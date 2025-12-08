Rengeteg a tévhit, pedig életeket ment, járványokat állít meg: egészségünk egyik legfőbb őre a védőoltás!

Hogyan működik a vakcina? Mint egy izgalmas képregényben: megmutatja a szervezetnek a kórokozó egy ártalmatlan részletét vagy az ellenanyagot, amely képes legyőzni, ezután testünk immunmemóriát épít. Ha később valóban fel kell venni a harcot ezzel a kórokozóval, a válasz gyorsabb és erősebb, így immunrendszerünk sokszor már a tünetek jelentkezése előtt elbánik a fertőzéssel. Így talán könnyebben érthető a közösségi védelem fogalma is: ha elég sokan védettek, a kórokozó nem talál senkit, akit megfertőzhet – ezt hívjuk nyájimmunitásnak.

Gyakran felmerül a kérdés: mi értelme van az oltásnak, ha mégis megbetegszünk utána? Én inkább úgy tenném fel a kérdést: mi lett volna nélküle?