Izrael aggódhat: Greta Thunberg újra Gázába hajózik

„Augusztus 31-én elindítjuk a valaha volt legnagyobb kísérletet a Gáza elleni illegális izraeli ostrom megtörésére, több tucat, Spanyolországból induló hajóval” – írta az Instagramon Greta Thunberg. „Szeptember 4-én további tucatnyival fogunk találkozni, amelyek Tunéziából és más kikötőkből indulnak. Több mint 44 országot mozgósítunk egyidejű tüntetésekre és akciókra,

hogy szolidaritást vállalva a palesztin néppel elutasítsuk a bűnrészességet!”

A „Globális Sumud Flotilla” névre keresztelt hajóhadban várhatóan részt vesz a brazil állampolgár, Thiago Avila is, aki részt vett a korábbi flotilla-akcióban, írja a Times of Israel.

Júniusban az izraeli hatóságok lefoglaltak egy hajót, amelyen Thunberg és Avila tartózkodott, és Asdodba vontatták. Thunberget és mindenki mást a fedélzeten végül kitoloncoltak Izraelből.

Nyitókép: Malte Ossowski / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP