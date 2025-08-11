Vallott az amerikai alelnök: „döntő pillanathoz” érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése
J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.
Többek között kiderült, hogy Bécsben akár 10 ezer ügynök is dolgozhat a világ minden tájáról.
A Kronen Zeitung arról ír, hogy hatalmas botrány robbant ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) bécsi központjában: a svájci hadsereg egyik ezredesét visszarendelték és felfüggesztették, miközben Svájc hónapok óta vizsgálja a kényes ügyet. A lényeg:
a súlyos vád szerint a svájci hadsereg ezredese titkos információkat adhatott át az oroszoknak 2024 nyarán.
Ugyanakkor a katonatiszt környezetéből származó információk szerint a jelentést néhány órával később egyébként is szétküldték volna az egész EBESZ-en belül, ami árnyalja az ügyet.
Ezt is ajánljuk a témában
J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.
Az ukrajnai háború óta újra előtérbe került Bécs hírneve, mint a „kémek fővárosa”, tudjuk meg: a kifejezés még a hidegháború idejéből származik. Hangsúlyozzák: becslések szerint a világ titkosszolgálataiból akár 10 ezer ügynök is tevékenykedhet a mintegy kétmilliós városban.
A kémek többnyire diplomáciai státusz mögé rejtőzve, érinthetetlenül dolgoznak,
írják.
Nyitókép: Illusztráció. Fabrice COFFRINI / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Mindeközben az orosz légicsapások civil létesítményeket rongáltak meg Zaporizzsjában, több mint húsz sebesültet hagyva maguk után.
Nem éltek vele. Jöhet a kiszállás egy ostoba és felesleges háborúból ami nem szolgálja az USA érdekeit.
J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.