Lángol az orosz légierő szíve: dróntámadás bénította meg az egyik legfontosabb olajfinomítót (VIDEÓ)

Dróntámadás érte Oroszország déli részét augusztus 7-én: a célpont az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó afipszki olajfinomító volt a Krasznodári határterületen – számolt be róla a karpathir.com.

A stratégiai jelentőségű létesítmény évente több mint hatmillió tonna nyersolajat dolgoz fel,

és többek között dízel- és repülőgép-üzemanyagot szállít a fronton harcoló orosz egységeknek. Szemtanúk robbanásokról és hatalmas tűzről számoltak be, videók is megjelentek az esetről a közösségi médiában. Az olajfinomító a frontvonaltól mintegy 200 kilométerre található.