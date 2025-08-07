Ft
boksz Erdei Zsolt ökölvívás

Megkérdezték Erdei Zsoltot, hogy pénzért bokszol-e 51 évesen – ezt válaszolta

2025. augusztus 07. 08:29

December 20-án a Hell Boxing Kings-sorozat keretében megrendezett gálán tér vissza az egyre jobb formába lendülő egykori félnehéz- és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnokunk.

2025. augusztus 07. 08:29
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta, az egykori félnehéz- és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnok, Erdei Zsolt 51 évesen visszatér a ringbe. Madár már egy ideje edz, és remek formának örvend. 

Az már korábban ismert volt, hogy Erdei Balzsay Károllyal és Kovács „Kokó” Istvánnal együtt a Magyar Ökölvívó-szakszövetség bokszgáláján is szorítóba lép augusztusban, de a magyar klasszis most a Blikknek azt is elárulta, hol lép ismét szorítóba. 

December 20-án a Hell Boxing Kings-sorozat keretében megrendezett gálán bokszolok

– mondta a lapnak. A részletekkel kapcsolatban annyit közölt, hogy hogy egy nála fiatalabb, jó nevű ellenféllel bokszol majd, egy „hurka” elleni meccsel ugyanis nem égetheti magát. A megállapodás szerint 85–90 kilóval kell mérlegelni, azaz cirkálósúlyú mérkőzés lesz – tette hozzá.

„És a pénz? A fanyalgók biztos azt mondják: rosszul mehet Erdeinek, ha vén fejjel újra bokszolnia kell” – kérdezték Madártól, aki így felelt: 

„Ezen csak nevetek. Nincsenek anyagi gondjaim, sem én, sem a családom nem szenved semmiben hiányt. Persze azért ingyen nem bokszolnék, jól jön az a pénz, amit a meccsért kapok, de elhiheti, a belső motiváció sokkal erősebb, mint az ilyen külső.”

A legendás ökölvívó többek között arról is beszélt, hogy beleunt egy kicsit a hétköznapok mókuskerekébe, és egy űrt érzett magában. „Hiányzott minden, ami egy meccsel jár: az adrenalin, a szurkolók. Alig várom, hogy újra több ezer torokból halljam a »Szállj el, kismadár!«-t énekelni.”

A Blikk felidézte, hogy Erdei Zsolt 2014-ben a georgiai Salva Dzsomardasvili legyőzését követően jelentette be a visszavonulását, vagyis több mint 11 év után szerepel újra tétmeccsen. 

„A kezdeményezés ugyan nem tőlem származott, a Hell már egy éve bombázott, hogy bokszoljak újra, de – ha igent nem is mondtam azonnal – az ötlet nyitott fülekre talált. Kipróbáltam magam, edzésbe álltam, és kiderült, hogy a kondimon még ugyan van mit javítani, de a gyorsaságom nem kopott meg, lelkileg és testileg is alkalmasnak érzem magam, hogy újra ringbe lépjek” – fogalmazott, majd kitért arra is, hogy elvben csak egy összecsapásról van szó. „De ha nagyon jól sikerülne…”

Fotó: Kisbenedek Attila/ AFP

hunyadyt
2025. augusztus 07. 09:22
Fidesz_Pedofil_drogos_tolvaj_DA_DA_DA_DO_DO_DO 2025. augusztus 07. 09:15 Kicsit gyorsabban is dolgozhatnának az informatikusok ennek az idióta bértroll ip cimének a felfejtésén. Annyira unalmas a folyamatos vérhányása. Viszont nagyon szorgalmas. Biztos hozzászólásszám alapján fizetik a megbízók.
Válasz erre
2
0
blancoagilon
2025. augusztus 07. 09:22
Szánalmas.
Válasz erre
0
0
Fidesz_Pedofil_drogos_tolvaj_DA_DA_DA_DO_DO_DO
2025. augusztus 07. 09:15
Bajban van Magyarország! A NEResztény kormányunkat annyira lefoglalja a Digitális Pedofil Körök megalakítása, hogy nem volt idejük elmondani a képnézegető közmunkásoknak, hogy egy újabb gigahitelt vettek fel, egészen pontosan 8000 milliárd forintot, hogy legyen mit elosztogatni
Válasz erre
1
4
kir2vik
2025. augusztus 07. 08:56
Remélem, nem lesz semmi baja. Rokonszenves ember.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!