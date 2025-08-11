Ft
08. 11.
hétfő
J D Vance béke Ukrajna Oroszország Egyesült Államok

Vallott az amerikai alelnök: „döntő pillanathoz” érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése

2025. augusztus 11. 06:11

J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.

2025. augusztus 11. 06:11
null

J.D. Vance amerikai alelnök szerint „döntő pillanathoz” érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése egy amerikai-orosz csúcstalálkozó lehetséges létrejöttével. J. D. Vance a Fox News hírtelevíziónak adott, Nagy-Britanniában felvett és vasárnap közzétett interjújában azt hangoztatta, azért sikerült elérni idáig, mert 

az amerikai elnök hajlandó volt alkalmazni a rendelkezésére álló nyomásgyakorlási eszközöket.

 Mint mondta, az Egyesült Államoknak rengeteg gazdasági kényszerítőeszköze van, amelynek segítségével elérheti a békét.

Az alelnök jelentős 

diplomáciai áttörésnek nevezte Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának várható létrejöttét.

Elmondta, hogy hónapok óta dolgoznak az ukrajnai háborút illető több patthelyzet feloldásán, amelyek közül az egyik leglényegesebb az volt, hogy az orosz elnök elutasított egy közvetlen találkozót az ukrán államfővel. Ma ugyanakkor 

már egyeztetések zajlanak arról, hogy mikor jöhet létre egy háromoldalú – amerikai-orosz-ukrán – tárgyalás a konfliktus lezárásáról 

– tette hozzá.

Az amerikai alelnök kifejtette, hogy a konfliktus rendezésében 

kiindulásként kell venni a jelenlegi helyzetet, 

vagyis azt, hogy most hol vannak orosz és ukrán ellenőrzés alatt álló területek, és megtalálni egy olyan tárgyalásos rendezést, „amellyel az ukránok és az oroszok is együtt tudnak élni, és amelynek révén relatív békében élhetnek”.

Az alelnök beszámolt arról, hogy Európában tartózkodva tárgyalt az ukrán féllel, ahogy Marco Rubio külügyminiszter is, viszont azt, hogy ukrán és orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön egymással, csak az Egyesült Államok elnöke tudja kikényszeríteni.

Az amerikai alelnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok elítéli az Oroszország által elkövetett agressziót, és nem tartja jónak a dolgok jelenlegi állását, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 

„itt most békét kell teremteni, a béketeremtés egyetlen módja pedig leülni és beszélni egymással”.

Az Európába megindult, és Ukrajnának szánt amerikai fegyverzetszállítással kapcsolatban az alelnök rámutatott, hogy az európai partnerek számára világossá tette a washingtoni vezetés, hogy „amennyiben tényleg olyan fontos számukra ez a konfliktus, akkor készen kell állniuk közvetlenebb szerepet játszani, és jelentékenyebb módon finanszírozni ezt a háborút”.

„Mi végeztünk azzal, hogy tovább pénzeljük az ukrajnai háborús üzletet, egy békés rendezést akarunk elérni és megállítani az öldöklést” 

– fogalmazott J. D. Vance.

„Az amerikaiak, úgy gondolom, betegek attól, hogy adódollárjaik erre a kifejezett konfliktusra mennek” – fejtette ki az alelnök és hozzáfűzte,

 „ha az európaiak fel akarnak lépni és meg akarják vásárolni a fegyvereket az amerikai gyártóktól ez számunkra rendben van, 

de mi magunk tovább nem fogjuk ezt finanszírozni”.

(MTI)

Nyitókép: OLIVIER TOURON/AFP

 

Összesen 1 komment

states-2
2025. augusztus 11. 06:42
Peti pojácát egyik csapás után a másik éri, közeledik a háború vége, ami a gazdaság beindulását is jelenti, máris száguld a forint, a 3 százalékos lakáshitel iránt roham indult, és a Fidesz berúgta a kampányt, nem is akárhogy a digitális konzervatív forradalommal, polgári körökkel. Nem csoda, hogy őfelsége, a pszichopata leginkább őrjöngéssel reagál a kihívásokra.
