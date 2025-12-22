Összenő, ami összetartozik

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.
Strompová asszony megtalálta a hasonlóan álságos szektavezért. Vagy az agresszív kismalac találta meg őt? Mindegy is, a lényeg a végeredmény.
„Ez a sztori is megvan mindenkinek, ugye?
A Tisza egyik képviselőjelöltje (a bal oldali képen látható) Strompová Viktória. A nevét nyilvánvalóan a Szlovákiában hivatalos formában használja. Lázár János egy megszólalásában feltette a kérdést, hogy vajon azért kell-e egy szlovák jelöltet indítani, mert nem sikerült-e elég magyar embert találni a feladatra?
Kapcsolódó vélemény
Maradjunk annyiban, hogy Viktória Strompová számára mindaddig egyáltalán nem volt fontos a magyar állampolgárság, amíg nem akart a Tisza Párt színeiben országgyűlési képviselőjelölt lenni.
Na, erre természetesen óriási hisztériázásba kezdett az érintett, azzal, hogy attól, hogy a Felvidéken született, ő is ugyanolyan magyar, ráadásul 16 éve a mai Magyarországon él; hisztériázásba kezdett Magyar Péter is, hogy Lázár mondjon le; és – most nagyon meg fogunk lepődni – hisztériázásba kezdett a teljes balos cselédsajtó, meg az összes felhergelt-lefizetett tiszás kommenthuszár, hogy Lázár megalázta a határon túli magyarokat.
Mindenki érti, és mindenki észrevette, ugye? Ugyanazok, akik eddig lenézték, lesajnálták a határon túli magyarokat, el akarták venni a választójogukat, kigúnyolták őket...ugyanazok most akkora nemzetegyesítők lettek, hogy csak úgy pislogunk.
Lázár János bocsánatot kért a rossz fogalmazásért, és gratulált a frissen megszerzett állampolgársághoz.
Ugyanis – és itt a történet legérdekesebb része, ami már lehet, hogy sokakhoz nem jutott el – Strompová Viktória mindössze kb. egy hónapja magyar államolgár. 16 év után hirtelen, most, a választások előtt fontos lett az állampolgárság. Eddig nem volt az.
Miközben más felvidéki magyarok ott, Szlovákiában élve, az ezzel járó bürokratikus és gyakorlati nehézségeket, a szlovák állam retorzióját is kockáztatva felveszik a kettős állampolgárságot, addig Viktóriánk, Magyarországon élve, a magyar állam vendégszeretetét és biztonságát is élvezve ezt nem tartott fontosnak. De most már mégis annak tartja...
Összenő, ami összetartozik. Strompová asszony megtalálta a hasonlóan álságos szektavezért. Vagy az agresszív kismalac találta meg őt? Mindegy is, a lényeg a végeredmény. Megfelelő embert a megfelelő helyre.
Azt látjuk tehát, hogy megint egy műbalhét próbálnak generálni. Nem csak álsgáos, hazug módon, de a szokásos gátlástalan agresszivitással is. Mert persze ilyenkor az egész fizetett, gombokért megvett gyűlölködő trollhadseregüket is ráuszítják az ügyre.”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala