Az Otthon Start program nagyon jól jön a babaváróknak is

A szerződések száma 13,6 százalékkal esett vissza éves összevetésben, kevesebb mint 9800-at kötöttek. Aki felveszi a babaváró hitelt, általában ki is használja annak kereteit: miközben itt 11 millió forint az igényelhető, maximális összeg, 10,9 millió az egy szerződésre jutó átlag. A visszafogottság ellenére a babaváró hitel változatlanul a lakossági hitelpiac egyik meghatározó terméke, ez a támogatott hitel a teljes lakossági portfóliónak a 18,7 százalékát adta, az állománya pedig megközelítette a 2200 milliárd forintot.

A lap abból indul ki, hogy

a támogatott kölcsönt igénylő párok jelentős része más finanszírozási konstrukcióval – főként lakáshitellel – kombinálva veszi igénybe ezt a terméket,

vagyis egy jelentős keresletet generáló, támogatott lakáshitel megjelenése új lendületet adhat a babavárónak is. Márpedig az Otthon Start feltételei is nagyon vonzók: a fix, legfeljebb három százalékos kamattal elérhető lakáshitel összege akár az ötvenmillió forintot is elérheti.

A babaváró feltételei is igen kedvezők: az akár 11 millió forintos összegű kölcsön teljesen szabadon használható fel, már az első gyermek megérkezésével kamatmentessé válik, a harmadik gyermek megszületése után pedig a teljes, még fennálló tartozást átvállalja az állam, a gyermek(ek) érkezése után pedig a kölcsön törlesztése felfüggeszthető.

A babaváró hitelben rejlő lehetőségek a bankok számára is vonzó a támogatott kölcsön célközönsége miatt:

számítani lehet arra, hogy ők a babavárón és a számlavezetésen túl más termékeket – például személyi kölcsönt, lakáshitelt – is igénybe vesznek majd. Emellett a családalapításra készülő pároknál rendszerint az idő előrehaladtával a rendelkezésre álló jövedelem is fokozatosan nő, és a fiatal felnőttek általában nyitottabbak az elektronikus szolgáltatásokra, az újszerű banki termékekre is. Így a bankok a legkülönfélébb akciókkal keresnek ügyfeleket.

