magyar péter lázár jános strompová viktória szlovákia állampolgárság

Összenő, ami összetartozik

2025. december 22. 11:02

Strompová asszony megtalálta a hasonlóan álságos szektavezért. Vagy az agresszív kismalac találta meg őt? Mindegy is, a lényeg a végeredmény.

2025. december 22. 11:02
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Facebook

„Ez a sztori is megvan mindenkinek, ugye?

A Tisza egyik képviselőjelöltje (a bal oldali képen látható) Strompová Viktória. A nevét nyilvánvalóan a Szlovákiában hivatalos formában használja. Lázár János egy megszólalásában feltette a kérdést, hogy vajon azért kell-e egy szlovák jelöltet indítani, mert nem sikerült-e elég magyar embert találni a feladatra?

Na, erre természetesen óriási hisztériázásba kezdett az érintett, azzal, hogy attól, hogy a Felvidéken született, ő is ugyanolyan magyar, ráadásul 16 éve a mai Magyarországon él; hisztériázásba kezdett Magyar Péter is, hogy Lázár mondjon le; és – most nagyon meg fogunk lepődni – hisztériázásba kezdett a teljes balos cselédsajtó, meg az összes felhergelt-lefizetett tiszás kommenthuszár, hogy Lázár megalázta a határon túli magyarokat.

Mindenki érti, és mindenki észrevette, ugye? Ugyanazok, akik eddig lenézték, lesajnálták a határon túli magyarokat, el akarták venni a választójogukat, kigúnyolták őket...ugyanazok most akkora nemzetegyesítők lettek, hogy csak úgy pislogunk.

Lázár János bocsánatot kért a rossz fogalmazásért, és gratulált a frissen megszerzett állampolgársághoz.

Ugyanis – és itt a történet legérdekesebb része, ami már lehet, hogy sokakhoz nem jutott el – Strompová Viktória mindössze kb. egy hónapja magyar államolgár. 16 év után hirtelen, most, a választások előtt fontos lett az állampolgárság. Eddig nem volt az.

Miközben más felvidéki magyarok ott, Szlovákiában élve, az ezzel járó bürokratikus és gyakorlati nehézségeket, a szlovák állam retorzióját is kockáztatva felveszik a kettős állampolgárságot, addig Viktóriánk, Magyarországon élve, a magyar állam vendégszeretetét és biztonságát is élvezve ezt nem tartott fontosnak. De most már mégis annak tartja...

Összenő, ami összetartozik. Strompová asszony megtalálta a hasonlóan álságos szektavezért. Vagy az agresszív kismalac találta meg őt? Mindegy is, a lényeg a végeredmény. Megfelelő embert a megfelelő helyre.

Azt látjuk tehát, hogy megint egy műbalhét próbálnak generálni. Nem csak álsgáos, hazug módon, de a szokásos gátlástalan agresszivitással is. Mert persze ilyenkor az egész fizetett, gombokért megvett gyűlölködő trollhadseregüket is ráuszítják az ügyre.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

gyzoltan-2
2025. december 22. 13:02
Elviccelődhetnék azzal, hogy Magyar Péter eldicsekedett azzal, hogy akármelyik nőt megkaphatja, nos Strompová asszonyt meg is kapta, mondhatnám, hogy legyen vele boldog..! De nem mondom, és lehetőleg senki ne mondja! Méltatlan a magyarságunkat ezekkel a kitételekkel illetni, tárgyalni, bedőlni a folyamatos provokációnak, sajnos sikeres provokációnak, mely folyamatosan a magyarság megosztására, egymással történő szembe-állítására törekszik..! -és Strompová asszony is elgondolkodhatna Magyar Péter magyarellenes szerepvállalásán, mely magyarellenesség el sem fedhető Jákob atyánk hazug báránybőrével se..!
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 22. 12:52
ez SV is egy bruszeli tegla !
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2025. december 22. 12:32
Zena Strompová most aztán igazán villanthatna valami magyarosat! Itt van az a bizonyos Benes a dekrétum, amit a szlovákok most nagyon szeretnek. ....és ő? Mit is mondott erről? Ja, semmit!
Válasz erre
3
0
galancza-2
•••
2025. december 22. 12:07 Szerkesztve
A lázár meg összehívhatna egy nemzetközi sajtótájékoztatót,és elmondhatná hogy miért nevezte JOGOSAN s. tót vikit szlováknak. lázárt azért írom kisbetűvel mert a lentulai-sóban pozitívan beszélt cenzor ildiről.Korábban is követett el súlyos emberi hibákat.Nem véletlenül polgi sok éve a szociopata makizaj.Persze lázár az összes ellenzékiehez képest kiváló ember és kiváló politikus.Látszik rajta hogy próbál jó irányba változni évek óta. Remélem komolyan is gondolja ezt. A lentulai-sóban és a lázár-infókon 90%-ban jó volt eddig, de a sóban lódítottt egy nagyot arról hogy hozzá és miniszter társaihoz nyugodtan fordulhatnak az átlagemberek levélben és választ is kapnak. A lázár-infókon valóban bárki kérdezhet bármit, csak azt nem érti lázár hogy rengeteg olyan átlagember van aki a munkahelye megtartása miatt nem mer nyilvánosan szerepelni, mert a poloskés főnöke azonnal megszivatja.Sok esetben az ilyeneket a Fidesz nevezte ki.És a helyi OV-párti vezetők tudták is milyen férget támogatnak
Válasz erre
2
0
