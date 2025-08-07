Ft
háború olajfinomító dróntámadás Oroszország

Lángol az orosz légierő szíve: dróntámadás bénította meg az egyik legfontosabb olajfinomítót (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 09:25

Kulcsfontosságú stratégiai célpontot ért ukrán találat.

2025. augusztus 07. 09:25
null

Dróntámadás érte Oroszország déli részét augusztus 7-én: a célpont az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó afipszki olajfinomító volt a Krasznodári határterületen – számolt be róla a karpathir.com.

A stratégiai jelentőségű létesítmény évente több mint hatmillió tonna nyersolajat dolgoz fel,

és többek között dízel- és repülőgép-üzemanyagot szállít a fronton harcoló orosz egységeknek. Szemtanúk robbanásokról és hatalmas tűzről számoltak be, videók is megjelentek az esetről a közösségi médiában. Az olajfinomító a frontvonaltól mintegy 200 kilométerre található.

A térség kormányzója, Venyamin Kondratyev csak egy közeli településen, Szlavjanszk-na-Kubaniban történt dróntörmelék-becsapódásról tett említést, amely során egy ember megsérült – az afipszki létesítmény elleni támadásról nem nyilatkozott. Ezzel szemben független források úgy tudják: 

a támadás során a településen egy katonai létesítmény is lángokba borult. A károk mértéke egyelőre ismeretlen.

Az ukrán fél a korábbi gyakorlathoz hasonlóan most sem kommentálta a támadást, ám szakértők szerint a dróncsapás illeszkedik Kijev azon hadviselési stratégiájába, amely mélyre hatoló csapásokkal próbálja megbénítani az orosz hadigazdaságot – elsősorban az energiahordozó-infrastruktúrára mérve csapást. 

Nyitókép: X.com/KyivPost

***

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2025. augusztus 07. 11:16
Az ukrán sikerekről is illik írni egy valamire való újságban! Ha nincs ilyen akkor elő kell szedni a régieket és leporolni a már feledésbe ment felvételeket.
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 07. 11:01
ihavrillakadhafi 2025. augusztus 07. 10:46 Nem. A net tele van normális és megbízható híroldallal. Ja. Láttuk többször. A Moszkva cirkáló tengeralattjáróva alakítását is tagadta az orosz.
Válasz erre
1
0
remi
2025. augusztus 07. 10:38
A videót nem néztem meg, nem érdekel, főleg azért nem mert a hülye címhez mellékelt fotó legalább 1 hetes. Ruszki források szerint a finomító üzemel.
Válasz erre
2
0
kadhafi
2025. augusztus 07. 10:24
ihavrilla 2025. augusztus 07. 09:30 Egy hete ezt a támadást ragozzák. A finomító azóta is működik. Gondolom webkamerán látod hogy működik az olajfinomító.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!