Fradi Bajnokok Ligája Ludogorec Ferencváros FTC

Trükközésről beszélnek a bolgárok a Fradi ellen – erre készülnek Budapesten

2025. augusztus 07. 09:39

A Ludogorec kapusa szerint noha a visszavágóra koncentrálnak, de már a tizenegyeseket is el kezdték gyakorolni a Ferencváros elleni visszavágóra – és ehhez néhány trükkre is szüksége lesz.

2025. augusztus 07. 09:39
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerdán gól nélküli döntetlenre végzett a Ferencvárosi Torna Club Bulgáriában, a Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének első mérkőzésén. Miközben a bolgár sajtó elszalasztott lehetőségről ír, a razgradi csapat szurkolói azon füstölögnek, hogy egy BL-tapasztalattal nem rendelkező vezetőedzővel vágtak neki az elitsorozatnak. 

A Ludogorec kapusa, Hendrik Bonmann ugyanakkor úgy nyilatkozott, szerinte a Fradi volt a jobb: „Ha őszinte akarok lenni, az ellenfelünknek voltak jobb helyzetei. Végül 0-0 lett, és minden nyitott maradt a visszavágóra” – jelentette ki.

A német hálóőr többek között arról is beszélt, hogy a bolgárok máris gyakorolják a tizenegyesrúgásokat a budapesti meccsre – írja a Magyar Nemzet. 

Az edzők azt akarják, hogy gyakoroljuk a tizenegyeseket. Az is én feladatom, hogy megtanuljak néhány trükköt, de ezeket nem oszthatom meg. A 90 perc alatt a meccsre koncentrálunk, de fel kell készülnünk a tizenegyesekre is, különösen nekem, kapusként

– szólta el magát Bonmann.

„A második találkozóra megpróbálok javulni. Magyarországon úgy kell játszanunk, ahogy a második félidőben”idézte a hazaiak brazil támadóját, Caio Vidalt a topsport.bg. 

Összefoglalójában a portál megállapítja: az FTC dominált a szünetig, de elpazarolt néhány ígéretes lehetőséget, a házigazda pedig csak Marcus távoli lövésében bízhatott. A második félidőben aztán a bolgár bajnok feljavult Rui Mota változtatásainak hála, de az áttörés elmaradt. 

A visszavágót kedden rendezik a Groupama Arénában. A győztes a bajnoki ágon az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharcának továbbjutójával játszhat. Amennyiben a zöld-fehérek alulmaradnak a Ludogoreccel szemben, úgy az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában folytatják, és ott is kiemeltek lesznek. A sors fintora, hogy az El-ben is az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párosítást kapták, vagyis e kettő együttes közül az egyikkel biztosan megmérkőznek a folytatásban.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka (archív)

