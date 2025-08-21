Gyorsan terjed: tombol a kanyaró Ukrajnában

Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot – Frissítés: halottak is vannak
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
Az egészségügyi minisztérium szerint a kanyaró jelenti az ország legnagyobb egészségügyi kockázatát.
Az ukrán egészségügyi minisztérium helyettes vezetője, Ihor Kuzin szerint jelenleg a kanyaró jelenti az ország legnagyobb egészségügyi kockázatát – írja a ZN,UA.
A megbetegedések többsége, mintegy 900 eset, gyermekeket érint.
Kuzin hangsúlyozta: oltás nélkül tízből kilenc gyermek biztosan megfertőződik.
A helyzet különösen súlyos Kijev, Odessza és Ivano-Frankivszk megyékben, ahol az átoltottság a legalacsonyabb.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is egyre több kanyarós megbetegedést regisztrálnak.
A betegség az egyik legfertőzőbb ismert vírus, amely különösen gyorsan terjed közösségi intézményekben, például óvodákban és iskolákban.
