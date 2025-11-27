Csak Helif meg ne tudja! Férfiakkal verekszik a női bunyós

„Elindulunk végre egy normális világ felé” – Gyulay Zsolt MOB-elnök a transznemű sportolók kitiltásáról
„Reméljük, ezzel rövidre zárhatjuk a genredőrületet.”
Ez ám a bátorság! A legendás Claressa Shields férfiakkal is meg szokott küzdeni.
A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy Claressa Shields női ökölvívó férfiak ellen is rendszeresen ringbe szokott lépni.
A lap szerint a szakértők között egy pillanatig sincs vita arról, hogy ki napjaink legjobb profi ölökvívója a nők között. Ő nem más, mint az öt súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett Claressa Shields (17–0, 3 KO), aki lassan alig-alig talál magának ellenfelet a hölgyek között. Ökölvívói karrierje során mindössze egyszer szenvedett vereséget a ringben: még 2012. május 13-án nyert ellene pontozással a brit Savannah Marshall.
amatőr karrierje
profi karrier
Claressa Shields a secondshout.com portálnak elmondta, hogy már többször megküzdött férfiakkal. Ráadásul nem kispályások ellen lépett ringbe, hanem neves ökölvívók ellen:
Stevenson még veretlen, és három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címet szerzett már. jelenleg a férfiaknál a súlycsoportoktól független ranglista 8. helyezettje. Ennis nemrég egy első menetes kiütéssel lett a WBA ideiglenes nagyváltósúlyú világbajnoka, míg Spence a váltósúly korábbi egyesített világbajnoka volt.
„Errollal, Shakurral, Jaronnal is, de felsorolni sem tudom, hány férfival bokszoltam pályafutásom során.
Azt hiszem, mindegyikük közül Shakur és Errol volt a legnehezebb ellenfél. Nem tudtam eltalálni Shakurt, sehogy sem tudtam eltalálni őt. Nem tudom, hogy miért, de egy lépéssel le voltam mindig maradva, és ezt az embert nem tudtam elkapni. A többiek azért megtudták, milyen az, ha valakinek betalálok”
– idézte a Magyar Nemzet Claressa Shieldset, aki legutóbb júniusban bokszolt címvédő meccset, és az új-zélandi Lani Daniels (11–3–2, 1 KO) legyőzésével védte meg először a vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki címét. Legközelebb 2026 első negyedévében tér vissza a ringbe a veretlen ausztrál Che Kenneally (5–0, 2 KO) ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
„Reméljük, ezzel rövidre zárhatjuk a genredőrületet.”
Fotó: Yuri Cortez/AFP, archív