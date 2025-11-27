Csak Helif meg ne tudja! Férfiakkal verekszik a női bunyós

Stevenson még veretlen, és három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címet szerzett már. jelenleg a férfiaknál a súlycsoportoktól független ranglista 8. helyezettje. Ennis nemrég egy első menetes kiütéssel lett a WBA ideiglenes nagyváltósúlyú világbajnoka, míg Spence a váltósúly korábbi egyesített világbajnoka volt.

„Errollal, Shakurral, Jaronnal is, de felsorolni sem tudom, hány férfival bokszoltam pályafutásom során.

Azt hiszem, mindegyikük közül Shakur és Errol volt a legnehezebb ellenfél. Nem tudtam eltalálni Shakurt, sehogy sem tudtam eltalálni őt. Nem tudom, hogy miért, de egy lépéssel le voltam mindig maradva, és ezt az embert nem tudtam elkapni. A többiek azért megtudták, milyen az, ha valakinek betalálok”

– idézte a Magyar Nemzet Claressa Shieldset, aki legutóbb júniusban bokszolt címvédő meccset, és az új-zélandi Lani Daniels (11–3–2, 1 KO) legyőzésével védte meg először a vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki címét. Legközelebb 2026 első negyedévében tér vissza a ringbe a veretlen ausztrál Che Kenneally (5–0, 2 KO) ellen.