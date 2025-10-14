Így kerültem el a legrosszabbat – fiatal mellráktúlélő a Mandinernek

„Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor megjöttem az MR-ről, a férjem hozott egy csodálatos csokor liliomot, én meg azon gondolkodtam, milyen szépen mutatna ez a virág egy koporsón” – idézi fel a Mandinernek Huszics Gabriella azt a képet, ami nem sokkal azután szökött a fejébe, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála.

Mellrák: a fiatalok sem dőlhetnek hátra, kép forrása: Shutterstock

Pedig az ekkor 36 éves nő egészségügyi profilja nagyon nem illett bele abba a képbe, amit a rákos megbetegedésre hajlamos személyekről gondolni szokás.

Az energikus, és káros szenvedélyeknek nem hódoló Gabriella családjában ugyanis nem volt senki, akinél emlőrákot fedeztek volna fel korábban, ő maga pedig mindkét gyermekét egy-egy évig szoptatta. Ez azért fontos adalék, mert több kutatás is azt bizonyítja, hogy a több mint egy évig tartó szoptatás körülbelül hatvan százalékkal csökkenti az emlőrák kialakulásának esélyét az anyáknál.