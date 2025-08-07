Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság világgazdaság vámháború Donald Trump vám Egyesült Államok

Elstartoltak Donald Trump vámjai: vége a kegyelmi időszaknak

2025. augusztus 07. 10:16

Az amerikai elnök lépésének az Egyesült Államokban is számos kritikusa akad.

2025. augusztus 07. 10:16
null

Donald Trump amerikai elnök új, globális vámtarifái csütörtök hajnalban léptek életbe, drasztikus hatást gyakorolva a világgazdaságra – számolt be az AP hírügynökség, külön kiemelve, hogy az intézkedést az amerikai fogyasztók is meg fogják érezni.

Ezt is ajánljuk a témában

A Yale Egyetem költségvetési kutatóközpontja szerint az amerikaiak átlagosan 18,3 százalékkal magasabb árat fognak fizetni az importált termékekért, ilyen mértékű vámterhet utoljára 1934-ben alkalmaztak.

Eddig minden ország minimum 10 százalékos vámot fizetett, de az új szabályozás értelmében ez differenciálttá vált:

  • Az Európai Unió, Japán és Dél-Korea termékeire 15 százalékos vámtarifa vonatkozik,
  • Tajvan, Vietnam és Banglades esetében ez 20 százalék,
  • Kanadát 35 százalékos vám sújtja, mivel az ország Trump értelmezésében nem tett eleget a bűnözés és drogcsempészet megfékezéséért,
  • Laosz és Mianmar 40, Svájc 39, Irak és Szerbia pedig 35 százalékos vámokkal néz szembe,
  • Brazíliának 50 százalékot kell fizetnie, akár csak Indiának, amely összesen kapott ekkora vámterhet, mivel orosz olajat vásárol – ez utóbbi egy szerdán aláírt rendeletből ered, amely 25 százalékos pótlólagos vámtételt vezet be 21 nap múlva.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump célja nem titkolt:

politikai nyomást gyakorolni azokra az országokra, ahol szerinte nem működnek együtt eléggé az USA külpolitikai céljaival.

India például nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, és továbbra is szoros kapcsolatot ápol Moszkvával. Erre válaszul Trump „kereskedelmi zsarolással” vádolta Újdelhit.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez gazdasági zsarolás. Trump megpróbálja megfélemlíteni Indiát egy igazságtalan egyezmény érdekében”

– fogalmazott Rahul Gandhi, az indiai ellenzéki Kongresszus Párt vezetője, aki egyúttal felszólította Narendra Modi miniszterelnököt, hogy ne áldozza fel az indiai nép érdekeit.

A Trump-kormány korábban már alkalmazott halasztásokat is a vámok érvényesítésében. A mostani vámtarifák bevezetése azonban új szintre emeli a kereskedelmi nyomásgyakorlást, miközben a globális partnerek sietve próbálnak tárgyalásokat kezdeményezni Washingtonnal.

Vannak kivételek is

A CNN elemzése ugyanakkor rámutat, hogy számos kereskedelmi cikk mentességet élvez a kiszabott vámok alól.

Az okostelefonokra például nem vonatkoznak az új vámok, ahogy bizonyos szektorális vámokkal már sújtott árukra sem rakódnak rá az országokra kiszabott terhek.

A gyógyszerek egyelőre szintén vámmentesen importálhatók, de Trump figyelmeztetett, hogy ez hamarosan változhat.

Az EU előre egyeztetett egy 15 százalékos gyógyszervámról, így elkerülve a magasabb tételeket.

Részleges mentességet kapnak azok a külföldi termékek is, amelyek legalább 20 százalékban amerikai munkaerőt használnak fel vagy ilyen mértékű alapanyagot tartalmaznak.

A kereskedelmi egyezmények külön pályán mozognak

Trump az elmúlt öt hónapban nyolc új kereskedelmi megállapodást jelentett be, de ezek többsége még csak vázlatos körvonalnak tekinthető, és hónapokig vagy akár évekig is eltarthat a véglegesítésük, ha egyáltalán megvalósulnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Eddig csak két megállapodás – az Nagy-Britanniával és Kínával megkötött –, lett hivatalos. Utóbbi augusztus 12-én lejár, és ha nincs megállapodás, ismét megemelkedhetnek a két ország közötti vámok.

Ezt is ajánljuk a témában

A legtöbb bejelentett egyezmény amerikai termékek – például olaj, autók, fegyverek vagy mezőgazdasági cikkek – felvásárlására, illetve amerikai cégekbe irányuló beruházásokra vonatkozik.

Azonban sok partnerország, mint például Japán, másként értelmezi a feltételeket, és számos részlet még nem tisztázott.

***

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kadhafi
2025. augusztus 07. 10:57
Agricola 2025. augusztus 07. 10:42 Ezek a lépések, amelyek gazdasági nyomásgyakorlásra irányultak, végül hozzájárultak Japán döntéséhez, hogy megtámadja Pearl Harbort. Amit maga Yamamoto tengernagy az utolsó pillanatig ellenzett.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. augusztus 07. 10:56
Értem Trump gondolatmenetét, de ezek a vámok nem vezetnek el strukturális változásokhoz. Amikor a kamatvágást sem lehet kikényszeríteni a jegybanktól, ott kié a hatalom???? 1913.12.23. Ott hantolták el a kutyát. Ezt kell kiásni.
Válasz erre
1
0
karakter-2
2025. augusztus 07. 10:45
Trump kb annyit ért a közgazdaágtanból, hogy India 9 egység értékű árút szállít Amerikába, Amerika pedig 5-öt Indiába, akkor Indiát 4 egység megfizetésére kell kényszeríteni. Ez az ember egy szimpla spekuláns.
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2025. augusztus 07. 10:44
Megindult a világ kettéosztása.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!