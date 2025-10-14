Így kerültem el a legrosszabbat – fiatal mellráktúlélő a Mandinernek

Vagyis Gabriella szervezete – ha tünetmentes, és arra vár, hogy megérkezzen a „behívója” a mellrákszűrésre – még 12 évig támogatás nélkül küzdhetett volna a kórral, anélkül, hogy tudott volna róla, jobb esetben – a rosszabb esetbe jobb bele sem gondolni.
Az, hogy nincsen minden rendben a fiatal nőnél, egy munkahelyi menedzserszűrés során merült föl. A cég által fizetett emlőultrahang ugyanis kimutatott egy minimális csomót az akkor 33 éves nő mellében, de azt mondták neki – az életkor ismeretében és családi érintettség hiányában – nem kell vele foglalkozni.
Telt az idő, Gabriella a következő évben is részt vett a menedzserszűrésen. Az emlőultrahangon ismét látták az előző évben felfedezett csomót, és még azt is megállapították, nőtt is valamennyit, ám továbbra is legyintettek, hogy jóindulatú, nem kell vele foglalkozni.
A fiatal nőben a gyanú akkor erősödött meg, amikor egy évvel később ismét elment az esedékes vizsgálatra, ahol az ultrahangos orvos – mint Gabriella fogalmaz – „zavarba ejtően hosszan ultrahangozott”. Amikor a páciens rákérdezett, mi ennek az oka, az orvos azt válaszolta, hogy lát egy elváltozást, jóindulatú folyamat, ám ott már nem csak egy pici csomó volt, hanem egy jóval nagyobb terület volt érintett. Ennek ellenére még ez az orvos – esetünkben a harmadik – is azt mondta, nem kell vele foglalkozni, arra kérte Gabriellát, vegyen részt egy év múlva ismét a szűrésen. A fiatal nő természetesen hallgatott az orvosra, majd – ahogy mondja –