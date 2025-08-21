Gyorsan terjed: tombol a kanyaró Ukrajnában

Az ukrán egészségügyi minisztérium helyettes vezetője, Ihor Kuzin szerint jelenleg a kanyaró jelenti az ország legnagyobb egészségügyi kockázatát – írja a ZN,UA.

A megbetegedések többsége, mintegy 900 eset, gyermekeket érint.

Kuzin hangsúlyozta: oltás nélkül tízből kilenc gyermek biztosan megfertőződik.

A helyzet különösen súlyos Kijev, Odessza és Ivano-Frankivszk megyékben, ahol az átoltottság a legalacsonyabb.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is egyre több kanyarós megbetegedést regisztrálnak.

A betegség az egyik legfertőzőbb ismert vírus, amely különösen gyorsan terjed közösségi intézményekben, például óvodákban és iskolákban.

