Új toplista készült: Budapest a világelitben – Párizs, Róma, Barcelona csak a hátunkat nézi

A „Work from anywhere barometer” 2024-es rangsora szerint Budapest a világ harmadik legjobb városa a workation, azaz a munka és nyaralás kombinálására, 89,5 ponttal. Az első helyen Tokió, a másodikon Rio de Janeiro szerepel – számol be a tvn24 lengyel portál.

Korábban a munka és nyaralás kombinációja főként a szabadúszók kiváltsága volt, ám a világjárvány sok ember munkastílusát megváltoztatta. Egyre népszerűbbé vált a hibrid vagy távmunkavégzés, és sokan élnek a lehetőséggel, hogy úgynevezett „workation”-ön, azaz más országban töltött nyaralással egybekötött munkavégzésen vegyenek részt.

A kiemelt szempontok között a gyors internet, a kiváló közlekedés és a természet közelsége szerepelnek. Budapest nemzetközi elismerést kapott a digitális nomádok számára kedvező környezete miatt – írja a lengyel lap. A rangsor további helyezettjei között szerepel Szöul, Barcelona, Peking, Lisszabon, Róma, Párizs, valamint Málta fővárosa, Valletta is.

