Nem járunk szűrésre – pedig az időben felismert daganatos megbetegedések jelentős része gyógyítható!

Konopás Noémi és Szalai Laura írása a Mandiner-hetilapban

Mammográfia: 30 és 80 százalék. Méhnyak­szűrés: 26 és 79 százalék. Vastagbélszűrés: 3 és 79 százalék. A számok a vizsgálatokon való részvételi arányt mutatják – előbbi a magyarok, utóbbi a skandináv országok esetében. A látványos különbségre a közelmúltban Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja hívta fel a figyelmet portálunkon megjelent írásában, amelyben a szűrésekkel kapcsolatos attitűdöt és az itthoni (elmulasztott) lehetőségeket elemzi.Hasonlóan borúlátó számokat hozott tavaly az Affidea Magyarország országos, reprezentatív kutatása, eszerint szűrővizsgálatokra a lakosság csaknem fele, 49 százaléka egyáltalán nem jár. Pedig, tekintve a rákos megbetegedések elő­fordulását, igencsak kellene.

Magyarországon mind a férfiaknál, mind a nőknél uniós átlag feletti a rákos megbetegedések becsült előfordulása és a daganatos halálozás, kiemelten a tüdő- és a vastagbélrák esetében – hívja fel a figyelmet az OECD 2025-ös rákügyi profilja. Mint írják, annak ellenére, hogy 2011 óta csökkent a rák miatti mortalitás, 2021-ben a százezer lakosra jutó 310 daganatos halálozással EU-szerte továbbra is Magyarország vezetett. A daganatos mortalitás lényegesen magasabb volt a férfiak körében (százezer lakosra 415), mint a nőknél (százezer lakosra 245). A jelentés szerint aggodalomra ad okot, hogy hazánkban mind a felnőttek, mind a serdülők körében nagy gyakorisággal fordulnak elő a rákos megbetegedések kockázati tényezői – vagyis a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a túlsúly gyakorisága meghaladja az uniós átlagot.

Látható: számos – változtatást igénylő – életmódbeli tényező is arra predesztinálja a lakosságot, hogy járjon szűrésekre – ráadásul az emlő-, méhnyak- és vastagbélrák esetében régóta futnak a kötelező társadalombiztosítás által teljes mértékben fedezett lakossági szűrőprogramok. S hogy hogyan működnek a gyakorlatban?