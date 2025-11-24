Nem várt eredmény: keresztülhúzták Kovács Kokó István terveit

Biztos vagyok benne, hogy az elnökségi pozícióra nagyon nagy az esélyem.”

Rómában aztán nagy csata zajlott az alelnöki posztokért és az elnökségi tagságért, és az ilyenkor szokásos háttéralkuk végül azt eredményezték, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetségét vezető Kovács István egy hellyel kimaradt a sportágat irányító WB-elnökségből – közölte a honi szövetség közösségi oldala.

Mint ismert, a MÖSZ elnöki székét tavaly novemberben átvevő szakember egyébként márciusban nevezte ki a magyar válogatott új szövetségi kapitányát, a szakmában kimondottan jó névnek számító Emanuele Renzinit. Érdekesség, az olasz szaktekintély korábban többek között a Párizsban szintén Hámori Luca súlycsoportjában induló, a női versenyekről azóta újra kitiltott Imane Helif másik emlékezetes áldozata, Angela Carini edzője is volt – érthető tehát, hogy az olasz mester is örült a WB hiánypótló új szabályozásának, a kötelező nemi teszt bevezetésének.