Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet titkosügynök Svájc kémbotrány Oroszország

Súlyos kémbotrány robbant Európában, svájci ezredes szivárogtatott Oroszországnak

2025. augusztus 11. 07:51

Többek között kiderült, hogy Bécsben akár 10 ezer ügynök is dolgozhat a világ minden tájáról.

2025. augusztus 11. 07:51
null

A Kronen Zeitung arról ír, hogy hatalmas botrány robbant ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) bécsi központjában: a svájci hadsereg egyik ezredesét visszarendelték és felfüggesztették, miközben Svájc hónapok óta vizsgálja a kényes ügyet. A lényeg: 

a súlyos vád szerint a svájci hadsereg ezredese titkos információkat adhatott át az oroszoknak 2024 nyarán.

Ugyanakkor a katonatiszt környezetéből származó információk szerint a jelentést néhány órával később egyébként is szétküldték volna az egész EBESZ-en belül, ami árnyalja az ügyet.

Az ukrajnai háború óta újra előtérbe került Bécs hírneve, mint a „kémek fővárosa”, tudjuk meg: a kifejezés még a hidegháború idejéből származik. Hangsúlyozzák: becslések szerint a világ titkosszolgálataiból akár 10 ezer ügynök is tevékenykedhet a mintegy kétmilliós városban. 

A kémek többnyire diplomáciai státusz mögé rejtőzve, érinthetetlenül dolgoznak, 

írják.

Nyitókép: Illusztráció. Fabrice COFFRINI / AFP


 

gullwing
2025. augusztus 11. 09:25
Svájciak azok akik anno ellopták a 2. vl. után a nácik odamenekített tolvajlásait, és a szerencsétlen zsidók értékeit is. Nem is értem hogyan lehet ilyen tolvajokban egyáltalán megbízni?!
salátás
2025. augusztus 11. 09:11
ó, de ő fényességes nyugati, lehetetlen hogy ilyet tett. bezzeg a mocskos magyarok! azok 0-24 putyinpincsik és szivárogtató, megmondhassa bármelyik fészbúkhasználó :( viccet félretéve undorító, hogy minket vádolnak folyton mindennel, amit ők gond nélkül meg is tesznek :(
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 11. 08:34
Budapesten is nagy számban dolgoznak külföldi kémek. Ott van ol. a parlamenti tagság majdnem egyharmada. Vagy a főpoogármesteri slepp.
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. augusztus 11. 08:31 Szerkesztve
Várom a következő leleplező cikket, amiben napvilágra a tárják a szenzációs hírt, miszerint az eső nedves és folyékony halmazállapotú, vagy esetenként szilárd.
