Otthon Start Program termék házaspár célközönség bank akció babaváró hitel gyermek

Az Otthon Start program nagyon jól jön a babaváróknak is

2025. augusztus 07. 08:57

A babaváró hitel feltételei is igen kedvezők: az akár 11 millió forintos összegű kölcsön teljesen szabadon használható fel, már az első gyermek megérkezésével kamatmentessé válik.

2025. augusztus 07. 08:57
null

Az Otthon Start program szeptemberi indulása ismét jobban ráirányíthatja a figyelmet a babaváró hitelre, miután a korrekt banki akciók ellenére az utóbbi hónapokban nem tolonganak a gyermekvállalásra készülő házaspárok, hogy igénybe vegyék ezt a lehetőséget – számol be a Világgazdaság.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2025 első felében 106,5 milliárd forint értékben kötöttek babaváró-szerződéseket a bankok, ami több mint 13 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi 122,7 milliárdtól, az indulást követő év, 2020 első hat hónapjában kihelyezett összegnek pedig csupán valamivel több mint harmada. 

A szerződések száma 13,6 százalékkal esett vissza éves összevetésben, kevesebb mint 9800-at kötöttek. Aki felveszi a babaváró hitelt, általában ki is használja annak kereteit: miközben itt 11 millió forint az igényelhető, maximális összeg, 10,9 millió az egy szerződésre jutó átlag. A visszafogottság ellenére a babaváró hitel változatlanul a lakossági hitelpiac egyik meghatározó terméke, ez a támogatott hitel a teljes lakossági portfóliónak a 18,7 százalékát adta, az állománya pedig megközelítette a 2200 milliárd forintot.

A lap abból indul ki, hogy 

a támogatott kölcsönt igénylő párok jelentős része más finanszírozási konstrukcióval – főként lakáshitellel – kombinálva veszi igénybe ezt a terméket, 

vagyis egy jelentős keresletet generáló, támogatott lakáshitel megjelenése új lendületet adhat a babavárónak is. Márpedig az Otthon Start feltételei is nagyon vonzók: a fix, legfeljebb három százalékos kamattal elérhető lakáshitel összege akár az ötvenmillió forintot is elérheti.

A babaváró feltételei is igen kedvezők: az akár 11 millió forintos összegű kölcsön teljesen szabadon használható fel, már az első gyermek megérkezésével kamatmentessé válik, a harmadik gyermek megszületése után pedig a teljes, még fennálló tartozást átvállalja az állam, a gyermek(ek) érkezése után pedig a kölcsön törlesztése felfüggeszthető.

A babaváró hitelben rejlő lehetőségek a bankok számára is vonzó a támogatott kölcsön célközönsége miatt: 

számítani lehet arra, hogy ők a babavárón és a számlavezetésen túl más termékeket – például személyi kölcsönt, lakáshitelt – is igénybe vesznek majd. Emellett a családalapításra készülő pároknál rendszerint az idő előrehaladtával a rendelkezésre álló jövedelem is fokozatosan nő, és a fiatal felnőttek általában nyitottabbak az elektronikus szolgáltatásokra, az újszerű banki termékekre is. Így a bankok a legkülönfélébb akciókkal keresnek ügyfeleket.

 

Nyitóképünk illusztráció: Pixabay


 

