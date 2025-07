„Jó pár interjún vagyok túl - Inforádió, Ultrahang, Szabad Európa és Patrióta - holnaptól viszont csak telefont vállalok, mert jön Gombaszög a Felvidéken majd Tusnádfürdő, fél tucat panel, természetesen mind a szokott témákban. A kommentekben lesz, ami már lejött. Amit elmondtam nagyjából a következő.

Trump bejelentése Oroszországról nem döntő fordulat - nincs is olyan intézkedés, amivel az USA ennek a háborúnak a menetét meg tudná fordítani, kivéve ha közvetlen beszáll - ami soha nem fog megtörténni. Lassan mondom: nem lesz világháború, nem fog direkt módon harcolni a nyugat Ukrajnáért.

Ez egy taktikai újrakalibrálás. Trumpot frusztrálja Putyin, és a MAGA bázis, az európai szövetségesek és a hagyományos republikánusok nyomása között kell egyensúlyoznia. Azt meg már felejtse el mindenki, hogy Trump »orosz ügynök« - tényleg és őszintén békét akar, de nem úgy, hogy teljesen odadobja Ukrajnát az oroszoknak. Ezt már megtehette volna, nem tette meg, nem is fogja megtenni. Már csak ezért sem, mert épp most szerezték meg az odesszai kikötő egy részét az amerikaiak - nem a bányák az érték - az egy színház amit a fél világsajtó megevett, hanem az infrastruktúra - olaj és gázvezetékek, meg a kikötők. Ukrajnában ez az igazi érték, és az amerikaiak ki is nézték maguknak.

Mi a cél: hogy Trump időt nyerjen, miközben fenntartja az Egyesült Államok teljes ellenőrzését a nyugati politika felett. Washington pénzügyileg és műveletileg is visszalép, a katonai támogatás terhét Európára helyezi, miközben lehetővé teszi Oroszország számára, hogy befejezze nyári offenzíváját, és teret ad Zelenszkijnek a hatalom megszilárdítására otthon. Na kérem - mindenki kapott valamit. Zelenszkij például elkezdhette eltávolítani hatalmának utolsó korlátait, Washington áldása mellett. Mindenki olyan naiv persze, amilyen, hogy ugye épül ott a liberális demokrácia, de nem épül. A világ ilyen. Ja nem, igazából amit Európa kapott az egy csekk, amit fizethet - tehát »majd mindenki« kapott valamit. Kaja Kallas szomorú is, hogy ez nem »fair«...

Mi nem fair? Hogy a globális hatalom USA elsősorban Kínával akar foglalkozni? Nos, szomorú ébredés lesz Észtországban is, a következő években az utolsó fillérük is elmehet a védelemre, mert az amerikai nagybácsi már nem ad mindent ingyen. Látom előre az észt gazdasági csodát, ami ebből lesz.

Kaja Kallas persze hihet amiben akar, már az ukránok sem hisznek a csodás jövőben, mert nincsen. Ma az ukránok 47%-a úgy véli, hogy országuk gazdasági összeomlással és súlyos elnéptelenedéssel néz szembe a következő évtizedben. És jól véli, mert ez lesz, ahogy ezt már régen mondom. A kérdés már csak, hogy mekkora. Nem lesz semmilyen »német-japán« csoda. Na persze csodás jövő Oroszországban sem lesz, generációk fogják fizetni ennek a háborúnak az árát - de azért nem akkora árat, mint az ukránok. Mindenki veszít.

Kapnak-e az ukránok Tomahawkot? Nem tudom - van TEL hozzá? BGM-109G Gryphon már régen nincs rendszerben - fogalmam sincs, hogy van-e, állítólag dolgoznak rajta, de ha van mennyi? Ja, hogy a részletekkel ne foglalkozzunk, mert az úri passzió - nos, a részletek foglalkoznak velünk. Persze ezt nyilván egy bizonyos ideológiai fejlettségi szinten túl nehéz megérteni, hiszen ott már mindent csak akarni kell.

A számok csak a nem túl progresszív elméket érdeklik. Ha évi 600 Patriotot tudnak legyártani, és az USA a minimális előírt készlet 25%-val rendelkezik, akkor mikor lesz ebből komoly mennyiség Ukrajnában? Csak Katarban 30 Patriotot lőttek el az amerikaiak 3 perc alatt - az éves gyártás 5%-át.

17 Patriot rendszer Ukrajnának - nem darab rakéta, hanem egész rendszer, radarostúl, mindenestül... Mikorra? 3 hónap, 12 hónap vagy 10 év? Apróságok, ugye? Vagy csak Kijevet fogják védeni?

Nagyon élveztem mindent beszélgetést, különösen Takács Márkkal, - pénteken Gombaszögön vele folytatjuk. Mert a realitásokról tudtam/tudtunk beszélni, minden ostoba sallang nélkül. Ps: egy kis plusz, na az árnyékflottán kívül ki szállítja az orosz olajat? A görög kereskedelmi flotta. Ha ezt az ársapka alatt teszik - legális - hat hajót mégis támadás ért. Beszélhetünk orosz hibrid háborúról - de ez mi? EU-s ország tulajdona ellen, ami legálisan szállít. Ld. a Reuters cikke.”

Nyitókép: Jens Büttner / POOL / AFP