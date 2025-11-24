Nem várt eredmény: keresztülhúzták Kovács Kokó István terveit

Kokó az asztalra csapott, azonnal kirúgták a bokszolók szövetségi kapitányát
Máris akcióba lendültek, személyi kérdésben döntött a Magyar Ökölvívó Szövetség új elnöksége – elűzték az üzbéget.
Egyetlen szavazat döntött.
Hiába várta optimistán az új bokszvilágszövetség, a World Boxing római tisztújító közgyűlését olimpiai bajnok ökölvívónk, a honi szövetség első embere, Kovács István, nem jöttek be a számításai. Az olasz fővárosban Gennagyij Golovkint választották az új WBO-elnöknek, Kokó pedig egy szavazattal kimaradt a sportágat irányító elnökségből.
Az amatőr ökölvívás NOB által elismert világszövetsége, a World Boxing a kazah bokszlegendát, Gennagyij Golvkint emelte az elnöki székbe, miután a holland Boris van der Vorst távozott hivatalából.
A tisztújítás minket sokkal jobban érdeklő része: az elnökségi tagságra Kovács István is kandidált.
Néhány napja a Hír Tv-ben Kokó rendkívül optimistán úgy fogalmazott:
Biztos vagyok benne, hogy az elnökségi pozícióra nagyon nagy az esélyem.”
Rómában aztán nagy csata zajlott az alelnöki posztokért és az elnökségi tagságért, és az ilyenkor szokásos háttéralkuk végül azt eredményezték, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetségét vezető Kovács István egy hellyel kimaradt a sportágat irányító WB-elnökségből – közölte a honi szövetség közösségi oldala.
Mint ismert, a MÖSZ elnöki székét tavaly novemberben átvevő szakember egyébként márciusban nevezte ki a magyar válogatott új szövetségi kapitányát, a szakmában kimondottan jó névnek számító Emanuele Renzinit. Érdekesség, az olasz szaktekintély korábban többek között a Párizsban szintén Hámori Luca súlycsoportjában induló, a női versenyekről azóta újra kitiltott Imane Helif másik emlékezetes áldozata, Angela Carini edzője is volt – érthető tehát, hogy az olasz mester is örült a WB hiánypótló új szabályozásának, a kötelező nemi teszt bevezetésének.
