08

Elképesztő az érdeklődés az Otthon Start program kedvezményes hitele iránt, jócskán megsokszorozódott azoknak a száma, akik lakást terveznek vásárolni idén ősszel – mondta a Mandinernek egy hitelszakértő. Korábban még sosem volt elérhető ennyire széles köröknek az állami segítség, mint most. Azt is elárulta: mit kell már most előkészíteni, ha valak

2025. augusztus 11. 09:08
null
Ferentzi András

Nagyon betalált a kormány legújabb intézkedése: az Otthon Start program kedvezményes hiteleiért ugyanis a jelek szerint óriási az érdeklődés, még a szintén rendkívül kedvezményes, ám valamivel szigorúbb feltételekkel futó Csok Plusz hitelt is jócskán lepipálja.

Az érdeklődés megugrásáról Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt péntek reggeli rádiós interjújában, amikor hosszasan ecsetelte, miért is van szükség egy ilyen intézkedésre. A magyaroknak ugyanis még mindig az a legnagyobb álma, hogy saját otthonuk legyen, nem pedig az, hogy bérlakásokban éljenek.

Ezt is ajánljuk a témában

Azért ott mégiscsak van egy függőség, mert nem a sajátodban laksz. A magyar álom a saját otthon, hogy van, ahol lakhatsz, nem vagy földönfutó

 – mutatott rá.

A fix, három százalékos kamatozású kedvezményes hitel még olyanokat is lakásvásárlásra ösztönöz, akik hosszú évek, vagy akár évtizedek óta albérletben laknak. A konstrukció ugyanis jóval kedvezőbb a piaci hiteleknél. Ráadásul rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. Egyelőre nem tudni, lesz-e majd verseny a bankok között, azaz valamelyik pénzintézet bevállal egy még kedvezőbb kamatot.

Ezt is ajánljuk a témában

Rengeteg az érdeklődő

A Bankmonitor nevű portál a napokban készítette el friss felmérésté, amely szerint a Csok Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában. Sőt, az új konstrukció akár a teljes lakáshitelezés felét adhatja majd. Az óriási kereslet még a tapasztalt bankárokat is meglepte.  

A Mandiner által megkérdezett hitelszakértő is megerősítette, hogy óriási az érdeklődés már most, hetekkel a szeptember elsejei indulás előtt a termékért.

„Égnek a vonalak, megsokszorozódott az ügyfélbeszélgetéseink száma. Azok a munkatársaink, akik több éve foglalkoznak emberek, családok megtakarításaival, és a hitelezésben is jártasak, az augusztusi uborkaszezonra tervezett nyaralásukat későbbi időpontra halasztották, olyan sok az érdeklődő” – mondta lapunknak Kertész Viktor közgazdász, hitelezési szakértő.

Hozzátette: már zajlanak a háttérben az előkészületek, a bankok, az Országos Egészségbiztosítási Pénztér (OEP) és a Földhivatal is készül, az informatikai rendszereknek is bírniuk kell a megnövekvő terhelést, illetve előkészítik a formanyomtatványokat is az új hiteltermékhez igazítva. Nem árt felkészülni arra, hogy helyenként sorbanállásokra, elhúzódó ügyintézésre lehet számítani.

Ez alatt az idő alatt, jelenleg a hitelközvetítők átbeszélik az ügyfelekkel az eddigi információk alapján az elképzeléseket, és a lehetőségeket. A jövedelmi oldal átbeszélése, előminősítés, kalkulációk készítése zajlik. Így amikor megtalálják az ingatlant, addigra már a folyamat jelentős részével mindenki tisztában lesz.

Fontos a türelem

„Nagyon fontos: Ilyen jellegű program tudtommal még Európában sehol nem volt, így nemcsak a magánembereknek, ingatlant vásárlóknak, első otthonuk megteremtésében gondolkodóknak új ez a lehetőség, hanem a háttérben dolgozó több ezer embernek is. Vagyis, most a legfontosabb a tájékozódás, és a türelem” – emelte ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Szeptembertől még inkább megsokszorozódik tehát minden érintett munkája, az érdeklődések számából kiindulva kiugróan magas lesz az ingatlan adásvételi szerződések, és a programmal kapcsolatos hitelügyletek száma. De nemcsak az előbb említett szakmában dolgozóknak, hanem az építőiparban, illetve az ahhoz köthető szolgáltatásokban tevékenykedőknek is munkatöbbletet jelent ez a lehetőség.

