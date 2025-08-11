Ft
Kunfehértó feleség gyilkosság emberölés öngyilkosság

Megölte feleségét, majd magával is végzett egy férfi Bács-Kiskunban

2025. augusztus 11. 08:36

Szörnyű eset rázta meg a kis települést.

2025. augusztus 11. 08:36
null

Megölte feleségét, majd magával is végzett egy 78 éves férfi Kunfehértón – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a férfi 

vasárnap 18 óra körül kunfehértói otthonukban megölte a feleségét, 

majd ezt követően végzett önmagával is.

Az ügyben emberölés miatt indított büntetőeljárást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság – tették hozzá.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter

 

gullwing
2025. augusztus 11. 09:18
Mindig a sorrenddel van ilyenkor a probléma...
kbs-real
2025. augusztus 11. 08:51
Most lett elege...
