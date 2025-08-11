Új toplista készült: Budapest a világelitben – Párizs, Róma, Barcelona csak a hátunkat nézi

Frontex: Magyarország megállította az inváziót, Olaszország bajban
A magyar kormány szerepét kiemelve mutatta be a Frontex jelentését az Il Giornale.
Csupán két főváros előzi meg a magyart.
A „Work from anywhere barometer” 2024-es rangsora szerint Budapest a világ harmadik legjobb városa a workation, azaz a munka és nyaralás kombinálására, 89,5 ponttal. Az első helyen Tokió, a másodikon Rio de Janeiro szerepel – számol be a tvn24 lengyel portál.
Korábban a munka és nyaralás kombinációja főként a szabadúszók kiváltsága volt, ám a világjárvány sok ember munkastílusát megváltoztatta. Egyre népszerűbbé vált a hibrid vagy távmunkavégzés, és sokan élnek a lehetőséggel, hogy úgynevezett „workation”-ön, azaz más országban töltött nyaralással egybekötött munkavégzésen vegyenek részt.
A kiemelt szempontok között a gyors internet, a kiváló közlekedés és a természet közelsége szerepelnek. Budapest nemzetközi elismerést kapott a digitális nomádok számára kedvező környezete miatt – írja a lengyel lap. A rangsor további helyezettjei között szerepel Szöul, Barcelona, Peking, Lisszabon, Róma, Párizs, valamint Málta fővárosa, Valletta is.
***
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormány szerepét kiemelve mutatta be a Frontex jelentését az Il Giornale.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.