Minden területre kihat: Megnő az alapanyagot- és készterméket előállítók, szállítók, kereskedelemben dolgozók munkája is. Mind-mind többletmunkát, többlet értéket jelent a teljes folyamat.

Mit mutatnak a számok?

Fontos és nem elhanyagolható előnye az Otthon Start hitelnek, hogy teljes mértékben kombinálható más támogatásokkal, például a babaváróval, vagy a Csok Plusszal is, persze a szabályokra figyelni kell. Kertész Viktor konkrét példákat is mondott.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha én egyedülálló, dolgozó huszonéves fiatal lennék, akkor felvenném a munkáshitelt (4 millió forint) és 40 millió forintig keresnék lakást magamnak. Ez esetben a 36 millió Forintos kölcsön törlesztőjét fizetném az albérleti díj helyett, a saját lakásomra. Ha pedig, amennyiben van egy párom, akivel a közös jövőn, családalapításon is gondolkodunk, akkor pedig a babaváró 11 millió forintos összegét kombinálnám a falusi csokkal, és/vagy a Csok Plusz kölcsönnel és az Otthon Start programmal. Ezen támogatott kölcsönök által jóval kevesebb lesz a havi törlesztő részletünk, mintha sima piaci kamatozású kölcsönt vennénk fel” – tette hozzá.  

További tippje, hogy a kamattámogatott-, és a piaci kölcsön havi törlesztőrészletének különbözetét lakástakarékba is lehet fordítani.

„Így, miközben rendkívül kedvezményesen van lehetőségem az otthonteremtésre, vagyonom növelésére, aközben pedig úgynevezett ellenoldali megtakarítást is létrehozok. Az így félretett összeget később fordíthatom előtörlesztésre, felújításra, későbbi terveim megvalósítására” – foglalta össze.

Mire kell figyelni már most?

A hitelezési szakértő szerint folyamatosan követni kell a híreket, hogy minden részletből naprakészek legyünk, így elkerülhetők az utolsó pillanatos félreértések.

„Emellett keressék fel a hitel közvetítőjüket, személyi bankárukat, pénzügyesüket. Aki nem csak egy adott pénzintézettel van leszerződve, hanem ismeri az összes bank feltételeit, szabályait. Beszéljék át az elképzeléseiket és a lehetőségeiket, készítsék el vele a hitelminősítést. Így elkerülhető lesz egyrészt a sorban állás a bankoknál, másrészt a csalódás, amikor kiderül, hogy mégsem hitelképes az illető. Ennek a legrosszabb változata, amikor már a foglaló is át lett adva az eladónak. Az ugye nem jár vissza… Kényelmes, személyre szabott, és megalapozott lesz a pénzügyi döntés. Ha nincs ilyen kontakt a családban, akkor ismerősöktől kérjenek ajánlást. Ha pedig tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel, akkor kezdjük el keresni a pénztárcánkhoz illő ingatlant” – összegezte.

 

Nyitókép: Róka László/MTI/MTVA

megtorlas26
2025. augusztus 11. 09:30
"Bedobtuk a kérdést a külföldi bulizóknak is, hogy szerintük mennyit keres egy frissen diplomázott magyar. A tipp kétmillió forintnak megfelelő euró volt, a valóság így szinte sokkolta őket." xDD kirohogtek a repulorajt ciganyputrit
0
1
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 11. 09:24
Majd meglátjuk.. a maximalizált JTM azért meg fogja rostálni a hitelt igénylők körét.
0
0
lesmiserables
2025. augusztus 11. 09:12
Dekurva jó. Panelproli lesz az egész ország. Most már Esztergomból is agglomerációt csinálnak
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.