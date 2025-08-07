Kijózanító adatok érkeztek: zuhanórepülésben Zelenszkij népszerűsége
Egyre kevesebb ukrán hisz az elnökben.
Kulcsfontosságú stratégiai célpontot ért ukrán találat.
Dróntámadás érte Oroszország déli részét augusztus 7-én: a célpont az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó afipszki olajfinomító volt a Krasznodári határterületen – számolt be róla a karpathir.com.
A stratégiai jelentőségű létesítmény évente több mint hatmillió tonna nyersolajat dolgoz fel,
és többek között dízel- és repülőgép-üzemanyagot szállít a fronton harcoló orosz egységeknek. Szemtanúk robbanásokról és hatalmas tűzről számoltak be, videók is megjelentek az esetről a közösségi médiában. Az olajfinomító a frontvonaltól mintegy 200 kilométerre található.
A térség kormányzója, Venyamin Kondratyev csak egy közeli településen, Szlavjanszk-na-Kubaniban történt dróntörmelék-becsapódásról tett említést, amely során egy ember megsérült – az afipszki létesítmény elleni támadásról nem nyilatkozott. Ezzel szemben független források úgy tudják:
a támadás során a településen egy katonai létesítmény is lángokba borult. A károk mértéke egyelőre ismeretlen.
Az ukrán fél a korábbi gyakorlathoz hasonlóan most sem kommentálta a támadást, ám szakértők szerint a dróncsapás illeszkedik Kijev azon hadviselési stratégiájába, amely mélyre hatoló csapásokkal próbálja megbénítani az orosz hadigazdaságot – elsősorban az energiahordozó-infrastruktúrára mérve csapást.
