Elstartoltak Donald Trump vámjai: vége a kegyelmi időszaknak

Ez gazdasági zsarolás. Trump megpróbálja megfélemlíteni Indiát egy igazságtalan egyezmény érdekében”

– fogalmazott Rahul Gandhi, az indiai ellenzéki Kongresszus Párt vezetője, aki egyúttal felszólította Narendra Modi miniszterelnököt, hogy ne áldozza fel az indiai nép érdekeit.

A Trump-kormány korábban már alkalmazott halasztásokat is a vámok érvényesítésében. A mostani vámtarifák bevezetése azonban új szintre emeli a kereskedelmi nyomásgyakorlást, miközben a globális partnerek sietve próbálnak tárgyalásokat kezdeményezni Washingtonnal.

Vannak kivételek is

A CNN elemzése ugyanakkor rámutat, hogy számos kereskedelmi cikk mentességet élvez a kiszabott vámok alól.

Az okostelefonokra például nem vonatkoznak az új vámok, ahogy bizonyos szektorális vámokkal már sújtott árukra sem rakódnak rá az országokra kiszabott terhek.

A gyógyszerek egyelőre szintén vámmentesen importálhatók, de Trump figyelmeztetett, hogy ez hamarosan változhat.

Az EU előre egyeztetett egy 15 százalékos gyógyszervámról, így elkerülve a magasabb tételeket.

Részleges mentességet kapnak azok a külföldi termékek is, amelyek legalább 20 százalékban amerikai munkaerőt használnak fel vagy ilyen mértékű alapanyagot tartalmaznak.

A kereskedelmi egyezmények külön pályán mozognak

Trump az elmúlt öt hónapban nyolc új kereskedelmi megállapodást jelentett be, de ezek többsége még csak vázlatos körvonalnak tekinthető, és hónapokig vagy akár évekig is eltarthat a véglegesítésük, ha egyáltalán megvalósulnak.