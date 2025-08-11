Súlyos kémbotrány robbant Európában, svájci ezredes szivárogtatott Oroszországnak

A Kronen Zeitung arról ír, hogy hatalmas botrány robbant ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) bécsi központjában: a svájci hadsereg egyik ezredesét visszarendelték és felfüggesztették, miközben Svájc hónapok óta vizsgálja a kényes ügyet. A lényeg:

a súlyos vád szerint a svájci hadsereg ezredese titkos információkat adhatott át az oroszoknak 2024 nyarán.

Ugyanakkor a katonatiszt környezetéből származó információk szerint a jelentést néhány órával később egyébként is szétküldték volna az egész EBESZ-en belül, ami árnyalja az ügyet.