Megölte feleségét, majd magával is végzett egy férfi Bács-Kiskunban

Dopeman minden körülmények között vállalhatóbb, mint Magyar Péter
Magyar Péter egy erkölcsi nulla.
Szörnyű eset rázta meg a kis települést.
Megölte feleségét, majd magával is végzett egy 78 éves férfi Kunfehértón – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a férfi
vasárnap 18 óra körül kunfehértói otthonukban megölte a feleségét,
majd ezt követően végzett önmagával is.
Az ügyben emberölés miatt indított büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság – tették hozzá.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter