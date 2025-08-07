Az Otthon Start program nagyon jól jön a babaváróknak is

Visszaszámlálás: indul az Otthon Start Program, íme a legfontosabb tudnivalók
Nagy Márton néhány ábra segítségével foglalta össze az igényléshez szükséges legfontosabb kritériumokat.
A babaváró hitel feltételei is igen kedvezők: az akár 11 millió forintos összegű kölcsön teljesen szabadon használható fel, már az első gyermek megérkezésével kamatmentessé válik.
Az Otthon Start program szeptemberi indulása ismét jobban ráirányíthatja a figyelmet a babaváró hitelre, miután a korrekt banki akciók ellenére az utóbbi hónapokban nem tolonganak a gyermekvállalásra készülő házaspárok, hogy igénybe vegyék ezt a lehetőséget – számol be a Világgazdaság.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Márton néhány ábra segítségével foglalta össze az igényléshez szükséges legfontosabb kritériumokat.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2025 első felében 106,5 milliárd forint értékben kötöttek babaváró-szerződéseket a bankok, ami több mint 13 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi 122,7 milliárdtól, az indulást követő év, 2020 első hat hónapjában kihelyezett összegnek pedig csupán valamivel több mint harmada.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor szerint fontos, hogy a gyermekvállalást ösztönző és segítő állami programok hosszú távon kiszámíthatóak legyenek. Jelen állás szerint a kölcsönszerződés 2024. december 31-éig köthető meg.
A szerződések száma 13,6 százalékkal esett vissza éves összevetésben, kevesebb mint 9800-at kötöttek. Aki felveszi a babaváró hitelt, általában ki is használja annak kereteit: miközben itt 11 millió forint az igényelhető, maximális összeg, 10,9 millió az egy szerződésre jutó átlag. A visszafogottság ellenére a babaváró hitel változatlanul a lakossági hitelpiac egyik meghatározó terméke, ez a támogatott hitel a teljes lakossági portfóliónak a 18,7 százalékát adta, az állománya pedig megközelítette a 2200 milliárd forintot.
A lap abból indul ki, hogy
a támogatott kölcsönt igénylő párok jelentős része más finanszírozási konstrukcióval – főként lakáshitellel – kombinálva veszi igénybe ezt a terméket,
vagyis egy jelentős keresletet generáló, támogatott lakáshitel megjelenése új lendületet adhat a babavárónak is. Márpedig az Otthon Start feltételei is nagyon vonzók: a fix, legfeljebb három százalékos kamattal elérhető lakáshitel összege akár az ötvenmillió forintot is elérheti.
A babaváró feltételei is igen kedvezők: az akár 11 millió forintos összegű kölcsön teljesen szabadon használható fel, már az első gyermek megérkezésével kamatmentessé válik, a harmadik gyermek megszületése után pedig a teljes, még fennálló tartozást átvállalja az állam, a gyermek(ek) érkezése után pedig a kölcsön törlesztése felfüggeszthető.
A babaváró hitelben rejlő lehetőségek a bankok számára is vonzó a támogatott kölcsön célközönsége miatt:
számítani lehet arra, hogy ők a babavárón és a számlavezetésen túl más termékeket – például személyi kölcsönt, lakáshitelt – is igénybe vesznek majd. Emellett a családalapításra készülő pároknál rendszerint az idő előrehaladtával a rendelkezésre álló jövedelem is fokozatosan nő, és a fiatal felnőttek általában nyitottabbak az elektronikus szolgáltatásokra, az újszerű banki termékekre is. Így a bankok a legkülönfélébb akciókkal keresnek ügyfeleket.
Nyitóképünk illusztráció: Pixabay