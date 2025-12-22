Mindenki érti, és mindenki észrevette, ugye? Ugyanazok, akik eddig lenézték, lesajnálták a határon túli magyarokat, el akarták venni a választójogukat, kigúnyolták őket...ugyanazok most akkora nemzetegyesítők lettek, hogy csak úgy pislogunk.

Lázár János bocsánatot kért a rossz fogalmazásért, és gratulált a frissen megszerzett állampolgársághoz.

Ugyanis – és itt a történet legérdekesebb része, ami már lehet, hogy sokakhoz nem jutott el – Strompová Viktória mindössze kb. egy hónapja magyar államolgár. 16 év után hirtelen, most, a választások előtt fontos lett az állampolgárság. Eddig nem volt az.

Miközben más felvidéki magyarok ott, Szlovákiában élve, az ezzel járó bürokratikus és gyakorlati nehézségeket, a szlovák állam retorzióját is kockáztatva felveszik a kettős állampolgárságot, addig Viktóriánk, Magyarországon élve, a magyar állam vendégszeretetét és biztonságát is élvezve ezt nem tartott fontosnak. De most már mégis annak tartja...

Összenő, ami összetartozik. Strompová asszony megtalálta a hasonlóan álságos szektavezért. Vagy az agresszív kismalac találta meg őt? Mindegy is, a lényeg a végeredmény. Megfelelő embert a megfelelő helyre.