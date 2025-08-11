Megölte feleségét, majd magával is végzett egy férfi Bács-Kiskunban

Megölte feleségét, majd magával is végzett egy 78 éves férfi Kunfehértón – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a férfi

vasárnap 18 óra körül kunfehértói otthonukban megölte a feleségét,

majd ezt követően végzett önmagával is.

Az ügyben emberölés miatt indított büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság – tették hozzá.

