08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna vírus kanyaró

Gyorsan terjed: tombol a kanyaró Ukrajnában

2025. augusztus 21. 08:34

Az egészségügyi minisztérium szerint a kanyaró jelenti az ország legnagyobb egészségügyi kockázatát.

2025. augusztus 21. 08:34
null

Az ukrán egészségügyi minisztérium helyettes vezetője, Ihor Kuzin szerint jelenleg a kanyaró jelenti az ország legnagyobb egészségügyi kockázatát – írja a ZN,UA

A megbetegedések többsége, mintegy 900 eset, gyermekeket érint. 

Kuzin hangsúlyozta: oltás nélkül tízből kilenc gyermek biztosan megfertőződik.

A helyzet különösen súlyos Kijev, Odessza és Ivano-Frankivszk megyékben, ahol az átoltottság a legalacsonyabb.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is egyre több kanyarós megbetegedést regisztrálnak. 

A betegség az egyik legfertőzőbb ismert vírus, amely különösen gyorsan terjed közösségi intézményekben, például óvodákban és iskolákban.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

szilvarozsa
2025. augusztus 21. 08:47
Vajon a napi 10.000 ukrán bevándorló hány %-a fertőzött?
elégia
2025. augusztus 21. 08:45
Ukrajnának már a háború előtt is afrikai szinten volt a GDP-je, és az egészségügye is. A világjárvány alatt akkor oltottak, amikor ingyen kaptak vakcinát. Most Afrika aljára kerültek minden tekintetben. Ursula és társai ezeket akarják az EU-ba. Soha!
gullwing
2025. augusztus 21. 08:40
Ukrajna önmagára jelenti a legnagyobb veszejt... Magyarországon oltják a gyerekeket: először 15 hónapos korban majd ismétlő oltás 11 évesen. Tehát ne tessék általánosítani
