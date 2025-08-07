Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormányülés videó Orbán Viktor

Nem várt poénnal nyitott Orbán Viktor: így köszöntötte a kormánytagokat a miniszterelnök (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 10:09

A szerdai kormányülésről posztolt a kormányfő.

2025. augusztus 07. 10:09
null

Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook-posztjában egy rövid, energikus videót osztott meg a szerda reggeli kormányülésről. A felvételen hallható ikonikus Mambo No. 5 zene könnyed, mégis dinamikus aláfestést ad a kormánytagok határozott, munkára kész megjelenéséhez. 

„Bevetésre készen”

– hangsúlyozta a kormányfő. Mondandója elején a miniszterelnök külön üdvözölte azokat, akik a nyári szabadság helyett a munkát választották: 

Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a nyaralás kockázatát nem vállalták”

– fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
problematikus
2025. augusztus 07. 11:07
Orbán Viktor monarchiát csinált Magyarországból és egyből le is nyúlta magának a királyi trónt. Ráült és a maga fejére tette a koronát. Mint Gyurcsány. Ott uralkodik a csibész, mintha nem lenne holnap. De bizony van holnap és ki fog sülni a disznóság, hogy nem jogosult a magyar trónra. A historia hamarost kiveti magaból a semmirekellőt. Mint elefant teletrombitálja még egy kicsit a közmédiát. Aztán lelép. Trombi a trónbitorló. Nem fog hiányozni.
Válasz erre
2
0
kadhafi
2025. augusztus 07. 10:52
ihavrillasajtszagufidkanyok 2025. augusztus 07. 10:43 Anyád közben szopja a farkad? Mert különben nagyon unalmas vagy Az ilyen és ehhez hasonló hozzászólásaidért téged miért nem basz ki a mandiner cenzora? Mert egy fideszes tetü vagy?
Válasz erre
3
2
chief Bromden
2025. augusztus 07. 10:35
Az ellenzék meg ül a babérjain. Így nem lesz belőle koszorú. :)
Válasz erre
2
0
sajtszagufidkanyok
2025. augusztus 07. 10:30
Nem olyan jo poen, hogy osszedult a cziganyputri
Válasz erre
2
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!