Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
workation Magyarország környezet Budapest munka kombináció

Új toplista készült: Budapest a világelitben – Párizs, Róma, Barcelona csak a hátunkat nézi

2025. augusztus 11. 09:02

Csupán két főváros előzi meg a magyart.

2025. augusztus 11. 09:02
null

A „Work from anywhere barometer” 2024-es rangsora szerint Budapest a világ harmadik legjobb városa a workation, azaz a munka és nyaralás kombinálására, 89,5 ponttal. Az első helyen Tokió, a másodikon Rio de Janeiro szerepel – számol be a tvn24 lengyel portál.

Korábban a munka és nyaralás kombinációja főként a szabadúszók kiváltsága volt, ám a világjárvány sok ember munkastílusát megváltoztatta. Egyre népszerűbbé vált a hibrid vagy távmunkavégzés, és sokan élnek a lehetőséggel, hogy úgynevezett „workation”-ön, azaz más országban töltött nyaralással egybekötött munkavégzésen vegyenek részt.

A kiemelt szempontok között a gyors internet, a kiváló közlekedés és a természet közelsége szerepelnek. Budapest nemzetközi elismerést kapott a digitális nomádok számára kedvező környezete miatt – írja a lengyel lap. A rangsor további helyezettjei között szerepel Szöul, Barcelona, Peking, Lisszabon, Róma, Párizs, valamint Málta fővárosa, Valletta is.

***

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
megtorlas26
2025. augusztus 11. 09:31
"Bedobtuk a kérdést a külföldi bulizóknak is, hogy szerintük mennyit keres egy frissen diplomázott magyar. A tipp kétmillió forintnak megfelelő euró volt, a valóság így szinte sokkolta őket." xDD kirohogtek a ciganyputrit a kulfoldi fijatalok
Válasz erre
0
1
yalaelnok
2025. augusztus 11. 09:24
Valettában mi a jó? 5 ezer lakosú, négyzetrácsos kisváros, többezer hasonló vagy különb van nála ebben a kategóriában.
Válasz erre
0
0
74bro
2025. augusztus 11. 09:21
Van egy jó viktoros képem, mit írjunk alá? Szoboszlai ma reggel balról fésülte a frizuráját? Nem jó, arról már négy cikket írtunk. De a gugli feldobott egy érdekes találatot a "Budapest" rákeresésre...
Válasz erre
0
1
andris-923
2025. augusztus 11. 09:15
Mi lenne még ha Christmas Geri is elhúzna a pi…ba
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!