Nem várt poénnal nyitott Orbán Viktor: így köszöntötte a kormánytagokat a miniszterelnök (VIDEÓ)

Nincs megállás: gőzerővel zajlik a digitális honfoglalás

Orbán Viktor felhívása után kevesebb mint egy hét alatt ötvenezernél is többen csatlakoztak a digitális polgári körökhöz. A kezdeményezés célja, hogy a tagok közösen alakítsák ki a magyarság „nemzeti algoritmusát”, és a digitális világban megvédjék kultúráját és identitását.