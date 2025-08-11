Nem árt felkészülni: heteken belül óriási roham várható a kormány legújabb támogatásáért

Rengeteg az érdeklődő

A Bankmonitor nevű portál a napokban készítette el friss felmérésté, amely szerint a Csok Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában. Sőt, az új konstrukció akár a teljes lakáshitelezés felét adhatja majd. Az óriási kereslet még a tapasztalt bankárokat is meglepte.

A Mandiner által megkérdezett hitelszakértő is megerősítette, hogy óriási az érdeklődés már most, hetekkel a szeptember elsejei indulás előtt a termékért.

„Égnek a vonalak, megsokszorozódott az ügyfélbeszélgetéseink száma. Azok a munkatársaink, akik több éve foglalkoznak emberek, családok megtakarításaival, és a hitelezésben is jártasak, az augusztusi uborkaszezonra tervezett nyaralásukat későbbi időpontra halasztották, olyan sok az érdeklődő” – mondta lapunknak Kertész Viktor közgazdász, hitelezési szakértő.

Hozzátette: már zajlanak a háttérben az előkészületek, a bankok, az Országos Egészségbiztosítási Pénztér (OEP) és a Földhivatal is készül, az informatikai rendszereknek is bírniuk kell a megnövekvő terhelést, illetve előkészítik a formanyomtatványokat is az új hiteltermékhez igazítva. Nem árt felkészülni arra, hogy helyenként sorbanállásokra, elhúzódó ügyintézésre lehet számítani.

Ez alatt az idő alatt, jelenleg a hitelközvetítők átbeszélik az ügyfelekkel az eddigi információk alapján az elképzeléseket, és a lehetőségeket. A jövedelmi oldal átbeszélése, előminősítés, kalkulációk készítése zajlik. Így amikor megtalálják az ingatlant, addigra már a folyamat jelentős részével mindenki tisztában lesz.

Fontos a türelem

„Nagyon fontos: Ilyen jellegű program tudtommal még Európában sehol nem volt, így nemcsak a magánembereknek, ingatlant vásárlóknak, első otthonuk megteremtésében gondolkodóknak új ez a lehetőség, hanem a háttérben dolgozó több ezer embernek is. Vagyis, most a legfontosabb a tájékozódás, és a türelem” – emelte ki.