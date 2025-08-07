Nem várt poénnal nyitott Orbán Viktor: így köszöntötte a kormánytagokat a miniszterelnök (VIDEÓ)

Premier plán: Orbán Viktor az MCC Feszten
A kötetlen hangulatú beszélgetésen szóba került egyebek mellett az orosz–ukrán háború, a 2026-os választás, Azahriah és a miniszterelnök nyaralása is.
A szerdai kormányülésről posztolt a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook-posztjában egy rövid, energikus videót osztott meg a szerda reggeli kormányülésről. A felvételen hallható ikonikus Mambo No. 5 zene könnyed, mégis dinamikus aláfestést ad a kormánytagok határozott, munkára kész megjelenéséhez.
„Bevetésre készen”
– hangsúlyozta a kormányfő. Mondandója elején a miniszterelnök külön üdvözölte azokat, akik a nyári szabadság helyett a munkát választották:
Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a nyaralás kockázatát nem vállalták”
– fogalmazott.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
