A korai emlőrákról összegzőleg

A szűrővizsgálatok eredményeként egyre gyakoribb a korai, nem tapintható, tünetmentes emlődaganatok előfordulása. A röntgenfelvételek értékelésekor tudni kell, hogy (1) a negatív lelet a carcinoma lehetőségét nem zárja ki, illteve hogy (2) a rák egyik radiológiai jeleként szolgáló mikrokalcifikáció csak az esetek 25-42 százalékában van jelen. Ha a mammográfiát kombináljuk az ultrahangos vizsgálattal, akkor mintegy 90 százalékos biztonsággal diagnosztizálhatjuk a malignus folyamatot – ma a két eljárás együtt rutinvizsgálatnak számít. A legkisebb kétség esetén az elmeszesedett kis gócok tisztázására mintavétel szükséges.

Fiatalkori emlőrákról beszélünk a szakirodalomban, ha az 40 éves kor alatt jelentkezik. Ez a korosztály nem esik a mammográfiás szűrés korcsoportjába, így a betegek az esetek túlnyomó többségében már klinikai tünetekkel jelentkeznek. Szerencsések azok, akiket ennek ellenére kiszűrtek és ami terápiás következményekkel jár. Ezek a daganatok általában kedvezőtlen klinikopatológiai tulajdonságúak és biológiailag agresszívebbek. Külön csoportot jelentenek a nem invazív emlőrákok. A leggyakoribb és klinikailag a legnagyobb jelentőségű közülük a ductalis forma (lásd a mi esetünket), ami az invazív emlőcarcinoma kialakulása előlépcsőjének tekinthető. A szűrés elterjedésével a korábbi 1 százalékos előfordulással szemben ez a daganatféleség elérte a 20 százalékos gyakoriságot.

Fontos tudni, hogy a betegség mindössze 5-10 százalékban társul klinikai tünetekkel, így pl. tapintható csomóként.

Mi a teendő? Minden, az emlőben található elváltozás, különösen pedig daganat tapintása esetén orvoshoz kell fordulni. Alaptétel, hogy amíg a gyanús képlet mibenléte egyértelműen nem ismert, addig rosszindulatúságra kell gyanakodni, azt ki kell zárni!

Jóindulatúság bizonyítottsága (!) esetén (pl. fibroadenoma) megengedett a várakozás szoros ellenőrzés mellett. Ha az elmeszesedett gócok mintavétele negatív eredménnyel szolgál, a próba nem tekinthető reprezentatívnak, ilyenkor ismételt mintavétel, vagy/és képalkotóvezérelt (drót ill. izotópjelöléses) sebészi kimetszés indokolt. A háromszoros értékeléssel (klinikai kép, ultrahangos+röntgen-, valamint szövettani vizsgálat) alig nézhetünk el malignus elváltozást.