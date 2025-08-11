Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
greta thunberg gázai konfliktus Izrael

Izrael aggódhat: Greta Thunberg újra Gázába hajózik

2025. augusztus 11. 09:28

Greta Thunberg klímaaktivista csatlakozik egy újabb Gázába induló flotillához, miután korábban őrizetbe vették és kitoloncolták Izraelből az év elején.

2025. augusztus 11. 09:28
null

„Augusztus 31-én elindítjuk a valaha volt legnagyobb kísérletet a Gáza elleni illegális izraeli ostrom megtörésére, több tucat, Spanyolországból induló hajóval” – írta az Instagramon Greta Thunberg. „Szeptember 4-én további tucatnyival fogunk találkozni, amelyek Tunéziából és más kikötőkből indulnak. Több mint 44 országot mozgósítunk egyidejű tüntetésekre és akciókra, 

hogy szolidaritást vállalva a palesztin néppel elutasítsuk a bűnrészességet!”

A „Globális Sumud Flotilla” névre keresztelt hajóhadban várhatóan részt vesz a brazil állampolgár, Thiago Avila is, aki részt vett a korábbi flotilla-akcióban, írja a Times of Israel.

Júniusban az izraeli hatóságok lefoglaltak egy hajót, amelyen Thunberg és Avila tartózkodott, és Asdodba vontatták. Thunberget és mindenki mást a fedélzeten végül kitoloncoltak Izraelből. 

Nyitókép: Malte Ossowski / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
juppiter
2025. augusztus 11. 12:09
Az az igazán rettenetes, amikor a csőcselék ennyire öntudatos. Gáza alighanem a földi pokol, és ez a szegény lány ezúttal nem lázálmokért harcol, hanem emberi ésszel felfoghatatlanul szörnyű helyzetben levő emberekért. Ha ennyit képesek lennének meglátni a habzó szájjal fröcsögők... De nem. Undorító.
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. augusztus 11. 11:50
Másodszor nem kitoloncolják, csak mondom.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 11. 11:47
Palotai Lili is megy? 🥰🥰🥰
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. augusztus 11. 11:43
juppiter 2025. augusztus 11. 11:06 ..."A legtöbb hozzászólás stílusa hányingert keltő, egészen embertelen, a mandiner-csőcselék habzó szájjal fröcsög."... Fröcsögni a LIBERÁLNÁCIK szokása, egy jó adag (kanálban is megfojtani akaró) GYŰLÖLETTEL megspékelve. Ezt összetéveszteni az esélyteleneket, szánalmasokat megillető gúnyolódással és humorizálással, amelybe talán még egy csöpp kis BEFOGADÓ (nem is olyan szögletes a fejed szerű) szeretet is vegyül a gyűlölködés helyett, nem hiba, hanem a téged minősítő BŰN... hahaha
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!