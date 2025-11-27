Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Imané Helif boksz ökölvívás

Csak Helif meg ne tudja! Férfiakkal verekszik a női bunyós

2025. november 27. 20:25

Ez ám a bátorság! A legendás Claressa Shields férfiakkal is meg szokott küzdeni.

2025. november 27. 20:25
null

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy Claressa Shields női ökölvívó férfiak ellen is rendszeresen ringbe szokott lépni.

Claressa Shields férfiakkal is meg szokott küzdeni
Claressa Shields férfiakkal is meg szokott küzdeni (Fotó: Yuri Cortez/AFP, archív)

A lap szerint a szakértők között egy pillanatig sincs vita arról, hogy ki napjaink legjobb profi ölökvívója a nők között. Ő nem más, mint az öt súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett Claressa Shields (17–0, 3 KO), aki lassan alig-alig talál magának ellenfelet a hölgyek között. Ökölvívói karrierje során mindössze egyszer szenvedett vereséget a ringben: még 2012. május 13-án nyert ellene pontozással a brit Savannah Marshall.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

amatőr karrierje

  • kétszeres olimpiai bajnok középsúlyban (2012 London, 2016 Rio de Janiero)
  • kétszeres világbajnok középsúlyban (2014 Csedzsu, 2014 Asztana)
  • mérlege: 77 győzelem (18 KO), 1 vereség

profi karrier

  • öt súlycsoportban vitathatatlan világbajnok (nagyváltó-, közép-, nagyközép-, félnehéz- és nehézsúly)
  • mérlege: 17 meccs, 17 győzelem (3 KO)

Férfiakkal is verekszik

Claressa Shields a secondshout.com portálnak elmondta, hogy már többször megküzdött férfiakkal. Ráadásul nem kispályások ellen lépett ringbe, hanem neves ökölvívók ellen:

  • Shakur Stevensonnal (24–0, 11 KO),
  • Jaron Ennisszel (35–0, 31 KO) és
  • Errol Spence-szel (28–1, 22 KO) is.

Stevenson még veretlen, és három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címet szerzett már. jelenleg a férfiaknál a súlycsoportoktól független ranglista 8. helyezettje. Ennis nemrég egy első menetes kiütéssel lett a WBA ideiglenes nagyváltósúlyú világbajnoka, míg Spence a váltósúly korábbi egyesített világbajnoka volt.

„Errollal, Shakurral, Jaronnal is, de felsorolni sem tudom, hány férfival bokszoltam pályafutásom során. 

Azt hiszem, mindegyikük közül Shakur és Errol volt a legnehezebb ellenfél. Nem tudtam eltalálni Shakurt, sehogy sem tudtam eltalálni őt. Nem tudom, hogy miért, de egy lépéssel le voltam mindig maradva, és ezt az embert nem tudtam elkapni. A többiek azért megtudták, milyen az, ha valakinek betalálok”

– idézte a Magyar Nemzet Claressa Shieldset, aki legutóbb júniusban bokszolt címvédő meccset, és az új-zélandi Lani Daniels (11–3–2, 1 KO) legyőzésével védte meg először a vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki címét. Legközelebb 2026 első negyedévében tér vissza a ringbe a veretlen ausztrál Che Kenneally (5–0, 2 KO) ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Yuri Cortez/AFP, archív

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bellmondo
2025. november 27. 20:45
A sok rizsálás mellett érdemes elgondolkozni a geopolitikai realitásokon is. Ebben a tekintetben egyértelmű, hogy béke nem jöhet létre mivel az álláspontok merevek. Nem minden álláspont látszik merevnek de az csak álcázás. Végső soron a harctéri helyzet dönt, vagyis az oroszok. Ennek tudatában kellene politizálni mindenkinek. Szerencsére a magyar kormány átlátja ezt.
Válasz erre
2
1
Palakon
2025. november 27. 20:42
Ooooo ize. Elmondom, hogy egy ilyen nyilatkozatot hogyan kell ertelmezni, mielott a laikusok nekilatnak. Elkepzelheto, hogy Clarissa Shields egy edzes alkalmaval ugynevezett kesztyuzes kozben utogetett par menetet az emlitett urakkal. Ennyi. Eles meccsen barmelyik, az elso menetben merevre utne ugyis, hogy csak az egyik kezet hasznalja. Es most felejtsuk el ezt az egeszet.
Válasz erre
0
0
Himiko
2025. november 27. 20:42
Szokás szerint le van maradva a Mandi. .tiktok.com/@punchsports/video/7313220195579858222 Nagy arccal beszélt róla, hogy férfiakkal is kiállna. Sok provokáció után el is fogadta egy orosz edző mérkőzésként.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!