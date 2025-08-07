Elstartoltak Donald Trump vámjai: vége a kegyelmi időszaknak

Még a New York Times is kénytelen volt elismerni: bejött Trump számítása
A lap szerint ugyanakkor az amerikai gazdaság is meg fogja sínyleni a vámemelkedést.
Az amerikai elnök lépésének az Egyesült Államokban is számos kritikusa akad.
Donald Trump amerikai elnök új, globális vámtarifái csütörtök hajnalban léptek életbe, drasztikus hatást gyakorolva a világgazdaságra – számolt be az AP hírügynökség, külön kiemelve, hogy az intézkedést az amerikai fogyasztók is meg fogják érezni.
A Yale Egyetem költségvetési kutatóközpontja szerint az amerikaiak átlagosan 18,3 százalékkal magasabb árat fognak fizetni az importált termékekért, ilyen mértékű vámterhet utoljára 1934-ben alkalmaztak.
Eddig minden ország minimum 10 százalékos vámot fizetett, de az új szabályozás értelmében ez differenciálttá vált:
Brüsszel ma már azt nevezi sikernek, ha nem veszít túl sokat. Ursula von der Leyen mosolyogva fogadta el Trump 15 százalékos vámját.
Trump célja nem titkolt:
politikai nyomást gyakorolni azokra az országokra, ahol szerinte nem működnek együtt eléggé az USA külpolitikai céljaival.
India például nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, és továbbra is szoros kapcsolatot ápol Moszkvával. Erre válaszul Trump „kereskedelmi zsarolással” vádolta Újdelhit.
Trump már feni a kést, és a vámháborúk eddigi legvéresebbnek ígérkező menetére készül.
Ez gazdasági zsarolás. Trump megpróbálja megfélemlíteni Indiát egy igazságtalan egyezmény érdekében”
– fogalmazott Rahul Gandhi, az indiai ellenzéki Kongresszus Párt vezetője, aki egyúttal felszólította Narendra Modi miniszterelnököt, hogy ne áldozza fel az indiai nép érdekeit.
A Trump-kormány korábban már alkalmazott halasztásokat is a vámok érvényesítésében. A mostani vámtarifák bevezetése azonban új szintre emeli a kereskedelmi nyomásgyakorlást, miközben a globális partnerek sietve próbálnak tárgyalásokat kezdeményezni Washingtonnal.
A CNN elemzése ugyanakkor rámutat, hogy számos kereskedelmi cikk mentességet élvez a kiszabott vámok alól.
Az okostelefonokra például nem vonatkoznak az új vámok, ahogy bizonyos szektorális vámokkal már sújtott árukra sem rakódnak rá az országokra kiszabott terhek.
A gyógyszerek egyelőre szintén vámmentesen importálhatók, de Trump figyelmeztetett, hogy ez hamarosan változhat.
Az EU előre egyeztetett egy 15 százalékos gyógyszervámról, így elkerülve a magasabb tételeket.
Részleges mentességet kapnak azok a külföldi termékek is, amelyek legalább 20 százalékban amerikai munkaerőt használnak fel vagy ilyen mértékű alapanyagot tartalmaznak.
Trump az elmúlt öt hónapban nyolc új kereskedelmi megállapodást jelentett be, de ezek többsége még csak vázlatos körvonalnak tekinthető, és hónapokig vagy akár évekig is eltarthat a véglegesítésük, ha egyáltalán megvalósulnak.
A Politico szerint jöhet még jópár hasonló deal.
Eddig csak két megállapodás – az Nagy-Britanniával és Kínával megkötött –, lett hivatalos. Utóbbi augusztus 12-én lejár, és ha nincs megállapodás, ismét megemelkedhetnek a két ország közötti vámok.
Érdemi előrelépés történt a kereskedelmi tárgyalások során.
A legtöbb bejelentett egyezmény amerikai termékek – például olaj, autók, fegyverek vagy mezőgazdasági cikkek – felvásárlására, illetve amerikai cégekbe irányuló beruházásokra vonatkozik.
Azonban sok partnerország, mint például Japán, másként értelmezi a feltételeket, és számos részlet még nem tisztázott.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP